الرياض تستضيف المعرض التعريفي بمقاطعة تشيجيانغ الصينية تحت عنوان "تألّق السماء والبحر تآلف الشعر والموسيقى"

الرياض، المملكة العربية السعودية, 30 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- في الثامن والعشرين من إبريل عام ٢٠٢٤، انعقد معرض تحت عنوان "تألّق السماء والبحر تآلف الشعر والموسيقى" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك للتعريف بالموارد الثقافية والسياحية التي تمتلكها مقاطعة تشيجيانغ الصينية. المعرض من تنظيم دائرة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمقاطعة تشيجيانغ، وقد حضره السيد تشن قوانغشنغ أمين المجموعة القيادية الحزبية ورئيس دائرة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمقاطعة تشيجيانغ، كما حضر ممثلون عن السفارة الصينية لدى المملكة العربية السعودية وهم: المستشار لوه تشينغ، ومدير المكتب الإعلامي الدبلوماسي السيد ما ينروي، والملحق الثقافي السيد تساو جيانيينغ. ومن الجانب السعودي، حضر عضو مجلس الأعمال السعودي الصيني السيد نايف المبطي، ومدير عام مكتب نائب وزير الخارجية السعودي، كما حضر أكثر من مائة ضيف وممثلين عن الأوساط الثقافية والسياحية والفنية والإعلامية بالمملكة العربية السعودية.

كان السيد تشن قوانغشنغ قد تحدّث في كلمته عن تشيجيانغ، واصفًا إياها بأنها مقاطعة صينية عصرية مفعمة بالحيوية تتمتّع بمناظر طبيعية شاعرية وتراث تاريخي غني. وأعرب تشن عن أمله في أن تتخذ كل من تشيجيانغ والسعودية هذا المعرض بمثابة وسيلة لزيادة التبادلات الشعبية والثقافية وتعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات. ووجّه تشن أيضًا الدعوة إلى الأصدقاء السعوديين مرحبًا بهم لزيارة تشيجيانغ والتعرّف على ثقافتها المبهرة ورؤية ملامحها العصرية.

انقسم المعرض إلى أربعة أقسام، وهي "اللون الأخضر" و"الأناقة" و"التدفّق" و"التآلف"، حيث أظهر المعرض ما تتمتّع به تشيجيانغ من مناظر طبيعية، وتراث إنساني، وتطوّر، وتوافق بين الجميع. وفي المعرض، كان الحضور على موعد مع الآلات الموسيقية المصنوعة من السيلادون وأوبرا يوي، التي تجسّد جميعها الثقافة التقليدية لمقاطعة تشيجيانغ. وكان العزف الموسيقي للفنانين الصينيين والسعوديين قد أظهر بوضوح التناغم بين الثقافتين الصينية والسعودية، كما أن عرض الأزياء المستوحاة من حضارة ليانغتشو قد اقتبس الكثير من العناصر الأكثر قدرًة على تمثيل هذه الحضارة القديمة، مثل: النقوشات واليشم والرموز وغيرها من العناصر، وبذلك أُستخدمت الفنون لتجسيد حضارة قديمة عمرها خمسة آلاف عام. وبالاعتماد على التصاميم الإبداعية وأساليب العرض الحديثة العالمية، استطاع المعرض أن يجعل الحضور يتعرفون على مقاطعة تشيجيانغ الفاتنة المفعمة بالحيوية ذات الثقافة الثرية الساحرة، وقد نال المعرض استحسان الحضور.