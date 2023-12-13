الرئيس التنفيذي لشركة HyperStrong يحضر COP28، ويساهم بنشاط في أهداف التنمية المستدامة العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 دجنبر/كانون الأول 2023 /PRNewswire/ -- حضر جيانهوي تشانغ،المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (المشار إليها في ما يلي بِـ"HyperStrong" أو "الشركة")، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2023 (UNFCCC COP 28) في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث قدم وشارك في المناقشات حول موضوعات مهمة مثل التنمية المستدامة، وحلول تحويل الطاقة، وممارسات سلسلة التوريد الخضراء. كما وقعت شركة HyperStrong، الشركة الرائدة في مجال تكامل أنظمة تخزين الطاقة المخصصة وتقديم الخدمات، على بيان رؤية جماعية لتطوير مجتمعات عالمية خالية من الكربون.

تعمل HyperStrong على توسيع أعمالها الدولية بسرعة لتوفير حلول نظام تخزين الطاقة الشاملة للشركاء في السلسلة البيئية العالمية وتقوم حاليًا بنشر مراكز إقليمية وفرق محلية في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. شاركت الشركة هذا العام في معارض الطاقة المتجددة الرائدة في ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا، حيث عرضت منتجات الشركة الرائدة وحلولها المتطورة، وتوصلت إلى اتفاقيات تعاون مختلفة مع العديد من الشركاء والعملاء في الصناعة.

قال جيانهوي تشانغ: "في المستقبل القريب، سيستمر تعميق التطبيق المتكامل لمنتجات تخزين الطاقة في استهلاك الطاقة الجديدة والنقل والبناء والصناعة والمناطق الريفية وغيرها من المجالات". "ستكون سيناريوهات التطبيقات المتنوعة مثل الطاقة الذكية، والنقل الذكي، والتخزين المنزلي، والكهرباء الذكية، ومحطات الطاقة الافتراضية في كل مكان."

يلعب تخزين الطاقة الجديدة دورًا محوريًا في بناء نظام طاقة حديث، مما يساهم بشكل كبير في دعم إمدادات الطاقة، وتعزيز قدرات تعديل النظام، والسلامة العامة لعمليات الشبكة. يمثل الانتقال من ديناميكيات المصدر إلى التحميل التقليدية إلى تكامل تخزين الحمل والشبكة المصدر تحولًا تحويليًا في نظام الطاقة، بما يتماشى مع أهداف التطوير الثلاثة الشاملة للسلامة والممارسات الخضراء والكفاءة.

يكشف فحص حجم سوق تخزين الطاقة الكهروكيميائية العالمية عن نمو سريع ومستدام. وتشير التوقعات إلى إضافة أكثر من 1000 جيجاوات ساعة من سعة تخزين الطاقة في جميع أنحاء العالم من عام 2022 إلى عام 2030، مع استمرار الصين والولايات المتحدة كسوقين رائدتين. فيما يتعلق باتجاهات التكنولوجيا، فإن مرحلة التطوير واسعة النطاق لصناعة تخزين الطاقة تتطلب استكشاف الرقمنة والذكاء، والسلامة، والتطوير الفعال والمنسق. يتم الاعتراف بتكنولوجيا بطاريات الحالة الصلبة كحل حاسم للمخاوف المتعلقة بالسلامة، مع قيام HyperStrong بنشر الجيل التالي من تكنولوجيا البطاريات الآمنة جوهريًا. دخلت بطارية فوسفات حديد الليثيوم شبه الصلبة التي تم تطويرها بشكل مشترك من HyperStrong لتخزين الطاقة في الإنتاج الضخم والتطبيق في المشاريع.

تواجه أنظمة تخزين الطاقة الذكية تحديات في إدارة البيانات الشاملة الناتجة عن المشاريع، وتحديد أخطار الأخطاء بسرعة، وضمان سلامة النظام. تعالج HyperStrong هذه المخاوف من خلال البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وإنشاء نموذج رقمي لدورة حياة المنتج. وهذا يسهل تحليل الحالة متعدد الأبعاد، والتشخيص الصحي، وموقع الخطأ، والتحذيرات من أخطار السلامة على المدى الطويل، مما يضمن سلامة محطة الطاقة، والكفاءة التشغيلية، وتعزيز قيمة الأصول.

يتم إعطاء الأولوية للتصنيع الذكي لجودة منتج تخزين الطاقة، حيث تهدف HyperStrong إلى بناء العديد من قواعد التصنيع الذكية الخالية من الكربون. إن إنشاء نظام تتبع دورة حياة المنتج ونموذج تصنيع رقمي وذكي جديد يدعم التسليم عالي الجودة وواسع النطاق لمنتجات تخزين الطاقة، مما يضمن التنمية المستدامة للصناعة. حتى الآن، اكتسبت شركة HyperStrong خبرة متراكمة في نشر ما يزيد عن 10 جيجاوات في الساعة من تخزين الطاقة.

نبذة عن Beijing HyperStrong Technology

تعد شركة Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (المعروفة بِـ"HyperStrong") إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل أنظمة تخزين الطاقة ومزود الخدمة. تأسست شركة HyperStrong في عام 2011، وأصبحت أكبر شركة تكامل أنظمة تخزين الطاقة في الصين. مع أكثر من 10 سنوات من البحث والتطوير والخبرة المكتسبة من خلال أكثر من 300 مشروع من مشاريع أنظمة تخزين الطاقة، تقدم HyperStrong مجموعة كاملة من منتجات أنظمة تخزين الطاقة ESS بالإضافة إلى حلول شاملة للعملاء بدءًا من الطاقة الحرارية وتوليد الطاقة المتجددة إلى C&I والمستخدمين السكنيين. بعد أن قامت ببناء قاعدتين للتصنيع الذكيتين ومركزين للبحث والتطوير ومختبر ومركز تسويق عالمي، تعمل HyperStrong على تمكين العملاء في جميع أنحاء العالم من تحقيق أهدافهم المتعلقة بانتقال الطاقة وحياد الكربون.

لمدة ثلاث سنوات متتالية (2020-2022)، صنف تحالف تخزين الطاقة الصيني (CNESA) شركة HyperStrong كأفضل فاعل في مجال خدمات تخزين الطاقة من حيث تركيب نظام تخزين الطاقة و/أو حجم التسليم في السوق الصينية. وفقًا لتقرير حديث كشفت عنه S&P Global، تم تصنيف HyperStrong كأحد أفضل 5 شركات تكامل أنظمة تخزين الطاقة في جميع أنحاء العالم من حيث حجم المشروع اعتبارًا من يوليوز/تموز 2023.