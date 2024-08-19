الحظ من نصيب الجريئين: VT Markets تكشف عن شراكة عالمية جديدة مع نادي نيوكاسل يونايتد

سيدني، 18 غشت/آب، 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر VT Markets، وهي شركة وساطة عالمية متعددة الأصول، بالإعلان عن شراكة جديدة مع نادي نيوكاسل يونايتد. يجمع هذا التعاون بين كيانين يجسدان الشجاعة والمثابرة والابتكار.

قال بيتر سيلفرستون، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لنادي نيوكاسل يونايتد: "نحن فخورون بأن VT Markets تعتبر نادي نيوكاسل يونايتد الشريك المثالي لدعم خططها الطموحة للنمو في الأسواق في جميع أنحاء العالم والارتقاء بها". "يسرنا أن نرحب بشريك آخر معترف به دوليًا في نادينا ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع . " VT Markets

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قال أجوستين بيلينسكيس، رئيس العمليات الإستراتيجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في VT Markets: "نحن متحمسون للغاية لهذه الشراكة مع نيوكاسل يونايتد، وهو الفريق الذي يجسد نفس الدافع نحو التميز والابتكار الذي نسعى إليه في VT Markets".

تم الكشف عن قميص خاص يحمل الرقم '77' تكريما لهذا التعاون. يحمل الرقم '77' أهمية كبيرة لِـVT Markets، ويرمز إلى الحظ الجيد وتطلعاتنا للنمو المستمر. في كرة القدم، يمثل رقم اللاعب واسمه هويته المميزة والمذهلة، ولتجسيد هذه الشراكة العالمية، اخترنا رقمًا يتماشى جيدا مع علامتنا التجارية.

تم افتتاح الشراكة رسمياً في سلسلة الدوري الياباني الدولي 2024 في اليابان. تضمنت أبرز فعاليات الحدث تبادل رموز التقدير. أهدى نادي نيوكاسل يونايتد قميصًا يحمل رقم "77" بينما ردت شركة VT Markets بكأس تقديرية.

أقيمت هذه المناسبة في ملعب سايتاما في اليابان الذي يتسع لِـ 63700 متفرج في 31 يوليوز/تموز، بحضور ممثلين عن المنظمتين. مثّل شركة VT Markets أجوستين بيلينسكيس، رئيس العمليات الاستراتيجية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودانديلين كوه، قائدة العلامة التجارية العالمية. وقد مثّل نادي نيوكاسل يونايتد، المدير التنفيذي للشؤون التجارية، بيتر سيلفرستون.

نبذة عن VT Markets

VT Markets هي شركة وساطة خاضعة للرقابة ومتعددة الأصول وتتواجد في أكثر من 160 دولة حتى الآن. وقد حصلت على العديد من الجوائز الدولية بما في ذلك جائزة أفضل وسيط تداول على الإنترنيت والوسيط الأسرع نموا. وتماشيًا مع مهمتها المتمثلة في جعل التداول في متناول الجميع، توفر VT Markets حاليًا وصولاً غير مقيد إلى أكثر من 1000 أداة مالية وتجربة تداول آمنة وسلسة عبر تطبيقها المحمول الحائز على جوائز.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لـ VT Markets أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا [email protected]. بدلا من ذلك، يمكنك متابعة VT Markets: على فايسبوك، إنستغرام، أو http://www.linkedin.com/company/vt-markets/mycompany/لينكد إن.

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