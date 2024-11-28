الرسائل عبر الأقمار الصناعية المباشرة إلى الأجهزة تخضع للتجربة لأول مرة في المملكة العربية السعودية

قامت شركة Viasat وشركة Skylo بنقل رسائل من جهاز محمول عبر القمر الصناعي لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

مدينة كارلسباد، ولاية كاليفورنيا، 28 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Viasat Inc. (مؤشر بورصة ناسداك: VSAT)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات الفضائية، اليوم عن نجاحها في الاتصال المباشر بين الأجهزة عبر الأقمار الصناعية (D2D) في المملكة العربية السعودية لأول مرة، بالتعاون مع شركائها في النظام البيئي للصناعة.

نجحت شركة Viasat في إرسال رسائل ثنائية الاتجاه ورسائل طوارئ عبر الأقمار الصناعية للمشاركين في حدث 'ربط العالم من السماء' هذا الأسبوع، الذي استضافته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) في المملكة العربية السعودية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في الرياض.

وقد استخدمت الاختبارات هاتفًا ذكيًا تجاريًا يعمل بنظام تشغيل أندرويد مُفعَّل به إمكانية الاتصال بشبكة غير أرضية (NTN) باستخدام تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية Bullitt. تم إرسال الرسائل عبر قمر الشركة الصناعي عالي الموثوقية الذي يستخدم النطاق الترددي L ويدور فوق المحيط الهندي، وبه بنية تحتية لخدمة الشبكات غير الأرضية (NTN) وفق معايير 3GPP، وتم تركيبها في بوابات الشبكات (gateways) الخاصة بشركة Viasat بواسطة شركة Skylo، أحد شركاء Viasat في النظام البيئي للصناعة.

إن خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) هي تقنية ناشئة تسمح للأجهزة المُستخدمة يوميًا، مثل: الهواتف المحمولة، أو السيارات، أو الآلات الصناعية، الاتصال بسلاسة بكل من الشبكات الأرضية والفضائية دون الحاجة إلى أجهزة مخصصة إضافية. تتبع هذه التكنولوجيا الإصدار 17 من معايير 3GPP العالمية الجديدة للجوال ، التي يتبناها مشغلو الشبكات الفضائية، ومشغلو شبكات الهاتف المحمول، ومصنعو الهواتف المحمولة والمعالجات.

تم تشغيل العرض باستخدام قدرات الأقمار الصناعية عالية الموثوقية من النطاق الترددي L من شركة Viasat، حيث أظهرت الاختبارات إمكانية الاتصال بين الأقمار الصناعية والهواتف المحمولة في جميع أنحاء المنطقة. والأهم من ذلك، أن نهج الشركة المتمثل في استخدام طيف شبكات الأقمار الصناعية المُعتمد والمخصص - سيمكنها من العمل مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول لتوفير هذه الخدمات في المستقبل دون التضحية أو التدخل في أي طيف شبكات أرضي.

وقال Sandeep Moorthy، المدير الفني لشركة Viasat: "من خلال نشر ابتكاراتنا في خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة في المملكة العربية السعودية، فإننا نستعرض إمكانات خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) في منطقة الخليج وآسيا والمحيط الهادئ سريعة النمو. حيث يمكن أن تساعد خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة (D2D) في تقليل العوائق التي تحول دون الاتصال في المناطق حيث خدمات الشبكات الأرضية متقطعة وغير متوفرة؛ بهدف المساعدة في تحويل الصناعات وسلاسل التوريد، وإتاحة فرص جديدة، ولتصبح هذه الخدمات أكثر كفاءة واستدامة وأكثر أمانًا. نود أن نشكر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) على دعمهم في تنفيذ هذا العرض المثير."

نبذة عن شركة Viasat

Viasat هي شركة اتصالات عالمية تُؤمِن بإمكانية اتصال الجميع وكل شيء في العالم. بمكاتب في 24 دولة حول العالم، تشكّل مهمتنا الطريقة التي يتواصل بها المستهلكون والشركات والحكومات والجيوش في جميع أنحاء العالم ويتصلون ببعضهم. تقوم شركة Viasat بتطوير شبكة الاتصالات العالمية المثلى لتوفير اتصالات عالية الجودة وموثوقة وآمنة وبأسعار معقولة وسريعة، بهدف تحسين حياة الناس أينما كانوا - على الأرض أو في السماء أو في البحر، مع بناء مستقبل مستدام في الفضاء. في مايو 2023، أكملت Viasat استحواذها على Inmarsat، حيث جمعت فرق وتقنيات وموارد الشركتين لإنشاء شريك اتصالات عالمي جديد. احصل على المزيد من المعلومات على: www.viasat.com ، غرفة أخبار Viasat أو اتبعنا على الفيسبوك ، إنستغرام ، لينكد إن ، X ، أو يوتيوب .

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