الذكاء الجغرافي المكاني يقود مستقبل نظم المعلومات الجغرافية - استعراض مؤتمر تكنولوجيا برمجيات المعلومات الجغرافية المكانية لعام 2023

بكين، 13 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- في 27 و 28 يونيو، عُقد مؤتمر تكنولوجيا برمجيات المعلومات الجغرافية المكانية لعام 2023 في مركز المؤتمرات الوطني الصيني في بكين، تحت شعار "الذكاء الجغرافي المكاني، المعزز بالتكامل". تمت دعوة القادة الحكوميين والأكاديميين من الصين والخبراء وممثلي الأعمال من كل من الصين والخارج لتبادل الأفكار المتعلقة بتكنولوجيا الاستخبارات الجغرافية المكانية وإعطاء رؤى حول آفاق تطبيقها الواسعة.

في المؤتمر العام الذي عقد في 27 يونيو، SuperMap Software Group، الشركة الرائدة في مجال تصنيع منصات نظم المعلومات الجغرافية في آسيا ورقم 2 على مستوى العالم، أصدرت رسميًا أحدث إصدار من منتجات سلسلة SuperMap GIS - SuperMap GIS 2023. بغض النظر عن تحديث المنتجات الحالية، أصدرت SuperMap أيضًا عددًا من المنتجات الجديدة في SuperMap GIS 2023، بما في ذلك SuperMap ImageX Pro (Beta) و SuperMap iMarailyEditor و SuperMap iDesigner3D و SuperMap iClient3D لـ WebGPU (Beta). ستساعد هذه السلسلة من المنتجات في تحقيق معالجة بيانات الاستشعار عن بعد وتطبيقها طوال العملية بأكملها، مما يحقق تكامل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.

قدم الدكتور Song Guanfu، رئيس مجلس إدارة SuperMap Software Group، في عرضه مفاهيم الذكاء الجغرافي المكاني وهرم الذكاء الجغرافي المكاني. كما قدم الجيل الجديد من برامج معالجة الاستشعار عن بعد، والتي تتميز بالتكامل والأداء عبر المنصات والمعالجة الذكية والأداء العالي للحوسبة. من خلال تسريع العملية من الإنتاج إلى التطبيق والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، يمكن للجيل الجديد من برامج الاستشعار عن بعد تسريع تحويل البيانات المكانية إلى الذكاء الجغرافي المكاني. من خلال التكامل مع الاستشعار عن بعد ونمذجة معلومات البناء (BIM) والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغيرها من التقنيات، ستوفر نظم المعلومات الجغرافية ذكاءً جغرافيًا مكانيًا أقوى، مما سيؤدي بدوره إلى توسيع آفاق تطبيق نظم المعلومات الجغرافية.

في 28 يونيو، ردد المنتدى الدولي لنظم المعلومات الجغرافية الجو الدافئ للمؤتمر العام. اجتمع حوالي 150 مشاركًا دوليًا من 28 دولة في المكان، لمناقشة أحدث التطورات وحالات التطبيق في بلدانهم، والتي تغطي مواضيع تشمل الاستشعار عن بعد، والبيانات متعددة المصادر، والمدارس الذكية، والمدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والسجل العقاري، والمعادن.

وفي نهاية المنتدى، ألقت السيدة Diane Dumashie، رئيسة الاتحاد الدولي للمساحين ((FIG، خطابها الختامي عبر مكالمة فيديو. وقالت: "نظرًا لأن قوة التكنولوجيا الجغرافية المكانية لا تزال تتحقق عبر عدد متزايد من الصناعات والتطبيقات، فإن دور المهن الجغرافية المكانية وكذلك مهن المسح لم يكن أبدًا بهذه الأهمية كما هو الحال الآن".

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