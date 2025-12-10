الرئيس العالمي لشركة هانوها لايف، دونغ-وون كيم يؤكد التزامه بتعزيز التعاون المالي بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025

دونغ-وون كيم: "نعمل على تعزيز الشراكة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات، الممتدة لمئة عام، ونكشف عن رؤية الشركة لبناء جيل جديد من النظام المالي العالمي بالتعاون مع أبوظبي وخططنا المستقبلية للاستثمارات المشتركة وتطوير منصات الأصول الرقمية."

سيول، كوريا الجنوبية، وأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- ألقى دونغ-وون كيم، الرئيس العالمي لشركة هانوها لايف، كلمة الافتتاح في قمة الأسواق العالمية ضمن أسبوع أبوظبي المالي 2025، والذي يُنظم تحت إشراف سوق أبوظبي العالمي، مؤكداً على أهمية الشراكة بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودور القطاع المالي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

Dong-Won Kim, Chief Global Officer (CGO) at Hanwha Life, delivering the opening address at the Global Markets Summit during Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025.

وجمعت قمة الأسواق العالمية قادة القطاع المالي من مختلف أنحاء العالم لبحث التحولات الهيكلية في أسواق رأس المال ومناقشة الاتجاهات المستقبلية لشبكات رأس المال الدولية. وأشار دونغ-وون كيم في كلمته إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1980، شهد التعاون بين كوريا الجنوبية ودولة الإمارات توسعاً متواصلاً، مؤكداً أن شركة هانوها المالية تعمل بما ينسجم مع مسار "شراكة المئة عام" بين البلدين.

وأضاف كيم: "تجمع كوريا الجنوبية ودولة الإمارات رؤية مشتركة تقوم على تحويل التحديات إلى فرص، ومواكبة التغيير بثقة، وتعزيز شراكات طويلة الأمد. ويُعدّ القطاع المالي عنصراً رئيسياً في دعم هذا التعاون، إذ يساهم في تحويل التعاون المشترك إلى فرص عملية تدفع عجلة النمو والابتكار".

كما أكد أهمية التعاون العملي والمستدام مع أبوظبي، قائلاً: "نسعى معاً، وبالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لأسواق أبوظبي، إلى بناء نظام مالي جديد. ونتوقع أن يشمل التعاون المستقبلي مجالات مالية رئيسية، مثل الاستثمارات المشتركة في الأصول الحقيقية، وتمويل سلاسل الإمداد، والبنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود، إضافة إلى تطوير منصات الأصول الرقمية. ونطمح أن تتحول هذه الشراكة إلى نموذج عالمي للجيل القادم من التمويل، مع التزامنا بالعمل عن كثب مع دولة الإمارات كشريك رئيسي في التحولات المالية المقبلة".

وتشارك الشركات المالية الأربعة التابعة لهانوها المالية، وهي هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها لإدارة الأصول، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، في أسبوع أبوظبي المالي 2025، كشريكٍ رئيسي، وهو الحدث الأكبر في الشرق الأوسط في مجال المال، إذ يشكّل منصة يلتقي فيها قادة القطاع المالي حول العالم لبحث خطط وفرص التعاون التي ترسم ملامح مستقبل التمويل.

وتُقام نسخة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي تحت شعار هندسة "شبكة رأس المال"، حيث تركز على إعادة تصميم تدفقات رأس المال العالمية وبناء نظام مالي تشغيلي يدمج بين التمويل التقليدي والرقمي. وتشمل أبرز محاورها التمويل عبر السلاسل، وتطوير بنية تحتية مالية رقمية مدعومة بالأصول الحقيقية.

نبذة عن هانوها المالية

تُعد هانوها المالية شريكاً مالياً موثوقاً يُمكّن الأفراد والمجتمعات من تحقيق حلول مالية شخصية مستدامة طوال حياتهم. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها المالية الرقمية وتكييفها مع أنماط الحياة المتنوعة، تساعد هانوها المالية الناس على تحقيق الرفاه المالي، كما تدعم المجتمعات في السعي نحو نمو مستدام. وبإجمالي أصول مُدارة يبلغ 130 مليار دولار، توفر هانوها المالية تجارب رقمية سلسة وتقود النمو المستدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. ومع توسّعها خارج نطاق التمويل الرقمي وتقنيات الويب 3 وإدارة الثروات، تعمل الشركة على تعزيز حضورها عبر القطاعات المالية الشاملة وتكوين شراكات استراتيجية لدفع الابتكار المالي عالمياً. ومن خلال دمج أحدث التطورات في التمويل الرقمي بشكل مستمر، تهدف هانوها المالية إلى جعل إدارة الأصول أكثر ذكاءً وسهولة للمستثمرين حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://www.hanwha.com/industries/finance.do

نبذة عن هانوها لايف

تأسست هانوها لايف عام 1946، وهي ليست مجرد شركة رائدة في مجال التأمين على الحياة في كوريا الجنوبية، بل أيضاً الأولى والأقدم في البلاد. وعلى مدى 78 عاماً، اضطلعت هانوها لايف بدور محوري في تطوير القطاع وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وفي عام 2023، سجلت الشركة إجمالي أصول بلغ 113.77 مليار دولار، مما يعكس متانة هيكلها المالي والتزامها الراسخ بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تلبي مجموعة واسعة من احتياجات العملاء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

https://www.hanwhalife.com/static/company/english/EN_0000000_P10000.htm

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2841673/Hanwha_Life.jpg