الدردشة الجديدة، المستندة إلى الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبوني، تقتحم سوق إدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 650 مليار دولار

تطرح شركة WealthArc حلولاً بديهية للغاية وقابلة للتخصيص وسهلة الاستخدام للمكاتب العائلية ومديري الثروات في كل أنحاء المنطقة

زيورخ ودبي، الإمارات العربية المتحدة،1 مارس / آذار 2024

/PRNewswire/ -- من المتوقع أن تؤدي أحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبوني إلى مزيد من التجديد المفاجئ في صناعة إدارة الثروات مع ظهور جيل جديد من أدوات إدارة المحافظ، يتمتع بدقة رائدة في مجال إعداد التقارير والتخصيص والبيانات.

يجمع حل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجديد، WealthArc AI & Analytics، بنجاح بين نقاط قوة الشبكات العصبونية والمنطق الرمزي باستخدام KGQA الرمزي العصبوني (سؤال/إجابة الرسم البياني المعرفي) وLLM (نماذج اللغة الكبيرة) لإنشاء إمكانية الوصول إلى المعلومات الذكية الدقيقة والمحدثة التي تمكن المكاتب العائلية ومديري الثروات من الوصول بسهولة إلى مجموعات البيانات المعقدة والتنقل بينها وفهمها والتفاعل معها بطريقة سهلة.

قامت شركة WealthArc، وهي شركة سويسرية المنشأ توفر حلول إدارة بيانات الثروات العالمية، بعقد شراكة مع ZeroLink، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرمزي العصبوني، لتطوير خدمة "الدردشة مع بياناتك" المتطورة التي تدعم التعلم الآلي، وتأمل في استهداف والمكاتب العائلية وسوق إدارة الثروات في كل أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ذات قيمة الأصول المدارة التي تبلغ 650 مليار دولار أمريكي.

تعمل WealthArc على تمكين المكاتب العائلية ومديري الثروات والبنوك الخاصة وأصحاب الثروات الآخرين من خلال منصة إدارة البيانات الحديثة التي تجمع أكثر من 200 ألف مركز يوميًا في كل أنحاء العالم.

ويعد الحل القائم على الحفظ المتعدد والعملات المتعددة بديهيًا وسهل الاستخدام وقابل للتخصيص، ويتمتع بمستوى عالٍ من جودة البيانات. فهو يضمن وصول المستخدمين إلى معلومات ذكية حديثة ودقيقة، ما يسمح لهم باتخاذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى نتائج إيجابية وبناء الثروات.

يقول Radomir Mastalerz، الرئيس التنفيذي لشركة WealthArc: "سيُحدث الحل الذي تم تطويره بالتعاون مع ZeroLink ثورة في الآلية التي تتفاعل بها المكاتب العائلية ومديري المحافظ وكذلك أصحاب الثروات مع بيانات الثروة، على نحو يرفع مستوى مجال إدارة الثروات بصفة عامة.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول التي اعتمدت التكنولوجيا، ولا سيَّما في قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI). ونحن نعمل بإصرار على تحقيق تكامل أكبر للذكاء الاصطناعي على مستوى السياسات ومن خلال المكاتب العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية. ويقدم AI & Analytics من WealthArc جيلًا جديدًا من أساليب التحويل وإدخال التغييرات الكبيرة على إعداد تقارير الاستثمار. ونحن نتبع Swiss Gold standard (المعيار الذهبي السويسري) في ما يتعلق بجودة البيانات. ومن خلال التطبيق السهل للغاية وعملية التسوية الآلية الفعالة التي تتيح لنا تحديد 99.3% من الأخطاء من خلاصة بيانات أمانة الحفظ، تمكنا من التخلص من تعقيد بيانات الثروة."

إن تقنية ZeroLink الجديدة عبارة عن منصة سؤال/إجابة الرسم البياني المعرفي (KGQA) ونمذجة المعرفة التي تستخدم التعلم الآلي لتقديم إجابات سريعة ودقيقة وقابلة للتفسير للأسئلة المعقدة، استنادًا إلى منطق يمكن تخصيصه من قِبل المستخدمين.

ويمكن لـ ZeroLink ترجمة البيانات المنظمة والنصوص غير المنظمة بتحويلها إلى رسم بياني معرفي قابل للحوسبة، ما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة على منوال المحادثة، مثل طرح السؤال "ما هو أفضل سهم لدي أداءً في مارس؟" أو "ما هو تأثير سعر صرف العملة في محفظتي الاستثمارية؟"، ومن ثم الحصول على الإجابات من مصادر دقيقة. تأتي هذه القدرة من الرسم البياني المعرفي وعلم التوصيف الخاص بـ ZeroLink، الذي يحتوي على مجموعة منسقة تضم أكثر من 17 مليار كيان وحقيقة وسمة وعلاقة ومفكر يشكلون نموذجًا عالميًا أساسيًا.

وغالبًا ما تستخدم الحلول الحالية لـ "الدردشة مع بياناتك" النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، بما يحدها من قيود بسبب "هلوسة" الذكاء الاصطناعي وعدم القدرة على التعامل مع الأرقام، ما يؤدي إلى تحديات كبيرة في اعتمادها على نطاق واسع.

وعن ذلك، يقول Darren Tseng، الرئيس التنفيذي لشركة ZeroLink: "بدلاً من تدريب هذه النماذج على مجموعات ضخمة من البيانات لتحسين الدقة، تتيح تقنيتنا الاستعلام باللغة الطبيعية من بياناتك الحالية وتضمن في الوقت نفسه خصوصية تلك البيانات."

لمعرفة المزيد عن WealthArc، تُرجى زيارة https://www.wealtharc.com.

للبقاء على اطلاع دائم بتكنولوجيا KGQA من ZeroLink، تفضل بزيارة https://zerolink.io.

معلومات التواصل:

Radomir Mastalerz،

الرئيس التنفيذي في WealthArc‏،

radomir.mastalerz@wealtharc.com

Darren Tseng،

الرئيس التنفيذي في ZeroLink،‏

[email protected]