الربع الذهبي لقطاع تجارة التجزئة: دَور الذكاء الاصطناعي في تعزيز نجاح المبيعات

تسلط الورقة البيضاء الجديدة من إعداد DeepL الضوء على دَور الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تمكين تجار التجزئة من خفض التكاليف وزيادة الإيرادات من خلال تحسين التواصل الداخلي والخارجي على حدّ سواء

كولونيا، 11 أيلول/سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع اقتراب الربع السنوي الأخير أو "الربع الذهبي" الذي ينتظره تجار التجزئة، أصدرت DeepL، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ورقتها البيضاء الأحدث التي تبيّن فيها الطُرق التي يمكن لتجار التجزئة اتباعها للاستفادة من الذكاء الاصطناعي من أجل زيادة مبيعاتهم خلال موسم التسوق في فترة الأعياد.

أصبح التواصل الفعال المتعدد اللغات ركيزة أساسية لاستراتيجيات البيع بالتجزئة الناجحة، فلم يعُد الافتراض أنّ اللغة الإنكليزية هي لغة التواصل المشتركة كافياً لتجار التجزئة الذين يعتمدون على سلاسل إمداد عالمية ويسوّقون منتجاتهم لقاعدة عملاء دولية تتّسع رقعتها.

وتزداد أهمية الذكاء الاصطناعي من بين التكنولوجيات التي تساعد تجار التجزئة على التوسّع في أسواق جديدة أو زيادة حجم أعمالهم التجارية القائمة على نطاق العالم. فقد خلصت الورقة البيضاء الأحدث لشركة DeepL بعنوان "الدليل التنفيذي لتجارة التجزئة العالمية والاتصالات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي" إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة في تحقيق ما يلي:

تحسين العمليات التشغيلية، مثلاً عن طريق زيادة الاتصالات بين المقر الرئيسي والمكاتب المنتشرة في العالم

تعزيز إنتاجية الموظفين من خلال ضمان توفّر الأنظمة وأدوات العمل الأساسية (مثل خدمة العملاء والموارد البشرية) لهم بلغاتهم المحلية

خفض التكلفة وعبء العمل المرتبطين بترجمة المراسلات والمحتوى

وفي هذا السياق، علّق ديفيد باري جونز، الرئيس التنفيذي لقسم الإيرادات في DeepL، قائلاً إن "العامين الماضيين أظهرا أن تجار التجزئة يواجهون تقلبات عديدة في عملياتهم اليومية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم بشكل كبير في تحسين هذه العمليات، تحديداً خلال فترة الضغط في نهاية كل عام. ورغم أنّ دَور اللغة في هذا السياق يُغفَل في أغلب الأحيان، فالقدرة على التواصل والتفاعل بمزيد من الكفاءة والفعالية مع الموردين في أنحاء العالم يمكن أن تساهم في حل الاضطرابات في سلسلة الإمداد بسرعة أكبر. وإلى جانب المكاسب الداخلية، تظهر الأبحاث أيضاً أن [1]75% من المتسوقين يفضّلون التواصل بلغتهم الأم عند إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، ما يزيد الحاجة إلى خيارات ترجمة فعالة في كل مرحلة من مراحل تجربة البيع بالتجزئة".

ووفقاً لبحث أجرته DeepL، تتمثل أهم حالات استخدام الحلول اللغوية القائمة على الذكاء الاصطناعي في إنشاء محتوى بلغات متعددة (46%) والتواصل بلغات أجنبية من دون الإلمام بها (36%). فأكثر أنواع المحتوى التي تُتَرجَم هي مواد للتواصل الخارجي (57%)، تليها مواد للتواصل الداخلي (39%)، والمواد التسويقية والإعلانية (32%). وتظهر احتياجات الترجمة هذه جليّةً في السيناريوهات التالية التي غالباً ما يحتاج فيها تجار التجزئة إلى حلول لغوية قائمة على الذكاء الاصطناعي:

ترجمة رسائل البريد الإلكتروني، وطلبات دعم العملاء، وتفاعلات روبوتات الدردشة لخدمة العملاء بلغات متعددة

إنشاء أصول تسويقية بلغات متعددة لمجموعات جديدة من المنتجات أو في فترات محددة من العام، بما في ذلك التسوق خلال فترات الأعياد

ترجمة الأنظمة الداخلية للعمليات الدولية، مثل خدمة العملاء المتعلقة بأدوات العمليات الخلفية، بالإضافة إلى الموارد الخارجية مثل معلومات عن المنتجات والموقع الإلكتروني

تحقيق التوسع الدولي من خلال إضفاء الطابع الإقليمي فوراً على المحتوى في المتجر الفعلي والمتجر الإلكتروني

وضع جاكوب كالينا، رئيس قسم الترجمة في شركة Alza، الموضوع نفسه في سياقه، بقوله إن "DeepL API أحدثت ثورة في طريقة إدارتنا للعدد الهائل من مراجعات المستخدمين في Alza. فالمراجعات المترجمة عزّزت ثقة العملاء في تجربة التسوق الإلكتروني التي نتيحها لهم. وأدت ترجمة مئات الآلاف من المراجعات من التشيكية إلى الألمانية والهنغارية إلى زيادة معدلات التحويل لدينا بشكل ملحوظ. ولم يقتصر دَور هذه الاستراتيجية على تحسين خدمة عملائنا فحسب، بل عززت أيضاً مكانتنا في سوق التجارة الإلكترونية التنافسي".

مع اقتراب قطاع تجارة التجزئة من فترة الذروة، لا يزال لدى التجار ما يكفي من الوقت لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعدهم على زيادة الإنتاجية والتأثير إيجاباً على أرباحهم النهائية. وفي هذا السياق، كشفت دراسة أجرتها شركة Forrester في عام 2024 أن استخدام DeepL حقق عائد استثمار بنسبة 345% لشركات عالمية، حيث أدى إلى تقليل الوقت التي تستغرقه الترجمة بنسبة 90% وخفض عبء العمل بنسبة 50%، مما يؤكد على أهمية DeepL بالنسبة إلى الشركات التي تتطلع إلى تحسين إيراداتها والدخول إلى أسواق جديدة بشكل أسرع وعلى نطاق واسع.

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل هنا.

نبذة عن DeepL

تسعى DeepL إلى هدم حواجز اللغة التي تعترض الأفراد والمؤسسات في كل مكان. وأكثر من 100,000 شركة وحكومة ومنظمة وملايين الأفراد في 228 سوقاً عالمياً يضعون ثقتهم في منصة اللغات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها DeepL للحصول على ترجمة شبيهة بالترجمة البشرية وتحسين مستوى الكتابة. وتستفيد الشركات في جميع أنحاء العالم من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي من DeepL التي تضع أمن المؤسسات في صلب عملها، والمصممة خصيصاً للغات والرامية إلى إحداث تحوّل في التواصل في قطاع الأعمال وزيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق وتحسين الإنتاجية. وقد أسس الرئيس التنفيذي ياروسلاف (يارِك) كوتيلوفسكي الشركة في عام 2017، وهي تضم حالياً أكثر من 900 موظف يملؤهم الشغف وتحظى بدعم مستثمرين ذوي سمعة عالمية، مثل Benchmark وIVP وIndex Ventures.

[1] Capital One Shopping, 'Cross Border Online Shopping Statistics'

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