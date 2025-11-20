الرابطة الوطنية لمكاتب الائتمان (ANBC) تستعرض تقدُّم البرازيل في الائتمان المستدام وبيانات البيئة والمُجتمع والحوكمة (ESG) خلال حدث في المغرب

تطرح الرابطة نقاشًا حول الممارسات المستدامة والشمول المالي في المنتدى الدولي

مراكش، المغرب، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- ستشارك الرابطة الوطنية لمكاتب الائتمان ( ANBC ) من البرازيل في الاجتماع الثاني للمجموعة الاستشارية الإقليمية لأفريقيا، والمُقرر عقده في 27 و28 نوفمبر 2025 في مراكش، بالمغرب. يُنظم هذا الحدثَ اللجنةُ الدولية للتقارير الائتمانية ( ICCR )، وهي لجنة دولية مرتبطة بالبنك الدولي، وسيجمع ممثلين من مؤسسات الائتمان من عدة دول لمناقشة المبادرات التي تركز على التنمية المُستدامة والوصول المُنصف إلى الائتمان.

في اليوم الأول من الاجتماع، سيقدّم Elias Sfeir ، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمكاتب الائتمان ( ANBC )، موضوع "التجربة البرازيلية في تطبيق بيانات البيئة والمُجتمع والحوكمة ( ESG )" خلال الجلسة المخصّصة للمبادرات الدولية، حيث سيشارك كيف دمجت البرازيل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن نظام معلومات الائتمان الخاص بها. هذه المناقشة جزءٌ من أحد المحورين الرئيسيّين اللذين اختارتهما اللجنةُ الدولية للتقارير الائتمانية ( ICCR ) لهذا الإصدار، وهما: التطور العالمي لمبادرات البيئة والمُجتمع والحوكمة ( ESG ) في مكاتب الائتمان والسجلات العامة، ومشاركة المعلومات بهدف توسيع وصول النساء إلى الائتمان.

تؤكد مشاركة الرابطة الوطنية لمكاتب الائتمان ( ANBC ) دور البرازيل في النقاشات العالمية حول الائتمان المستدام. على مدار عام 2025، شاركت الرابطة في فعاليات دولية في جميع القارات، مما عزّز الحوار حول الابتكار والمسؤولية والشمول المالي. يقول Sfeir : "إن تقديم التجربة البرازيلية في المنتديات الدولية هو طريقة للمساهمة في تحسين ممارسات الائتمان وتعزيز التكامل بين الأسواق المختلفة. فهذا حوار يُتيح لنا مشاركة نتائج ملموسة والتعلم من سياقات أخرى، مما يضمن أن يظل الائتمان أداة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية".

كما يبرز الرئيس التنفيذي، Sfeir ، أهمية المقارنة المرجعية كمحرّك للابتكار. ويضيف رئيس الرابطة البرازيلية: "في عام 2025، سافرنا إلى مناطق مختلفة حول العالم لمناقشة موضوعات ذات صلة، وتمكّنا من العودة بأفكار وتطورات إلى البرازيل، مما يبرهن على الأثر المادي للنتائج المُحقَّقة".

لدى الرابطة الوطنية لمكاتب الائتمان ( ANBC ) شراكات إستراتيجية مع منظمات معترف بها عالميًا مثل رابطة صناعة معلومات الأعمال ( BIIA ) ورابطة خدمات معلومات الائتمان الأوروبية ( ACCIS ) والاتحاد الائتماني لأمريكا اللاتينية ( ALACRED ) واللجنةُ الدولية للتقارير الائتمانية ( ICCR ) نفسها. تعزز هذه المبادرات التزام الرابطة بتحديث وتكامل منظومة معلومات الائتمان العالمية، ودعم السياسات التي تشجع على النمو الاقتصادي المستدام.