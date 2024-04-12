الحكومة الزامبية وشركاؤها يكشفون عن آلية مالية جديدة لتسريع الوصول إلى الطاقة من خلال الشبكات الصغيرة

لوساكا، زامبيا, 12 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- دعما لقرار صاحب الجلالة الرئيس هاكايند هيتشيليما بتسريع نشر الشبكات المصغرة من خلال مبادرة 1000 شبكة مصغرة، كشفت الحكومة الزامبية اليوم عن آلية مالية جديدة لدعم مطوري الشبكات المصغرة: حافز تحفيز الطلب. بقيادة مؤسسة روكفلر بدعم من التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب (GEAPP)، والطاقة المستدامة للجميع (SEforALL)، سيساعد هذا الحافز الأول من نوعه القائم على النتائج في التغلب على الحواجز التي تحول دون نشر الشبكة المصغرة، مما يزيد من إمكانية الحصول على الطاقة لشعب زامبيا.

The Demand Stimulation Incentive for mini-grids was launched during a DRE Days event in Lusaka on 11 April

سيدعم حافز تحفيز الطلب التنمية الريفية من خلال دعم الاستخدامات الإنتاجية للطاقة في المجتمعات التي تفتقر حاليًا إلى الكهرباء الموثوقة. تم تصميم الحوافز كدعم قائم على المنح، وتوجه هذه الحوافز مطوري الشبكات المصغرة إلى ربط الشركات الصغيرة والمؤسسات العامة بسرعة، مما يحفز إنتاج الدخل والنشاط الاقتصادي في هذه المجتمعات.

في المرحلة الأولى، سيهدف الحافز إلى نشر الشبكات المصغرة عبر 100 موقع من المواقع ذات الأولوية، والتي ستؤثر بشكل إيجابي على سبل عيش 30,000 مواطن زامبي ريفي ورفاهية أكثر من 100,000 مواطن زامبي من خلال إمداد الكهرباء للمدارس والمستشفيات والمؤسسات المجتمعية الأخرى. لا يزال زيادة الوصول إلى الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة والحديثة أولوية رئيسية لحكومة زامبيا ومساعد حاسم لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

يمثل إطلاق مبادرة 1000 شبكة صغيرة في مؤتمر الأطراف COP28 علامة بارزة في سعى زامبيا إلى التنمية المستدامة وإمكانية الوصول إلى الطاقة. من خلال دعم مؤسسة روكفلر وGEAPP وSEforALL، تهدف مبادرة 1000 شبكة صغيرة، التي تسعى إلى معالجة تحديات إمكانية الوصول إلى الطاقة وتحفيز النمو في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الزراعة والطاقة والتنمية الريفية، وفي نهاية المطاف إلى الوصول إلى مليون شخص خلال السنوات المقبلة.

اقتباسات داعمة:

تلتزم زامبيا بتحويل منظومة الطاقة الخاصة بها، وتوفر مبادرة 1000 شبكة صغيرة أساسًا قويًا لتوفير طاقة موثوقة وميسورة التكلفة وعصرية للمجتمعات الريفية. ويعتبر ذلك مسعى تعاوني بدعم من شركائنا الكرام، مؤسسة روكفلر، وGEAPP و SEforALL. أتطلع إلى التحول الذي تمثله هذه المبادرة الرائدة بما في ذلك التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين التعليم والرعاية الصحية."

صاحب الجلالة الرئيس هاكايند هيتشيليما، رئيس جمهورية زامبيا

"تقود زامبيا الطريق برؤيتها لتسريع عملية إمداد كهرباء الشبكات الصغيرة في المجتمعات التي ظلت فترة طويلة بدون طاقة موثوقة وبأسعار معقولة. إن إدراك هذه الرؤية يتطلب التعاون والتنسيق بين العديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات العامة والكيانات الخاصة ومؤسسات العمل الخيري والمانحين والمستثمرين والمجتمعات نفسها. تفخر مؤسسة روكفلر بدعم هذا النهج المبتكر والطموح لإطلاق العنان لقوة الطاقة المتجددة الموزعة لتعزيز الفرص حتى مع إبطاء وتيرة أزمة المناخ."

