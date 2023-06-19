الدورة الـ133 لمعرض كانتون: ثورة جديدة للتبريد والهرب من حرارة الصيف

غوانفجو، الصين، 19 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تشهد الدورة الـ133 للمعرض الصيني للاستيراد والتصدير («معرض كانتون» أو «المعرض») موجة جديدة حيث يُبدي المشترين من جميع أنحاء العالم اهتمامًا متزايدًا بمجموعة كبيرة من المنتجات التي تُساعد على التغلب على حرارة الصيف. في هذا المعرض، يُقدّم العارضون من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الأجهزة المنزلية الإلكترونية والمنتجات المستهلكة منزليًا، للمشترين من جميع أنحاء العالم وسائلًا جديدة رائعة لتوفير جوّ بارد لطيف في ظلّ هذه الشمس الحارقة.

The 133rd Canton Fair: A New Coup to Cool Down and Escape from the Heat in this Summer

تفخر شركة Bear Electric Appliance ذات المسؤولية المحدودة بعرض آخر إصداراتها من المراوح الكهربائية في معرض كانتون والتي تتمتّع بأحدث التقنيات والقدرة على توفير الطاقة لتبريد الجو في ظل درجة حرارة الصيف المرتفعة. تتميّز المروحة بتصميم فريد لريش المروحة حيث يأخذ شكل دوامة، بالإضافة إلى نظام يشبه الستارة لإخراج الهواء ونشره في نطاق واسع، ممّا يُمكن المنتج من تحسين دوران الهواء الداخلي وتزويد المستخدمين بتجربة تبريد لطيفة ومنعشة. لمزيد من التفاصيل عن معروضاتها يُرجى زيارة صفحة Bear الإلكترونية https://goo.su/JRnIYu ‏.

تُقدّم شركة Guangzhou BKAI للاستيراد والتصدير، ذات المسؤولية المحدودة ("الشركة") في هذا المعرض Cruise Ship (كروز شيب)، واحدة من ابتكاراتها في مجال الأثاث الخارجي. يتمتّع الأثاث بتصميم فريد ولمسات عملية. يتميّز نظام المقاعد المبتكر في كروز شيب، بتغليف ثلاثيّ الجوانب، كما أنّه مُزوّد بمظلة من الأمام للحماية من أشعة الشمس، مما يجعلك تستمتع بالمميزات العملية مع مساحة خارجية خاصة. تضمن لك التصميمات الرائعة الاستمتاع بجوّ لطيف ومنعش وذلك بفضل ذراع الرفع ودلو الثلج المُدمج ومساحة التخزين المخفية. لمشاهدة المزيد من قطع الأثاث الخارجي من BKAI، يُرجى زيارة https://goo.su/kJbY.

كشفت شركة Guangdong Xinbao Appliance للأجهزة المنزلية، ذات المسؤولية المحدودة في المعرض عن مجموعة مذهلة من آلات الثلج المتوفرة على الإنترنت، والتي من المتوقع أن تكون الخيار المفضّل لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم من أجل التغلّب على شهور الصيف بحرارتها الحارقة. تجمع هذه الآلات بين ميزتيّ الشكل الأنيق والأداء العملي، فالإطار مصنوع من الستانلس ستيل القوي المقاوم للصدأ وبه غطاء ذو نافذة كبيرة، وهي مزيج مثالي من الشكل والوظيفة، مما يوفّر تجربة مستخدم استثنائية تُتيح للمستخدمين صناعة ثلج يُلطّف الأجواء من حولهم. لمزيد من المعلومات عن هذه المنتجات المتوفرة، ما عليك سوى الدخول على صفحة Xinbao لمعرض كانتون على https://goo.su/0FB08 ‏.

أضاف المشترون من جميع أنحاء العالم على لمسات مميزة لتبريد منازلهم والاستمتاع بجوّ لطيف، إلى جانب الاستمتاع بأنشطة الترفيه في الهواء الطلق وذلك بفضل الدورة الـ133 لمعرض كانتون بما يعرضه من منتجات تلطيف الجو للاستمتاع بنسمات باردة. لمزيد من المعلومات عن المعروضات عالية الجودة لمعرض كانتون، يُرجى التسجيل على https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 أو إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] ‏.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2104452/Canton_Fair.jpg

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