الجيل الجديد من هواتف أوبو الذكية القابلة للطي في الأسواق العالمية قريباً

· إطلاق هاتف فايندN3 فليب القابل للطي في الصين اليوم وسيتوفر قريبًا في الأسواق العالمية

· يرتقي هاتف فايندN3 فليب بمعايير الهواتف القابلة للطي حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 29 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت أوبو، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الذكية، عن إطلاق هاتف فايندN3 فليب الجديد، ليضع معاييراً ذهبية جديدة للهواتف القابلة للطي، حيث ستكشف أوبو عن تفاصيل توفر الهاتف وأبرز ميزاته في حدث الإطلاق العالمي القادم قريباً.

OPPO Find N3 Flip

وفي هذه المناسبة، قال بيت لاو، نائب الرئيس الأول ورئيس المنتجات في أوبو: "نفخر بما حققناه حتى الآن في أوبو، حيث حرصنا على تطوير أفضل هاتف قابل للطي، ثم أطلقنا هاتف فايندN3 فليب والذي تصدر بجدارة مبيعات الهواتف القابلة للطي في الصين، وها نحن اليوم نطلق هاتف فايندN3 فليب القابل للطي الذي يقدم ترقيات شاملة ويضمن تصميماً مميزاً، وتجربة استخدام محسنة لشاشة الغلاف، وكاميرا مميزة تغير قواعد اللعبة."

لا داع للانتظار أكثر من ذلك! الآن بات بإمكان المستخدمين الحصول على هاتف قابل للطي مزود بنظام كاميرا متكامل، فقد جاء هاتف فايند N3 فليب ليدفع حدود الابتكار، كونه يجمع بين جهاز هاتف بمعايير عالمية وتجربة تصوير احترافية بفضل معالج التصوير المُتكامِل من أوبو بالإضافة إلى تقنيات هاسلبلاد الاستثنائية للتصوير.

يرتقي هاتف فايند N3 فليب بمعايير الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يقدم شاشة غطاء أكثر تفاعلاً وقوة، وتصميم أنيق ومُحسَن، وعمر بطارية طويل الأمد، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي تضمن الحصول على تجربة استخدام لا مثيل لها بدون أي تنازلات.

تابعونا لمعرفة المزيد عن الجيل الجديد من هواتف أوبو القابلة للطي في الإطلاق العالمي القادم.

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لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

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