الذكرى الأربعين لمجموعة CHINT: العملاء العالميون يشهدون على الابتكار والتنمية في CHINT

مدينة شانغهاي, 26 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- قمة Ou River لعام 2024 التي تقيمها مجموعة (CHINT) تم افتتاحها في مدينة ونتشو من 18 إلى 19 أكتوبر، تحت عنوان "Green Forward (مستقبل الطاقة الخضراء)". اجتمع المسؤولون الحكوميون والعلماء ورجال الأعمال والخبراء والباحثون والمنظمات الدولية والمستثمرون من جميع أنحاء العالم لمناقشة الاستراتيجيات المبتكرة والتقنيات المتطورة التي تعزز الاستدامة والحلول الذكية لتطوير الطاقة الكهربائية والطاقة الخضراء.

كما عُقد احتفال الذكرى السنوية الأربعين لمجموعة CHINT خلال القمة. التي نمت تدريجيًا من ورشة عمل عائلية إلى مؤسسة دولية تعمل في صناعة الكهرباء والطاقة الجديدة على مدى السنوات الأربعين الماضية.

قال Cunhui Nan، رئيس CHINT: "سنواصل استراتيجية التنمية القائمة على الابتكار، مع اعتبار الطاقة الذكية طاقة أساسية، وسنعمل باستمرار على تعزيز التحولات المؤسسية لتمكين صناعة الكهرباء والطاقة الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة".

وفي الوقت نفسه، عُقد منتدى تطوير الطاقة الخضراء الثاني بين الصين وأوروبا وأفريقيا في القمة، مع التركيز على التعاون بين الصين وأوروبا وأفريقيا في تطوير الطاقة الخضراء ومساعدة المشاركين على اكتشاف إمكانات جديدة في الصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من عملاء CHINT في الخارج من مجالات النقل والتوزيع والطاقة الجديدة والهندسة وبناء المساكن والمجالات الأخرى - شاركوا في منتدى تطوير الطاقة الخضراء الثاني بين الصين وأوروبا وأفريقيا، ومنتدى الطاقة الرقمية والذكية، ومنتدى الطاقة الذكية، كما زاروا مصانع CHINT ومشاريعها. وهذا مفيد خاصةً للعملاء العالميين للتواصل ومعرفة المزيد عن تطويرات CHINT.

وبعد زيارة مصانع CHINT، قام العملاء العالميين ومديري المنتجات باتصالات وثيقة مع المجموعة، وتحدثوا بإيجابية عن معايير تكنولوجيا وإنتاج CHINT.

قال Sam Fais، وهو عميل لديه تعاون طويل المدى مع CHINT: "إن أهم ما رأيتُ هو التغيير، واتخاذ خطوات حاسمة نحو اتجاه أكثر خضرة. وكذا قرار مجموعة CHINT بأن يكونوا نشطين في حماية البيئة في الكوكب. وبما أن لديهم بصمة كبيرة جدًا في السوق، فسيكون هذا حاسمًا لأجل الكوكب."

لقد زار المستشار الاقتصادي والمالي السابق لسفارة إيطاليا، السيد Fabrizio Costa، مشاريع ومصانع CHINT في مدينة ونتشو ومدينة شانغهاي. كما قدم تعليقات إيجابية على منتجات CHINT وبيئة العمل. حيث قال Costa: "ظروف العمل هنا تتسم بمعايير عالية الجودة. كما أن المصانع والجودة والبيئة الخاصة بالعمال مثيرة للإعجاب للغاية. وأعتقد أن CHINT لديها الكثير من القدرات، والفرص للنمو مرة أخرى، ليس فقط في الصين، ولكن أيضًا على مستوى العالم."

تأسست شركة CHINT في عام 1984، وقد نمت من خلال الابتكار والالتزام المتواصل لتقود صناعة التكنولوجيا ولتصبح شركة رائدة عالمية، مع مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات التي لا مثيل لها.

قال Fais Moris، عميل CHINT من اليونان: "إن قدرة CHINT على صياغة حلول مصممة خصيصًا للعملاء في جميع أنحاء العالم بارزة حقًا، حيث تلبي الاحتياجات الفريدة بدقة ووفقًا للمعايير الفنية العالمية. إن نهجهم المبتكر يمهد الطريق لإنشاء أنظمة طاقة أكثر ذكاءً وكفاءة في جميع أنحاء العالم."

بالنظر إلى المستقبل، لدى CHINT خطط طموحة للتنمية المستقبلية. وتشمل التنمية المستقبلية المذكورة التوسع في تقنيات الشبكات الذكية مع التركيز على أنظمة إدارة الطاقة القائمة على الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تطوير حلول تخزين الطاقة لدعم نمو الطاقة المتجددة.

إن الحياد الكربوني أيضًا على جدول أعمال مجموعة CHINT، مع تحقيق الحياد الكربوني في عملياتها بحلول عام 2030 وتعزيز الممارسات المستدامة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها.

قالت Lily Zhang، رئيسة CHINT Global: "إن عام 2024 كان علامة فارقة لمجموعة CHINT. نحن نحتفل بإنجازنا أن أصبحنا الشركة الرائدة في مجال حلول الطاقة الذكية في العالم، من خلال العمل الجاد والتفاني والتزام فريقنا العالمي. أنا متحمسة لرؤية كيف سنتقدم في رحلتنا وما يحمله المستقبل، خاصة وأن الصناعة تتجه نحو حل التحديات العالمية مثل إزالة الكربون."

إن الذكرى الأربعين هي علامة فارقة مهمة في تاريخ تطوير مجموعة CHINT. فمن خلال توسعها عالميًا، أصبحت شبكة CHINT الآن تغطي أكثر من 140 دولة، مع تطبيقات تشمل صناعات الجهد المنخفض، ونقل وتوزيع الطاقة والمياه والغاز، وقياس الكهرباء، والطاقة الخضراء. خلال السنوات الأربعين الماضية، حافظت CHINT دائمًا على "المقومات المتميزة" لتحليل وفهم السوق، والفوز بعملاء راقيين في السوق. وستستمر هذه المقومات في مساعدة CHINT على أن تصبح أفضل مؤسسة في جميع أنحاء العالم في المستقبل، خلال الذكرى الأربعين المقبلة.

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