الجولة الأوروبية تفتح فرصًا جديدة للأعمال التجارية في شانشي

بكين, 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من إعداد China Daily:

عرضت مقاطعة شانشي مؤخرًا فرصها الاستثمارية والتجارية على مجتمع الأعمال الأوروبي من خلال فعاليات ترويجية أقيمت في المملكة المتحدة وإسبانيا.

كانت الفعاليات، التي استمرت من 7 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول، جزءًا من حملة ترويجية كبيرة تسمى "علامات شانشي التجارية على طريق الحرير"، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين شانشي والدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

Agricultural modernization and the development of new energy resources, like solar and wind power, are among the many areas where businesses across Europe can find opportunities for cooperation with Shanxi.

وشملت الفعاليات التي أقيمت في المملكة المتحدة وإسبانيا معارض للمنتجات المصنوعة في شانشي والترويج لفرص الأعمال في شانشي وأنشطة التوفيق بين الاستثمارات. كما أجرى المسؤولون التجاريون وممثلو قطاع الأعمال في شانشي محادثات مع نظرائهم في بريطانيا وإسبانيا، في محاولة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية.

في 9 أكتوبر/تشرين الأول، حضرت 29 شركة من شانشي، معظمها من مصنعي الكربون المنشط وأجهزة الترشيح والأنابيب والصمامات والمضخات، معرض جودة الهواء والانبعاثات ومعرض المياه والمياه العادمة والمراقبة البيئية المعروفين باسم AQE وWWEM، الذين عقدا في مركز المعارض الوطني في برمنغهام.

في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وصل وفد شانشي إلى لندن، حيث أقاموا فعالية ترويج التجارة والاستثمار لتعزيز التعاون متعدد القطاعات بين شانشي والمملكة المتحدة.

وتضمنت الفعالية أنشطة للتعريف ببيئة الأعمال في شانشي والسياسات الصناعية وفرص الاستثمار في شانشي، وعرض صناعات ومنتجات شانشي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات للتوفيق بين شركات شانشي وبريطانيا.

كما قام الوفد بزيارة إلى مجلس الأعمال الصيني البريطاني ومقره لندن، وهو شبكة الأعمال الوطنية في المملكة المتحدة التي تروج للتجارة والاستثمار مع الصين. وأجرى الجانبان محادثات واتفقا على تعزيز التبادلات والتعاون ومساعدة الشركات على التطور في أسواق بعضهما البعض.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول، عقد وفد شانشي فعالية ترويجية للتجارة والاستثمار في مدينة برشلونة الساحلية في إسبانيا، بهدف مساعدة الشركات في شانشي على إيجاد فرص للتعاون مع نظيراتها الإسبانية.

كما عقد الوفد أيضًا اجتماعًا مع الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا الجانبين.

بعد اختتام الفعاليات الترويجية في المملكة المتحدة وإسبانيا، قال العديد من مندوبي الشركات من شانشي إن هذه الرحلات كانت فرصة نادرة لتوسيع الأعمال التجارية في البلدين وفي جميع أنحاء أوروبا أيضًا.