الحدث الختامي لمشروع CREACT4MED

صياغة مسارات المستقبل للإبداع والثقافة

10 و 11 يوليو 2024

سانت باو ريسينتي موديرنيستا ، كارير دي سانت أنطوني ماريا كلاريت ، 167 ، برشلونة

برشلونة، إسبانيا, 2 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- على مدار السنوات الأربع الماضية، قدم مشروع "كرياكت فورميد" (CREACT4MED) الدعم المالي للكيانات الثقافية والإبداعية، وأطلق برنامجًا تدريبيًا لتطوير مهارات رواد الأعمال الناشئين، وبنى مجتمعًا من أكثر من 1600 عقل مبدع في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط. في 10 و 11 يوليو 2024 ، سيحتفل مشروع "كرياكت فورميد" بحدثه النهائي في برشلونة لتقديم التأثير الذي تم تحقيقه ، وسيشهد الحدث جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من جميع أنحاء دول منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز مجتمع "كرياكت فورميد"، وإطلاق المزيد من الإجراءات من أجل صناعات ثقافية وإبداعية أقوى وألمع في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.

CREACT4MED Closing Event, Forging Future Paths for Creativity and Culture: 10th and 11th July 2024

كجزء من جدول أعمال الأنشطة ، يسر مشروع "كرياكت فورميد" دعوتكم إلى المؤتمر الصحفي؛ حيث سيشرح شركاء المشروع والمستفيدون بشكل كامل آثار ونتائج مشروع "كرياكت فورميد". سيُعقد المؤتمر الصحفي في 11 يوليو، الساعة 09:30 صباحًا في سانت باو ريسينتيموديرنيستا ، كارير دي سانت أنطوني ماريا كلاريت ، 167 ، برشلونة.

الحدث: مؤتمر صحفي - الحدث الختامي لمشروع "كرياكت فورميد" التاريخ: الخميس 11 يوليو 2024 التوقيت: 09: 30 صباحًا الموقع: سانت باو ريسينتي موديرنيستا ، برشلونة (إسبانيا)

إذا لم تتمكن من حضور المؤتمر الصحفي شخصيًا ، فيمكنك أيضًا متابعته عبر الإنترنت على الرابط التالي: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcocOutrDsiH9a_3JvdBwyBzlJrNlv8tawb

يجب عليك التسجيل قبل المؤتمر الصحفي عبر زووم (Zoom). يمكنك بعد ذلك إضافة رابط الاجتماع مباشرة إلى التقويم الخاص بك.

في المؤتمر الصحفي ، سيكون المسؤولون الآتي ذكرهم حاضرين للتفاعل معك:

ريم العيادي الرئيس والمؤسس ، الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد (EMEA) مدير مشروع "كرياكت فورميد" ماريا رويز دي كوسيو كبير مدراء المشاريع ، الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد (EMEA) منسق مشروع "كرياكت فورميد" روجر ألبينيانا المدير التنفيذي ، المعهد الأوروبي لمنطقة دول البحر الأبيض المتوسط (IEMED) رولا فيّاض المؤسس والرئيس التنفيذي ، شركة فيافي (Viavii) وفاء الزّاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريه أرتيزاناه (CRÉ Artisanat) فرح شمّاس مدير المشروعات، شركة نيوكلياس فنتشرز (Nucleus Ventures)

نبذة عن CREACT4MED

كرياكت فورميد هو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج المساعدات الأوروبية (EuropeAid) ، يهدف إلى تعزيز الشركات وريادة الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي ، مع التركيز بشكل خاص على الشباب والنساء. يتم تنسيق المشروع من قبل الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد كشريك رئيسي.

حول الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد ((EMEA

تهدف الجمعيّة الأورومتوسطية لخبراء الاقتصاد إلى المساهمة في الواقع المتغير في منطقة الدول الأورومتوسطية وأفريقيا، وتجمع بين كبار الاقتصاديين والخبراء الدوليين والمحليين رفيعي المستوى للتفكير في مستقبل منطقة الدول الأورومتوسطية وأفريقيا في عالم متعدد الأقطاب.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2451961/CREACT4MED_Event.jpg