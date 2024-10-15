الحلول التكنولوجية الإستونية علامة فارقة في جيتكس جلوبال 2024

دبي

15 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تشارك إستونيا، الدولة الأوروبية الرائدة عالميًا في مجال التحول الرقمي، في جيتكس جلوبال 2024 الذي انطلق في دبي اليوم ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، متطلِّعةً عبر هذه المشاركة إلى تعزيز مكانتها كمركز للابتكار التكنولوجي. وتحت مظلة شركة "إستونيا للتجارة" التابعة للهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"، تستعرض 7 شركات إستونية رائدة أحدث ابتكاراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المنتظَر أن تُحدث هذه الابتكارات تأثيرات نوعية على الأسواق العالمية عبر الإسهام في تسريع التحولات الصناعية على مستوى العالم.

Estonia Takes Centre Stage at GITEX Global 2024 with Advanced Solutions from Pioneering Companies

وتتيح منصة إستونيا في جيتكس 2024 فرصة مثالية لاستكشاف آفاق الشراكات المستقبلية التي من شأنها دفع عجلة المشاريع المبتكرة قٌدماً في مجالات مثل إنترنت الأشياء، وتكامل الذكاء الاصطناعي، ومبادرات المدن الذكية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية بين إستونيا والإمارات العربية المتحدة ضمن رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير الاقتصاد الرقمي على النطاق العالمي.

رؤى مميزة

وتتميز مشاركة إستونيا لهذا العام حضور عدد من الشخصيات الإستونية البارزة، من أهمها معالي وزير الاقتصاد والصناعة الإستوني إركي كيلدو الذي تجسد مشاركته التزام إستونيا بتعزيز الابتكار الرقمي على المستوى العالمي انطلاقاً من ريادة البلاد في مجالات الحوكمة الرقمية، والأمن السيبراني، والتقنيات الذكية.

وبصفته ممثلاً عن إحدى أكثر الدول تقدمًا في المجال الرقمي، سيقدم معالي إركي كيلدو رؤى مهمة حول الدور الذي يلعبه التعاون الدولي في تسريع وتيرة التقدم التكنولوجي. كما سيكون أحد المتحدثين الرئيسيين في جلسة نقاشية بعنوان "تعزيز التعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي" التي ستعقد في 15 أكتوبر على المنصة الرئيسية في جيتكس، القاعة 25، حيث ستركز الجلسة على خبرات إستونيا في قطاع التكنولوجيا، وتسلط الضوء على إنجازات شركاتها المحلية.

الثورة الصناعية الخامسة

وخلال الحدث، تكشف الشركات الإستونية السبع المشاركة عن حلول رقمية مبتكرة تهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل الصناعات على الصعيد العالمي، مؤكدةً الريادة الإستونية في المجال. ومن أبرز الحلول المعروضة منتج جديد مصمم لأنظمة الإنتاج الذكية بالتعاون بين شركتي "روبوتيكس 5.0" 5.0 Robotics و"كوكا روبوتيكس" KUKA Robotics. يعتمد هذا الابتكار على الذكاء الاصطناعي ويركز على الإنسان، ويمثل أحد أوائل التطبيقات العملية للثورة الصناعية الخامسة "صناعة 5.0"، متيحاً حلول الإنتاج المتقدمة في متناول الجميع. وإذ تؤكد هذه الشراكة ريادة 5.0 Robotics ، فإنها تعزز، في الوقت نفسه، مكانة إستونيا الرّيادية في ابتكارات الثورة الصناعية الخامسة.

كما تستعرض شركة "سايبيكسر للتكنولوجيا" CybExer Technologies المتخصصة بتقديم حلول متقدمة في مجال النطاقات السيبرانية وبيئات التوأمة الرقمية شراكاتها مع عدد من الشركات في منطقة الخليج. ومن أبرز إنجازاتها السابقة استضافة معركة سيبرانية في الإمارات، مقدِّمةً نموذجاً عن الحلول المخصصة التي تقدمها الشركة لتعزيز الأمن السيبراني للمؤسسات.

