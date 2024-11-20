الدكتور Ma Jun يشرح تفاصيل التصنيف المشترك متعدد النطاقات القضائية خلال مؤتمر الأطراف COP

باكو، أذربيجان، 20 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 14-15 نوفمبر 2024، قام الدكتور Ma Jun، الرئيس المُشارك لمجموعة عمل التصنيف في المنصة الدولية للتمويل المُستدام IPSF ورئيس تحالُف بناء القدرات للاستثمار المُستدام CASI))، بتقديم عرض في عدة جلسات حول التمويل المُستدام خلال مؤتمر الأطراف COP29، حيث شرح التصنيف المُشترَك مُتعدد النطاقات القضائية (MCGT). وأشار إلى أن إطلاق التصنيف المُشترك متعدد النطاقات القضائية MCGT يُمَثل علامة فارقة مهمة في تعزيز التوافُق التشغيلي للتصنيفات عبر النطاقات القضائية وتسهيل تدفقات رأس المال الأخضر عبر الحدود.

وفي الجلسة التي استضافتها المنصة الدولية للتمويل المُستدام IPSF))، شرح الدكتور Ma الاعتبارات الرئيسية للجهد الدولي لتطوير "لُغة مُشتركة" لتحديد وتصنيف الأنشطة الصديقة للبيئة والمُستدامة، بهدف تخفيف مخاطر تجزئة السوق وتكاليف المُعاملات بسبب انتشار التصنيفات من قبل النطاقات القضائية المُختلفة. خلال الفترة 2020-2022، نشرت مجموعة عمل التصنيف في المنصة الدولية للتمويل المُستدام IPSF، التي يشترك في رئاستها الصين والاتحاد الأوروبي ، التصنيف المُشترَك الذي شمل 72 نشاطاً للتخفيف من تغَيُّر المناخ مُعترَف به من قبل كِلا الاقتصادَين.

تم استخدام التصنيف المشترك من قبل المصدرين في الصين لتصنيف منتجات التمويل الأخضر المتداولة دولياً ومحلياً، منذ إصداره في 2022، مما ساعد في تقليل تكاليف المعاملات عبر الحدود.

في 2023، انضمت سنغافورة إلى مُبادَرة التصنيف المُشترَك CGT، وتعاونَت مع الاتحاد الأوروبي والصين لإنتاج التصنيف المُشترَك مُتعدد النطاقات القضائية MCGT))، الذي يضم 110 نشاطاً للحد من التغيُّر متفق عليهم من قبل النطاقات القضائية الثلاث. يعتقد الدكتور Ma أن التصنيف المُشترَك مُتعدد النطاقات القضائية يُمثل "علامة فارقة جديدة مهمة لتعزيز التوافق التشغيلي للتصنيفات عبر النطاقات القضائية." تُشير حقيقة أن التصنيف المشترك قد تم استخدامه من قبل عدة نطاقات قضائية كأساس لتطوير التصنيف، إلى أن التصنيف المشترك متعدد النطاقات القضائية MCGT يمكن أن يساعد دولاً أخرى في تطوير أسواق التمويل المستدام الخاصة بها.

وفي الجلسات التي استضافتها إسبانيا وكازاخستان، ناقش الدكتور Ma الاستخدامات الرئيسية للتصنيفات، بما في ذلك وضع العلامات على المنتجات المالية الخضراء، ومنع التمويه الأخضر، وقياس الأداء الأخضر والإبلاغ عنه، وتخصيص حوافز سياسية لأصحاب الأداء الأخضر، وشدد على أن MCGT يمكن أن تكون بمثابة مرجع لمزيد من الولايات القضائية في تطوير تصنيفاتها المحلية.

خلال منتدى CASI للاستدامة لـ COP29 الذي استضافه تحالُف بناء القدرات في مجال الاستثمار المستدام (CASI) وجامعة أذربيجان للاقتصاد (UNEC)، ذكر الدكتور Ma، أن MCGT تخطط "لتوسيع تغطيتها القضائية من خلال دعوة المزيد من البلدان للانضمام إلى تطوير الإصدارات المستقبلية من MCGT، لتعزيز دورها العالمي في تعزيز قابلية التشغيل البيني للتصنيفات."