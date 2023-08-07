الدورة 31 للألعاب الجامعية العالمية -- اجعل العالم مكانًا أفضل بحيوية الشباب

تشنغدو، الصين, 7 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- في منتصف الصيف، تنطلق الدورة 31 للألعاب الجامعية العالمية. اجتمع 6500 رياضي شاب من 113 دولة ومنطقة في تشنغدو. يظهرون تألق وأناقة طلاب الجامعات المعاصرين للعالم، وفقًا للجنة التنفيذية لـ FISU الحادي والثلاثين للألعاب الجامعية العالمية.

في بداية الليل، يكون السوق الثقافي في قرية الألعاب الجامعية في تشنغدو ملون مع Pitch Pot وتسوجو والنسيج... يتفاعل الرياضيون الجامعيون من جميع أنحاء العالم مع بعضهم البعض باهتمام كبير، ويتبادلون الشارات، ويشاركون السعادة.

"الكرة خفيفة جدا. إنها ممتعة للغاية". عيسى، رياضي ليبي يبلغ من العمر 25 عامًا، قام بتجربة تسوجو وسرعان ما أتقن هذه التقنية. لاعب الجودو البالغ وزنه 60 كجم، أطلق كرة الخيزران في الحفرة الشبكية، ورحب بحرارة بالرياضيين الإيطاليين والصينيين العابرين لتجربة تسوجو معه. سرعان ما اجتمع الشباب من البلدان الأجنبية الذين لم يعرفوا بعضهم البعض واستمتعوا كثيرًا.

منذ افتتاح الألعاب الجامعية في تشنغدو، امتلأت القرية بالرياضيين الجامعيين من مختلف الألوان والجنسيات واللغات. خلال الألعاب الجامعية، التقيا وعرفا بعضهما البعض. تشنغدو تحقق الأحلام. ستصبح تشنغدو تجمعًا للشباب العالميين للرياضة والأحلام.

Leonz Eder، القائم بأعمال رئيس FISU، شكر الصين على مفهومها البسيط والآمن والرائع لاستضافة الألعاب، والوفاء بجدية بالتزاماتها الرسمية وضمان الاستضافة السلسة للألعاب الجامعية في تشنغدو. "بعد أن عانينا من وباء طويل حيث لم نتمكن من الالتقاء إلا عبر الإنترنت، جئنا مرة أخرى إلى قرية الألعاب الجامعية للعيش معًا لمدة 10 إلى 12 يومًا. كان من الرائع أن نلتقي بوفود من 113 دولة وإقليم ونغتنم الفرصة بعد الألعاب للتواصل مع بعضنا البعض". في نظر Eder، هذا هو سحر الجامعة.

وبفضل الجهود المشتركة للصين والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية ووفود من مختلف البلدان والمناطق، أصبحت ألعاب تشنغدو الجامعية حدثًا رياضيًا دوليًا بخصائص صينية وروح العصر وأسلوب الشباب. في الجامعة، جذبت الرموز الثقافية الصينية مثل طائر التمير والباندا الرياضيين الشباب من جميع أنحاء العالم.

أشعل حامل الشعلة الإيطالي Su Yunzhe لوحة مشعل طائر التمير في حفل افتتاح الجامعة. وقال بفخر إن طائر التمير يظهر الطابع الروحي للشعب الصيني في الانسجام والتسامح والسعي وراء النور منذ العصور القديمة، وهو رمز للقوة والأمل والحظ السعيد. "أعتقد أن معنى حامل الشعلة ليس فقط تمرير الشعلة، ولكن أكثر من انتقال روحي وكذلك نقل التضامن والصداقة والتبادلات الثقافية".

‎خلال الألعاب، تحدث التبادلات الثقافية خارج الملعب كل يوم. في حديقة تيانفو للفنون، يعرض "معرض تشنغدو بينالي 2023" 476 عملًا لـ 235 فنانًا من 22 دولة ومنطقة، مما يجذب عددًا كبيرًا من الجماهير الصينية والأجنبية.

"المساواة والشمولية ستضمنان عالمًا ملونًا. معًا، سنصنع مستقبلًا أفضل". قالت اللاعبة النيبالية Nyachon Kushal إنه على الرغم من خسارتها لمباراة تنس الطاولة، إلا أنها قابلت الباندا العملاقة التي يحبها الناس في جميع أنحاء العالم في تشنغدو. كما شارك العديد من الرياضيين الأجانب فرحة رؤية الباندا في تشنغدو، مسقط رأس الباندا العملاقة.

يتم إثراء الحضارات من خلال التبادلات ويتم إثراء الثقافات من خلال التعلم المتبادل. يجتمع طلاب الجامعات من مختلف الألوان والجنسيات واللغات في تشنغدو لعرض الانسجام والتنوع من منظور المساواة والشمولية والأخوة، لتقدير الثقافات المختلفة والتعلم منها، وتعزيز السلام والتنمية في العالم بحيويتهم الشبابية.

Executive Committee of the 31st FISU World University Games SOURCE