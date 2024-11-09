الرئيس التنفيذي لشركة ZTE، السيد Xu Ziyang في قمة 5G ومؤتمر المستخدمين 2024: الجسر الرقمي للحضارة والرابط بين الكربون والسيليكون

مدينة إسطنبول، 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، أن رئيسها التنفيذي، Xu Ziyang، حضر قمة 5G ومؤتمر المستخدمين لعام 2024، حيث ألقى خطاباً رئيسياً بعنوان "الجسر الرقمي للحضارة، والرابط بين الكربون والسيليكون". جمع المؤتمر، تحت عنوان "الازدهار من خلال الابتكار الذكي"، قادة الصناعة لمناقشة التأثير التحويلي للحلول الذكية.

في كلمته، سلط Xu Ziyang الضوء على الإنجازات البارزة لشركة ZTE في تعزيز الابتكار التكنولوجي والتكامل الصناعي في العصر الرقمي والذكي. وشدد على أربعة أنواع رئيسية من الاتصالات التي تعيد تشكيل الصناعات:

رابط البيانات ( Data Link ) يبني طريق الحرير الرقمي، ويربط العالم بسلاسة.

رابط المعرفة ( Wisdom Link ) يغير شكل قوة الحوسبة والذكاء، ويحول الإنتاجية عبر الصناعات المختلفة.

الرابط التكافلي ( Symbiotic Link ) يبني التعاون في النظام البيئي، حيث تتطور التكنولوجيا والبيئة معًا.

الرابط الحضاري ( Civilization Link ) يربط الحياة القائمة على الكربون والذكاء القائم على السيليكون، ما يفتح إمكانيات لا نهاية لها للتعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي.

رابط البيانات

تدفع ZTE الابتكار وتحديث تكنولوجيا الشبكة. بأربع قدرات رئيسية تشمل UBR وFDD Massive MIMO وحوسبة RAN والشبكات الخضراء، يتم إنشاء شبكات 5G فعّالة وخفيفة الوزن. وهي ملتزمة بالاستدامة، وتحقق وفورات شاملة في الطاقة. تم ترقية تكنولوجيا OTN إلى 800G ويمكن أن تتطور إلى 1.6T. في تقنية النطاق العريض للمنازل، صارت شحنات أجهزة FTTR وCPE كبيرة. وتعمل على سد الفجوة الرقمية على مستوى العالم، وتغطي شبكاتها مناطق متنوعة، بما في ذلك مجالات جديدة مثل المناطق منخفضة الارتفاع، وعالية الارتفاع، والفضاء.

رابط المعرفة

تقود ZTE الصناعة في الحوسبة العامة والذكية في سوق الاتصالات الصينية. في الحوسبة المتسارعة، لديها مقترحات ملائمة لتحسين الأداء والكفاءة. تقدم خوادم مخصصة لسيناريوهات الحوسبة الذكية، مثل سلسلة G6 المزودة بوحدات معالجة مركزية (CPUs) ووحدات معالجة البيانات (DPUs) الجديدة. توفر ZTE قوة حوسبة فعالة من خلال اتصالات النطاق العريض العالية. تقنيتها المتقدمة للتبريد السائل تزيد من كفاءة تبريد وحدة التوزيع المركزية (CDU) بنسبة 30%. نموذج "Nebula LLM" الذي طورته ZTE ذاتيًا قد حسّن من كفاءة البحث والتطوير الداخلي. بالنسبة لشركات الاتصالات، فإن نموذج Nebula Telecom يقلل من عبء الصيانة اليدوية على مشغلي الشبكات. كما لديها نماذج خاصة بالصناعة للتحول الرقمي.

الرابط التكافلي

تدفع ZTE عجلة الابتكار من خلال الإنجازات الفردية والتعاون عبر الصناعات، حيث تتعاون عالميًا لاستكشاف التحول الرقمي. في تايلاند، طورت ZTE مصنع غذاء رقمي يعمل بتقنية 5G، وفي تركيا، تقوم بأتمتة الزراعة باستخدام شبكات 5G والطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة. في ماليزيا، أتاحت ZTE البث فائق الدقة بتقنية 5G في حدث ألعابSukma Games 2024 باستخدام تكنولوجيا الموجات المليمترية اللاسلكية.

الانتقال الأخضر ضروري للتحول الرقمي. تخفض ZTE انبعاثات الكربون بنسبة 10% سنويًا، وحصلت على تصنيف "A" من CDP، وتخطط للوصول إلى حياد الكربون من النطاقين 1 و2 بحلول عام 2040، وانبعاثات صفرية بحلول عام 2050 بالتعاون مع SBTi. تتعاون ZTE على مستوى العالم نحو مستقبل ذكي ومستدام.

الاستثمار في التكنولوجيا الأساسية للبحث والتطوير يدفع التطور التكنولوجي

أدى التزام ZTE المستمر بالبحث والتطوير الأساسي إلى تحقيق تقدم كبير في تقنية الرقائق الأساسية وتضخيم الطاقة بكفاءة. مع بنية موحدة تعزز الانتشار والمرونة، إلى جانب منصات البرمجيات القوية مثل TECS Cloud Platform وNebula LLM، تمكن ZTE مشغلي الشبكات من الحفاظ على ميزة تنافسية. تعمل حلولها الشاملة على دفع التحول الرقمي وتعزيز القدرة التنافسية الدائمة عبر الصناعات.

الرابط الحضاري

إن تدفق البيانات، كمياه مضيق البوسفور المتدفقة بلا توقف، يربط بين العوالم المادية والرقمية. إن تطور الاتصالات يدفع تقدم الحضارة، والابتكار المستمر يثري المعرفة الجماعية. تهدف ZTE إلى ربط العالم من خلال الاتصال، وخلق فرص جديدة باستخدام الذكاء الرقمي، وبدء عصر جديد من حضارة الإنسان.

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