حضور مؤثر في المنطقة

من جهة أخرى، تعرض شركة نورتال Nortal الرائدة في التحول الرقمي أبرز مشاريعها مع الحكومات وشركات فورتشن 500، ومنها التعداد السعودي 2022 وأول تعداد قائم على السجلات في سلطنة عمان، ما يؤكد حضورها المؤثر في دول مجلس التعاون الخليجي.

إضافة إلى ذلك، تقدم مجموعة "بامبو" Bamboo Group تقنية Smart Locks Pro؛ وهو نظام قفل ذكي يدمج إدارة الوصول وأجهزة الاستشعار البيئية، ويستخدم فعلياً في قطاعات مواقف السيارات الذكية والبنية التحتية الحضرية في السعودية. من جانبها، تستعرض شركة "لين" Lean نظامها المحدث لإدارة الأعمال Business Management System DNA الذي يتميز بأدوات الذكاء الاصطناعي ووحدة تحليل الأمن السيبراني، والذي يُعَدُّ حلاً لمساعدة الشركات على تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر. وتغطي تقنيات الشركة العديد من الصناعات، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى فرق الفورمولا 1.

في حين ستركز شركة "أنليميتد ميديا" Unlimited Media على توسيع شراكاتها في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مستندةً إلى حلولها الإعلامية وشراكاتها الناجحة التي تشمل التعاون مع شركة اتصالات في الإمارات العربية المتحدة. أما شركة "أومنيكوم" OMNICOM، فستعرض حلولها المتخصصة في إدارة الوقود بدقة، والتي تخدم مزودي إدارة أساطيل المركبات في أكثر من 113 دولة حول العالم، مساهمة في مساعدتهم على ضمان كفاءة تشغيلية معززة.

تعزيز العلاقات الثنائية

وأشار معالي وزير الاقتصاد والصناعة الإستوني إركي كيلدو إلى أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي بوصفه فرصة لتوثيق العلاقات الإستونية الإماراتية، مؤكداً حرص إستونيا على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات الحيوية. وقال: "تُعرَف إستونيا بحلولها الرائدة في مجال الحوكمة الإلكترونية التي يتم تطويرها بالتعاون الوثيق بين الحكومة والمؤسسات الإستونية. وإن توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بين إستونيا والإمارات العربية المتحدة في المجالات التي تشهد نمواً مطّرداً؛ مثل إنترنت الأشياء وتكامل الذكاء الاصطناعي ومبادرات المدن الذكية، سيعود بالمنفعة المشتركة على البلدين، وسيسهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الرقمي على النطاق العالمي".

يشار إلى أن إستونيا تتمتع برؤية طموحة للتحول الرقمي الشامل، وتُعدُّ من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال حيث تتيح 99% من خدماتها الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتهدف إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل بحلول نهاية العام الجاري. وتسعى إستونيا عبر مشاركتها في جيتكس جلوبال 2024 إلى تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته في الاقتصاد الرقمي، حيث تقدم حلولًا تقنية مبتكرة تسعى من خلالها إلى دعم التحولات الرقمية على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم.

عن إستونيا للتجارة

تمثّل "إستونيا للتجارة" جزءاً من الهيئة الإستونية لريادة الأعمال "إنتربرايز إستونيا"، وبوصفها منظمة حكومية، تسعى إلى مساعدة الشركات الإستونية في التوسع نحو الأسواق الدولية، مع التركيز على التقنيات المستقبلية والمشاريع الرائدة. كما توفر لهذه الشركات تحليلات واستراتيجيات تسويقية، وتخلق الظروف التي تساهم في نجاحها على الصعيد العالمي. ولا يقتصر دور "إستونيا للتجارة" على فتح آفاق جديدة للأعمال وإقامة الشراكات الاستراتيجية وحسب، بل أيضاً تسهم في تيسر الوصول إلى الشبكات الدولية، معزّزةً بذلك تنافسية الشركات الإستونية على المستوى العالمي.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2530131/Trade_Estonia_GITEX_Global_2024.jpg