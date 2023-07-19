الخرسانة الرائدة الخالية من الأسمنت التي صنعتها C-Crete Technologies يتم صبها لأول مرة في مبنى سياتل

تعتبر الخرسانة الجاهزة الخالية من الأسمنت المتطورة في الأساس خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتمتص فعليًا ثاني أكسيد الكربون مع مرور الوقت، مما يساعد على دفع صناعة البناء نحو صافي انبعاثات صفرية

سان لاندرو، كاليفورنيا, 19 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- كشفت C-Crete Technologies بفخر عن خرسانة رائدة خالية من الأسمنت، وهي أول ابتكار من نوعه في صناعة البناء، مع ظهورها لأول مرة في مبنى تجاري في سياتل. لا ينتج البديل المستدام للأسمنت البورتلاندي أي ثاني أكسيد كربون تقريبًا في تصنيعه ويمتص بالفعل ثاني أكسيد الكربون من الهواء مع مرور الوقت.

About 60 tons of C-Crete Technologies’ new cement-free concrete is poured onsite during the construction of a commercial building in Seattle. PHOTO © C-Crete Technologies (PRNewsfoto/C-Crete Technologies)

يعتبر الأسمنت البورتلاندي مسؤولاً عن حوالي 7 بالمائة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. إذا تم استخدام المادة الجديدة بدلا من هذا الأسمنت، فإنها تساعد بشكل كبير في تقليل التأثير البيئي لصناعة البناء. يمنع كل طن من المادة تارابطة من C-Crete التي تحل محل الأسمنت البورتلاندي ما يقرب من 1 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. علاوة على ذلك، يستخدم المنتج مجموعة من المعادن الطبيعية والمنتجات الثانوية الصناعية، مما يضمن وفرة من المواد الأولية.

تم صب ما يقرب من 60 طنًا من الخرسانة الخالية من الأسمنت في أساسات وجدران القطع لمشروع سياتل في 7200 وودلون، وهو تطوير إعادة استخدام تكيفية لمبنى تاريخي من الطوب عمره 120 عامًا يستخدم الخرسانة كجزء من التعديل التحديثي الزلزالي.

كان للخرسانة قابلية كبيرة للتدفق، وتم ضخها وحققت قوة تحميل تزيد عن 5000 رطل لكل بوصة مربعة، وهو أكبر من معيار ASTM البالغ حوالي 4000 رطل لكل بوصة مربعة لمعظم تطبيقات الخرسانة السكنية والتجارية والبنية التحتية. كما أنه يلبي معايير الصناعة الرئيسية الأخرى، ويظهر متانة رائعة، مثل مقاومة دورات ذوبان التجميد والتفاعلات القلوية والسيليكا واختراقات الكلوريد والأحماض، ومتوافق مع مضافات الخرسانة التقليدية، مما يتيح سهولة الاندماج في ممارسات البناء الحالية.

قال روزبه سافاري، مؤسس C-Crete ورئيسها، الحاصل على الدكتوراه: "يسعدنا أن نقدم الخرسانة الخالية من الأسمنت، والتي ستغير قواعد اللعبة في البناء المستدام". "مادة الربط التي نستخدمها هي بديل للإسمنت البورتلاندي التي تقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. نظرًا لأن منتجنا يلبي معايير الصناعة وله تكافؤ في التكلفة مع الخرسانة التقليدية، فإنه يفتح حقبة جديدة تمامًا في البناء."

استخدمت C-Crete شركة Heidelberg Materials، وهي شركة عالمية لمواد البناء والخرسانة الجاهزة، لتقديم الخرسانة الخالية من الأسمنت لهذا المشروع.

دونالد ديفيز هو مالك مبنى سياتل ورئيس بناء الشفافية، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتمكين صناعة البناء من معالجة دور الكربون المتجسد في تغير المناخ. قال ديفيز: "بصفتي مطورًا، ومهندسًا معماريًا لمدة 33 عامًا، ورائدًا في الإنشاءات منخفضة الكربون، أرى العديد من الخرسانة منخفضة الكربون قيد المناقشة". "أرى تطورات مثيرة، لكن القليل منهم على استعداد للتوسع في الإنتاج بالطريقة التي تستطيع بها C-Crete الآن. الخرسانة الخالية من الأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون ليست مجرد حلم بعيد المنال. إنه حقيقي، والآن، وهو يعمل. يثبت هذا المشروع أنه ممكن اليوم".

مع التطبيق الناجح للخرسانة في سياتل، تستعد C-Crete الآن لتحويل مشهد البناء في جميع أنحاء البلاد وخارجها. تتطلع الشركة إلى التعاون مع المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين العامين وشركات الخرسانة الجاهزة وأصحاب المباني وصناع القرار لمشاريع البنية التحتية لتسريع تبني الخرسانة المستدامة.

نبذة عن C-Crete Technologies: C-Crete Technologies هي شركة رائدة في علم المواد ملتزمة بابتكار وبناء وتوسيع نطاق الجيل التالي من مواد البنية التحتية مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منخفضة للغاية أو سلبية. مع التركيز الدؤوب على الإشراف البيئي والابتكار التكنولوجي، تهدف C-Crete إلى مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ مع توفير مواد قابلة للتطوير للاستخدام اليومي.

دينيس بريهم

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