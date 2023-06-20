الزامل للتجارة والخدمات" و"نوليوم" و"تشارجيه" يطلقون شركة جديدة لتقديم خدمات شاملة للسياحة والثقافة السعودية

تحت اسم "نوليوم-سي.إم.إس" وضمن أعمال المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار في باريس

الرياض، المملكة العربية السعودية، 20 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - أعلنت مجموعة "الزامل للتجارة والخدمات" وشركة "نوليوم"، المختصة في برامج التفعيل المجتمعي في العلوم والثقافة، وشركة تشارجيه موزيوم ستوديو (سي.إم.إس) إطلاق شركة جديدة باسم "نوليوم-سي.إم.إس"، كشركة مشتركة ذات مسؤولية محدودة في السعودية، بهدف إحداث تحول في المشهد السياحي والثقافي من خلال تقديم خدمات شاملة تتضمن الحلول الاستشارية والإبداعية والمتكاملة للمتاحف والمعارض والأصول الثقافية.

Esteemed chairpersons from all three companies representing the Joint Venture, Knowliom-CMS: Riyadh AlZamil, Nasser AlZamil and Michaël Fribourg. Knowliom-CMS CEO, Abdulaziz AlSulaim speaks to the press following the announcement of the Joint Venture between Zamil Trade and Services, Knowliom and Chargeurs Museum Studio at the French-Saudi Investment Forum held on June 19, 2023, in Paris, France. H.E. Eng. Khalid bin Abdulaziz Al Falih, the Minister of Investment of Saudi Arabia at the French-Saudi Investment Forum held on June 19, 2023, in Paris, France. H.E. Abdullah AlSwaha, Minister of Communications and Information Technology of Saudi Arabia, H.E. Olivier Becht, Minister for Foreign Trade, Attractiveness and French Nationals Abroad and H.E. Eng. Khalid bin Abdulaziz Al Falih, Minister of Investment, join distinguished guests from the Knowliom-CMS Executive Leadership at the signing ceremony of the Joint Venture. The ceremony took place on June 19, 2023, at the French-Saudi Investment Forum in Paris, France.

جاء الإعلان عن الشركة الجديدة خلال حفل توقيع في المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار الذي عقد يوم الإثنين (19 يونيو 2023)، في العاصمة الفرنسية باريس، وشاركت فيه وزارة اﻻستثمار السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة معالي وزير اﻻستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وبحضور السادة رؤساء الشركات الثلاث: ناصر الزامل، ورياض الزامل، وميشيل فريبورغ.

واستعرض المنتدى الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية وتضمن جلسات نقاش رفيعة المستوى، أكد خلالها ميشيل فريبورغ على إمكانات النمو الاقتصادي الكبيرة لشركة (نوليوم-سي.إم.إس) من خلال دعم السياحة وتعزيز وضع السعودية كمركز ثقافي عالمي.

وحضر الجلسات مجموعة من قيادات قطاعي السياحة والثقافة منهم الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة المسافر إحدى شركات مجموعة سيرا القابضة فهد العبيلان، حيث أكدوا جميعاً على أهمية تنمية القطاعين الثقافي والسياحي في تعزيز مكانة المملكة عالمياً كوجهة مفضلة للزوار والسياح.

وقال عبد العزيز السليم، الرئيس التنفيذي لشركة (نوليوم-سي.إم.إس)، إن "الشركة الجديدة ستتصدر مشهد النهضة الثقافية في السعودية. وسيعمل فريقنا في الرياض بكل تفان وفخر لدعم عملائنا سعياً لتقديم تجارب ثقافية لا تُنسى لكل من المقيمين والزوار في جميع أنحاء المملكة"، وتابع "نهدف إلى توفير سلسلة إمداد كاملة من الخدمات التي ستعرض المكونات الثرية للتقاليد السعودية، وتدفع بنا إلى تحول يثري تجارب الضيوف".

وستكون شركة (نوليوم- سي.إم.إس) جزءاً من مجموعة تشارجيه موزيوم ستوديو الشهيرة ، وهي أكبر شركة في العالم مخصصة للخدمات الثقافية الشاملة للمتاحف والفنون والعلامات التجارية والعقارات والأسواق التجريبية.

تسمح هذه الشراكة لمجموعة "تشارجيه" بتوسيع وجودها العالمي ودمج المعرفة المحلية والإقليمية داخل المملكة، وستلعب الشراكة مع (نوليوم- سي.إم.إس) دوراً مهماً في تعزيز تطوير الخبرات الثقافية داخل المؤسسات والمتاحف المحلية، وأنشطة تجارب الضيوف في جميع أنحاء البلاد.

وقالت دولفين دي كانيكوود، الرئيس التنفيذي لشركة تشارجيه موزيوم ستوديو "نتوقع أن تكون السعودية مركزاً عالمياً بارزاً للثقافة والسياحة، يجذب الزوار، ويعزز المواهب، ويحفز النمو المستدام. ومن خلال جهود التعاون عبر عبر (نوليوم- سي.إم.إس)، سنقوم بحشد الموارد لابتكار تجارب غامرة تكشف عظمة التراث والتقاليد والسرديات المميزة للمملكة، وتأسر الجماهير من كافة أنحاء العالم."

ويؤكد إطلاق شركة (نوليوم- سي.إم.إس) على التزام مجموعة الزامل للتجارة والخدمات، ونوليوم، وتشارجيه موزيوم ستوديو، بالحفاظ والمساهمة في تطوير الأصول الثقافية في المملكة، وتمثل الشركة الجديدة خطوة مهمة نحو تعزيز المكانة العالمية للمملكة في قطاعي المتاحف والأصول الثقافية، وتعزيز التبادل الثقافي ، وخلق تجارب غامرة يتردد صداها لدى الجماهير في مختلف أنحاء العالم.

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