الدكتور راجيف جي شاه، رئيس مؤسسة روكفلر

"تعتبر مبادرة 1000 شبكة صغيرة هذه مثال آخر على التزام زامبيا بأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة (SDG7). إن حافز تحفيز الطلب الذي كشفنا عنه اليوم هو حل فوري نؤمن بأنه سيساعد في فتح سوق الشبكات الصغيرة في زامبيا. نعتقد أن هذا الحافز سيسرع إلى حد كبير إغلاق الفجوات الحالية في الوصول إلى الطاقة والتي ستقطع شوطا طويلا في تحسين أمن الطاقة في زامبيا وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يخلق إمكانيات جديدة لملايين الزامبيين."

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت داميلولا أوجونبيي، الرئيسة التنفيذية والممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الطاقة المستدامة للجميع (SEforALL) والرئيسة المشاركة لآلية الأمم المتحدة المشتركة للطاقة (UN-Energy):

"يفخر التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب بدعم رؤية صاحب الجلالة الرئيس هيتشيليما لبناء نظام طاقة أكثر مرونة ومستدامة وعادلة، ونشر أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) لتعزيز الوصول الجديد والمحسن في المجتمعات حيث تعتبر أسرع حل لإمداد الكهرباء الأقل تكلفة. سيساعد نشر هذا الحافز لتحفيز الطلب مطوري الشبكات الصغيرة على العمل مع المجتمعات المحلية لتعزيز الاستخدام المنتج للطاقة وتحفيز المؤسسات العامة على التحول للكهرباء المستدامة."

جوزيف ننگا، الرئيس التنفيذي المؤقت في التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب (GEAPP)

حول التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب

يعد التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب (GEAPP) تحالفًا من الجهات الخيرية والحكومات والتكنولوجيا والسياسة وشركاء التمويل. تتمثل مهمتنا المشتركة في تمكين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من الانتقال إلى الطاقة النظيفة ونموذج داعم للنمو الذي يسرع الوصول إلى الطاقة الشاملة والنمو الاقتصادي الشامل مع دعم المجتمع العالمي لتحقيق الأهداف المناخية الهامة خلال العقد المقبل. كتحالف، نهدف إلى تقليل 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون المستقبلية، وتوسيع إمكانية الحصول على الطاقة النظيفة إلى مليار شخص، وتمكين 150 مليون وظيفة جديدة. من خلال الشركاء الخيريين مؤسسة IKEA ومؤسسة روكفلر وصندوق بيزوس أيرث، يعمل التحالف العالمي من أجل الشعوب والكوكب على بناء البيئة المواتية والقدرة وظروف السوق لحلول القطاع الخاص، وتحفيز نماذج الأعمال الجديدة من خلال الابتكار وريادة الأعمال، وتوزيع رأس المال ذي المخاطر العالية لتشجيع حلول القطاع الخاص ومساعدة حلول الانتقال العادلة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.energyalliance.org ومتابعتنا على تويتر من خلال @EnergyAlliance .

حول مؤسسة روكفلر

مؤسسة روكفلر هي مؤسسة خيرية رائدة مبنية على شراكات تعاونية على حدود العلوم والتكنولوجيا والابتكار التي تمكن الأفراد والأسر والمجتمعات من الازدهار. إننا نعول آمال كبيرة لتعزيز رفاهية البشرية. اليوم، نركزعلى تعزيز الفرص الإنسانية وكبح أزمة المناخ من خلال تحويل الأنظمة في الأغذية والصحة والطاقة والتمويل. للحصول على مزيد من المعلومات، اشترك في النشرة الإخبارية لدينا على rockefellerfoundation.org وتابعنا على X @RockefellerFdn.

حول منظمة الطاقة المستدامة للجميع ( SEforALL )

تعتبر منظمة الطاقة المستدامة للجميع منظمة دولية تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وقادة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات مالية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات خيرية لتسريع وتيرة العمل نحو تحقيق الهدف السابع (7) من أهداف التنمية المستدامة (SDG7)، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030؛ بما يتفق مع أهداف اتفاقية باريس بشأن المناخ. إننا نعمل من أجل ضمان إحداث عملية التحوّل إلى استخدام الطاقة النظيفة لتشمل جميع القطاعات والمجتمعات، وتوفر فرصًا جديدة لجميع الأفراد تمكّنهم من التميّز والنجاح.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2384662/Zambia_DRE_event.jpg