الروبوت البشري Navigator α: SUPCON تدمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات

هانغتشو، الصين، 4 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في 28 مارس، قام جورج كوي شان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةSUPCON ،(688777.SH ، SUPCON.SW) بمقابلة للحديث عن إنشاء مركز ابتكار الروبوتات البشرية في تشجيانغ (المشار إليه فيما بعد باسم "مركز الابتكار") وظهور أول روبوت بشري ذاتي التطوير، Navigator α. بصفتها المساهم الرئيسي في مركز الابتكار، فإن SUPCON متحمسة من احتمال التعاون المحتمل بين الأوساط الأكاديمية والصناعة في مجال الروبوتات البشرية، إلى جانب التطبيق المستقبلي لهذه الروبوتات في سيناريوهات صناعية متنوعة.

Navigator α

مركز ابتكار الروبوتات البشرية في تشجيانغ مخصص للبحث في تكنولوجيا الاستشعار والتحكم الذكية، وكذلك تطوير الروبوتات الوظيفية بالكامل. وسيكون بمثابة مركز شامل للبحوث التكنولوجية وتطوير المنتجات وحضانة المواهب والنمو الصناعي. مع دعمها الكبير للمركز، تعزز SUPCON رؤيتها الاستراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي مع الروبوتات، وتقود بنشاط التحول الذكي لصناعة الروبوتات البشرية.

الروبوت البشري الذي تم إطلاقه حديثًا، Navigator α، يقف على ارتفاع 1.5 متر ويزن 50 كيلوغرامًا، ويفتخر بمكونات الأجهزة المتقدمة بما في ذلك مقلل الكواكب المتطور، والأذرع الميكانيكية البشرية الخفيفة الوزن، واليد الماهرة مع درجات متعددة من الحرية. تحتوي هذه اليد الرائعة على 15 مفصلًا للأصابع، وست درجات من الحرية النشطة، وقوة طرف الإصبع مقدارها 10N، وتصميم خفيف الوزن 600g، وسرعة مفصل مثيرة للإعجاب تبلغ 150 درجة في الثانية. علاوة على ذلك، يقوم Navigator α بإحداث ثورة في تكامل التحكم في الآلية والتعلم المقلد والتعلم التعزيزي، مستفيدًا من التقنيات المبتكرة مثل نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحقيق تقدم رائد في كل من الأجهزة والخوارزميات. تم نشره والتعرف عليه بشكل كبير في العديد من المشاريع المثبتة في الميدان.

أكد جورج أنه على عكس الروبوتات البشرية التقليدية التي تركز بشكل أساسي على اتصال الأجزاء والنظام العام، فإن التعاون بين SUPCON ومركز الابتكار يهدف إلى تحقيق إنجازات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقها الصناعي. في عصر الذكاء الاصطناعي الصناعي، يجب أن يتوسع ابتكار الروبوتات إلى ما هو أبعد من مجرد القدرات التشغيلية لتشمل التخطيط، وتسخير الذكاء الاصطناعي كـ "دماغ" صناعي. علاوة على ذلك، أكد جورج أن مستقبل الروبوتات البشرية يعتمد على استخدامها في سيناريوهات وصناعات محددة. من الضروري سد الفجوة بين البحث التكنولوجي والطلب الصناعي، وبالتالي تمكين التقدم المستمر للصناعة.