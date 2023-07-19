الخطوط الجوية الكويتية تعقد شراكة مع Plusgrade لمنح الركاب وصولًا غير مسبوق إلى ترقيات المقصورة والمزيد من الطرق للحصول على أميال نادي الواحة

تتيح الشراكة متعددة السنوات للركاب الوصول إلى خدمة " Just Upgrade" ، مما يسمح للركاب بالاستمتاع بتجربة مقصورة مطورة، والوصول إلى خدمات فاخرة متميزة.

سيتمتع أعضاء برنامج الولاء نادي الواحة أيضًا بمزيد من المزايا، مثل خيار شراء الأميال.

تواصل Plusgrade توسيع بصمتها الدولية من خلال الشراكة مع الخطوط الجوية الكويتية، وتزيد من حجمها الذي لا مثيل له في صناعة السفر العالمية.

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مونتريال، 19 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Plusgrade الشركة الرائدة في توفير حلول الإيرادات الإضافية لصناعة السفر العالمية، أعلنت عن شراكة متعددة السنوات مع الخطوط الجوية الكويتية ، وهي شركة طيران وطنية متميزة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى خدمة "Just Upgrade". Points، وهي وحدة أعمال الولاء في Plusgrade، ستعزز أيضًا المزايا لأعضاء برنامج الولاء نادي الواحة الذين يقدمون المزيد من الخيارات والراحة في كيفية تعزيز أرصدة الأميال لتعزيز تجربة سفرهم.

من خلال هذه الشراكة، يمكن لمسافري الخطوط الجوية الكويتية الوصول إلى خدمة "Just Upgrade" التي تسمح للمسافرين بالاستمتاع بتجربة مقصورة مطورة عن طريق الانتقال من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال، أو من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الملكية والدرجة الأولى. يمكن للمسافرين الوصول إلى الخدمات الفاخرة المتميزة مثل أولوية تسجيل الوصول، والصعود إلى الطائرة والوصول إلى الصالة، وتناول الطعام المختار خصيصًا من المأكولات العالمية، من خلال تقديم عطاءات على ترقية تصل إلى أربع وعشرين ساعة قبل رحلتهم.

"نحن نعلم أن الاختيار والتجارب الرائعة تهم المسافرين. لهذا السبب نحن فخورون للغاية بالشراكة مع الخطوط الجوية الكويتية وتقديم حلول رائدة تجعل تجربة الركاب الأفضل في فئتها" هذا ما قاله Ken Harris، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Plusgrade. "من خلال تقديم هذه المجموعة الموسعة من الأدوات التي تدعمها Plusgrade، تقوم الخطوط الجوية الكويتية بإنشاء رحلة محسنة من البداية إلى النهاية لعملائها – بدءًا من الحجز والاستمرار حتى الوصول إلى وجهتهم. نحن سعداء للمساعدة في تعزيز هذه الرحلة".

تستفيد الخطوط الجوية الكويتية أيضًا من التكامل السلس مع Points، وحدة أعمال الولاء في Plusgrade، مما يوفر لأعضاء نادي الواحة القدرة على شراء الأميال. ستتاح للأعضاء الآن الفرصة لإجراء عملية شراء فورية بمبلغ مقطوع لتعزيز توازنهم والوصول إلى أهداف المكافأة في وقت أقرب، مع منح الخطوط الجوية الكويتية القدرة على زيادة إيراداتها الإضافية ومشاركة الأعضاء.

يقول مشعل المطيري، مدير خدمة العملاء في الخطوط الجوية الكويتية: "إن تجربة العملاء التي لا هوادة فيها هي ما يميز الخطوط الجوية الكويتية وركابنا أصبحوا يثقون بنا لتقديم تجارب سفر سلسة". "نحن نولي اهتمامًا كبيرًا لراحة واحتياجات عملائنا الكرام ونهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لجعل الرحلة ممتعة. يسعدنا توسيع عروض برنامج الولاء لمنح أعضاء نادي الواحة المزيد من الطرق لاكتساب أميالهم التي ستخلق تجارب سفر لا تنسى".

يمكن لمسافري الخطوط الجوية الكويتية معرفة المزيد عن "Just Upgrade" من هنا ، ويمكن لأعضاء نادي الواحة شراء الأميال من هنا (يلزم تسجيل الدخول).

نبذة عن شركة الخطوط الجوية الكويتية

شركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني لدولة الكويت، هي كيان تم تأسيسه وقائم بموجب قوانين دولة الكويت. تأسست شركة الخطوط الجوية الكويتية في عام 1954، ولديها ماضٍ غني وكانت لفترة طويلة الناقل المفضل للسفر خارج المنطقة التي تعمل من مطار الكويت الدولي. تدير شركة الخطوط الجوية الكويتية حاليًا رحلات إلى أكثر من 40 مسارًا عبر الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا وأفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. حصلت الخطوط الجوية الكويتية على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2023 وفقًا لشركة تصنيف الطيران العالمية "Skytrax".

نبذة عن Plusgrade

تعمل Plusgrade على تمكين صناعة السفر العالمية من خلال محفظتها من حلول الإيرادات الإضافية الرائدة. أكثر من 200 شركة طيران وضيافة ورحلات بحرية وسكة حديد للركاب وشركات خدمات مالية تثق في Plusgrade لإنشاء مصادر دخل جديدة وذات مغزى من خلال تجارب العملاء المذهلة. بصفتها مركزًا إضافيًا للإيرادات، حققت Plusgrade مليارات الدولارات من فرص الإيرادات الجديدة عبر منصتها لشركائها، مع إنشاء تجارب سفر معززة لملايين الركاب والضيوف. تأسست Plusgrade في عام 2009 ومقرها في مونتريال ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم.

للتواصل الإعلامي: Carrie Mumford، مدير العلامة التجارية والاتصالات فيPlusgrade، [email protected]

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