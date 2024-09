الخدمات المصرفية في الإمارات العربية المتحدة تَقف على أعتاب نقطة تحوُّل بين نموذج البنك التقليدي القائم على الفروع والبنك الرقمي المستقبلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي - استطلاع رأي جديد لشركة Capco

تسعة من أصل عشرة من المشاركين في الاستطلاع في الإمارات العربية المتحدة يريدون تطبيقات توفر رؤى شخصية بشأن أموالهم

في حين أن 73% يقولون: إنهم يشعرون بالراحة عندما يوجه الذكاء الاصطناعي قراراتهم المالية اليومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 2 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- إن الرغبة في الحصول على مزيد من الأفكار حول التمويل الشخصي، والرغبة في مشاركة البيانات لتوفير الخدمات المخصصة الفردية، وتحقيق مستوى عالٍ من الراحة مع التوجيه القائم على الذكاء الاصطناعي هي الموضوعات الرئيسية التي ظهرت من الاستطلاع الجديد لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أجرته شركة Capco، وهي شركة استشارات في مجال الإدارة والتكنولوجيا العالمية.

مع تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بخططها الطامحة لتنمية اقتصادها الرقمي، وجد استطلاع حول البنوك في المستقبل الذي أجرته شركة Capco لأكثر من 1200 مستخدم للخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا أن 89% أصبحوا أكثر ثقة باستخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والرقمية خلال العامين الماضيين. ونحو ثمانية من كل عشرة (أي 83٪) يستخدمون الآن تطبيقات الهاتف المحمول للوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يوفر أساسًا متينًا للابتكار المصرفي في المستقبل.

إضافة إلى ذلك، يقول 87٪ من المشاركين إنهم سينجذبون إلى تطبيق يقدم رؤى شخصية حول أموالهم، منهم 41٪ يقولون إن هذا سيكون "جذابًا للغاية". يكشف الاستطلاع أيضًا أن 72٪ سيشاركون "بالتأكيد" أو "على الأرجح" بيانات شخصية إضافية -مثل ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات الأجهزة التي يمكن ارتداءها- للوصول إلى المنتجات، أو الخدمات، أو العروض الشخصية.

ودعمًا لاستطلاعها الرئيسي، أجرت شركة Capco استطلاعًا أكثر تركيزًا على 500 مستهلك، وركز الاستطلاع على اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية أولاً. وقد وجد الاستطلاع أن تسعة من كل عشرة مشاركين في الإمارات العربية المتحدة (89٪) لديهم الآن حسابات رقمية أولًا، بما في ذلك الشركات الدولية والقائمة في الإمارات العربية المتحدة. وثلاثة أرباع المشاركين (أي 76٪) لديهم حساب مع مزود رقمي أولًا مقره الإمارات العربية المتحدة.

تبرز نتائج استطلاع Capco الفرص المتاحة للبنوك والشركات التكنولوجية المالية في الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من المواقف الإيجابية تجاه مشاركة البيانات والابتكار لتقديم المنتجات والخدمات التي يقول المستهلكون: إنهم يريدونها. وتقدم المسارات الموصى بها للبنوك لأنها تستكشف أفضل طريقة لتطبيق أحدث الأساليب في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لمعالجة تطلعات العملاء.

قال James Arnett، الشريك الإداري في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لشركة Capco: "يبحث المستهلكون في دولة الإمارات العربية المتحدة عن المنتجات والخدمات التي توفر تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا، بما في ذلك الأفكار المالية الشخصية. وسيتطلب اغتنام هذه الفرصة فهمًا أكثر دقة لتطلعات كل مستهلك على حدة، وسوف تحتاج البنوك وغيرها من مقدمي الخدمات إلى الاستعداد من خلال الاستثمار في تحسين إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة".

وقال نعيم علامي، الشريك الإداري في الشرق الأوسط لشركة Capco: "يريد المستهلكون خدمات مالية مريحة ومتكاملة ورحلات رقمية سلسة يتم تمكينها من خلال تحسين الاتصال وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ويتطلب تقديم المنتجات والخبرات التي يريدها المستهلكون نماذج مصرفية أكثر مرونة وتعاونًا أكبر بكثير مع أطراف ثالثة من أجل دمج الخدمات المالية ذات القيمة المضافة بشكل أعمق في حياة العملاء.

"بالنسبة إلى البنوك في المستقبل، قد يثبت التعاون أنه له نفس الأولوية المهمة مثل الابتكار والتطور. سيكون تقديم أول تجربة للهواتف المحمولة التي تضم مجموعات الدفع وخيارات التمويل وخدمات النظام الإيكولوجي الأخرى لتوفير تجربة أكثر سلاسة وشمولية هو المفتاح للحفاظ على إشراك العملاء".

وتشمل النتائج الرئيسية الأخرى في تقرير استطلاع الرأي الإماراتي لشركة Capco ما يلي:

86٪ من المشاركين سيجذبهم تطبيق بنكي يدمج الخدمات المالية والخدمات غير المالية التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، مثل ركوب السيارات والتجارة الإلكترونية.

37٪ سيجدون مثل هذا التطبيق "جذابًا للغاية".

وتشمل الخصائص التي من شأنها إقناع المشارك باستخدام بنك أو مؤسسة مالية بعينها "مجموعة واسعة من الخدمات" (51٪) و"خدمات أكثر سهولة" (45٪).*

"الثقة في الشركة" (39٪) و"المنتجات المخصصة للغاية" (34٪) تعتبران أيضًا مهمتين.

أربعة من كل عشرة من المشاركين في الاستطلاع (41٪) يشيرون إلى خيارات الاسترداد النقدي كميزة ذات قيمة مضافة يعتبرونها عند اختيار بطاقة أو حساب جديد.*

وتشمل الميزات المهمة الأخرى التي يدرسها المشاركون في الاستطلاع الخصومات على السفر (33٪)، والعروض الشهرية مثل خصومات التجزئة (32٪)، والقدرة على استخدام النقاط لإجراء عمليات الشراء (32٪).

مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، حدد 72% من مستخدمي خدمات الدفع المدفوعات عبر الإنترنت كطريقة الدفع المفضلة لديهم، وذكر 69% منهم أن طريقتهم المفضلة هي المحافظ الرقمية.*

لا يزال النقد هو وسيلة الدفع المفضلة بالنسبة إلى 51٪ من المشاركين في الاستطلاع، ولا تزال الشيكات مفضلة بنسبة 28٪.

وفي استطلاع حديث أجرته شركة Capco حول الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية، كانت المدفوعات عبر الإنترنت (65%) والبطاقات (65%) هي طرق الدفع المفضلة، في حين ذكر 57% من المشاركين المحافظ الرقمية، وذكر 55% النقد، لكن 11% فقط اختاروا الشيكات.

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ العالمي COP28 في أواخر عام 2023، ويقول ما يقرب من تسعة من كل عشرة مشاركين (88%): إنه من المهم أن يكون لبنكهم الرئيسي موقف استباقي بشأن قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

في استطلاعنا المصرفي في المملكة العربية السعودية، ذكر 80٪ من المشاركين أن هذا مهم.

*يُسمح بتقديم إجابات متعددة

يمكن الوصول إلى تقرير استطلاع الرأي الإماراتي لشركة Capco من هنا .

عن شركة Capco