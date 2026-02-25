الرائد الإماراتي DesertBoard يحقق مكاسب بيئية ملموسة ويوفر بيئات سكنية أكثر صحة لصالح Select Group

Select Group تعزز استراتيجية البناء المستدام عبر دمج مواد منخفضة الانبعاثات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تمضي Select Group، مطوّر العقارات السكنية الفاخرة الرائد في دبي، قدماً في تعزيز نهجها في قطاع العقارات المستدامة عبر دمج مواد مبتكرة منخفضة الأثر ومنخفضة الانبعاثات ضمن مشاريع سكنية رئيسية، وذلك من خلال شراكتها طويلة الأمد مع شركة .Engineering Contracting Company (ECC)

وتُظهر هذه المبادرة كيف تبتكر Select Group في اختيار المواد ضمن تصميم مجتمعاتها وإنشائها، بما يحقق فوائد بيئية قابلة للقياس إلى جانب نتائج ملموسة على صعيد صحة ورفاه المقيمين في تلك المجتمعات.

UAE pioneer, DesertBoard, delivers measurable environmental gains and healthier residential environments for Select Group Hatem Farah, Chairman of DesertBoard Israr Liaqat, Group CEO, Select-Group

وعبر هذه المشاريع، جرى دمج نحو 3,000 متر مكعب من Palm Strand Board (PSB®)، المورّد من DesertBoard، المبتكر الإماراتي في مجال مواد البناء المستدامة، ضمن تطبيقات الإنشاءات الداخلية.

ويُصنَّع ®PSB باستخدام مخلّفات النخيل الزراعية المُعاد توظيفها، ويسهم في احتجاز ما يُقدَّر بنحو 34 مليون كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربونCO 2 e 1، بما يدعم مزيجاً أوسع من حلول المواد الأقل انبعاثاً ضمن أعمال البناء السكني.

ويُنتَج ®PSB باستخدام نظام ربط خالٍ من الفورمالديهايد، ويحقق تصنيف Super E0، متجاوزاً على نحو كبير المتطلبات القياسية في القطاع لمواد البناء منخفضة الانبعاثات. ويسهم ذلك في توفير بيئات داخلية أكثر صحة عبر الحد من الانبعاثات المحمولة جواً، بما يدعم تحسين جودة الهواء الداخلي ويعزز تركيز Select Group على رفاه المقيمين على المدى الطويل وتصميم المساكن الموجّه للصحة والعافية.

وقال Israr Liaqat، الرئيس التنفيذي للمجموعة في :Select Group "بالنسبة لنا، ينبغي أن تتجلى الاستدامة في القرارات التي نتخذها في موقع المشروع، وليس فقط في وثائق الاستراتيجية".

وقال Thomas Main، قائد إدارة المشاريع في Select Group: "يُعد اختيار المواد من أكثر الطرق مباشرة لخفض الأثر البيئي مع تحسين جودة المساحات التي يعيش فيها الناس، وهو مجال يُتوقع من المطورين على نحو متزايد أن يتقدموا فيه".

وتولت ECC مسؤولية تنفيذ المادة ضمن مشروعي The Peninsula وThe Edge السكنيين، بما يعكس قوة شراكة التنفيذ الراسخة مع Select Group وقدرة الشركة على نشر المواد المبتكرة على نطاق واسع من دون المساس بجودة البناء أو كفاءة البرنامج.

وقال السيد Hatem Farah، رئيس مجلس الإدارة في :ECC Group "يسلط هذا المشروع الضوء على تحول في صنع القرار على مستوى القطاع، حيث يجري النظر بشكل متزايد في أثر دورة الحياة والأداء داخل المباني إلى جانب المعايير التقنية والتجارية التقليدية".

وأضاف: "وهو يبرهن كيف يمكن تنفيذ المواد البديلة على نطاق واسع ضمن بيئات بناء معقدة من دون المساس بجودة البناء أو كفاءة البرنامج".

وبالنسبة إلى DesertBoard، يسلط هذا التعاون الضوء على دور ابتكار تحويل المخلّفات إلى موارد في دعم المطورين والمقاولين الذين يبحثون عن مناهج موثوقة قائمة على البيانات لخفض الكربون المُجسَّد مع تحسين ظروف المعيشة السكنية.

وقال Kamal Farah، مدير :DesertBoard "يُظهر هذا التعاون كيف يمكن للمواد البديلة أن تحقق فوائد بيئية وبشرية قابلة للتحقق عند تطبيقها على نطاق واسع".

وأضاف: "ومن خلال تحويل المخلّفات الزراعية إلى مواد بناء طويلة العمر، يدعم المشروع نهجاً أكثر مساءلة وقائماً على الأدلة في البناء المستدام".

ويأتي دمج ®PSB ضمن التزام Select Group الأوسع بدفع المبادرات السكنية المستدامة قدماً من خلال خيارات مواد تحقق مكاسب بيئية قابلة للقياس، مع توفير بيئات معيشية أكثر صحة.

