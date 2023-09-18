الرياض تحتضن أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة للاحتفاء بيوم السياحة العالمي تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"

الرياض, 18 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تستعد المملكة العربية السعودية لاحتضان أكبر تجمع عالمي لقادة السياحة من جميع أنحاء العالم بمناسبة احتفاء منظمة السياحة العالمية بيوم السياحة العالمي، تحت رعاية معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2023، وعلى مدى يومين بالعاصمة الرياض، تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر".

السعودية ترسخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية (PRNewsfoto/Ministry of Tourism of Saudi Arabia)

ويُقام هذا الحدث العالمي الهام بالمملكة العربية السعودية، للمرة الثانية بعد أربعة أعوام من استضافة الاحتفاء بيوم السياحة العالمي في العام 2019، ويعتبر التجمع الأكبر منذ انطلاقة الاحتفاء بيوم السياحة العالمي قبل 43 عاماً، نظراً لعدد الوزراء المشاركين، بالإضافة لحضور نخبة من قادة الأعمال ورواد الصناعة من حول العالم، من أجل تسليط الأضواء على الاستثمار في الإنسان وكوكب الأرض لتأمين سبل العيش وبحث سبل التفاهم والتعاون المشترك لاستكشاف الفرص وتوسيع نطاق التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الصناعة، لتشمل المزيد من الناس في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الاستضافة الهامة لتعزيز مكانة وموقع المملكة العربية السعودية على خارطة الأحداث العالمية بشكل عام وقطاع السياحة العالمي بشكل خاص، كأحد أسرع الوجهات نمواً من بين كافة دول مجموعة العشرين، وثاني أسرع الدول نمواً على مستوى العالم، وباعتبارها رئيسة منظمة السياحة العالمية للعام الحالي 2023، والحاضنة لمقر منظمة السياحة العالمي بمنطقة الشرق الأوسط"، كما سيقام من ضمن فعاليات الحفل؛ تناول طعام العشاء في منطقة الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو.

وبهذه المناسبة صرّح معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "نسعد باحتضان هذا المحفل العالمي الهام، الذي يعزّز من مكانة المملكة ودورها الريادي في إعادة صياغة مستقبل القطاع السياحي العالمي، كما يأتي كتأكيد على نجاحات الرياض كمركز إقليمي لمنظمة السياحة العالمية، وما قدمته من مبادرات وإنجازات خلال الأربعة أعوامٍ السابقة".

كما صرّح الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي قائلاً: "ينصبّ تركيزنا خلال اليوم العالمي للسياحة على أهمية الاستثمار في بناء قطاع أكثر استدامة، من أجل بناء الإنسان ونمو وازدهار كوكب الأرض، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في التعليم، وتعزيز الابتكار كأساس للنمو والتطور على المدى الطويل، كما يعكس الاحتفاء الرسمي هذا العام باليوم العالمي للسياحة بالمملكة العربية السعودية؛ كيفية تبني السياحة لتنويع الاقتصادات، وإتاحة الفرص للجميع".

كما جاءت هذه الاستضافة في وقت وصلت فيه مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9.5 تريليون دولار في العام 2023، وذلك وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ويتماشى ذلك مع توقعات منظمة السياحة العالمية، بأن القطاع السياحي لا زال على الطريق الصحيح للوصول خلال العام الجاري إلى ما بين 80٪ إلى 90٪ من مستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع تجاوز مستويات العام 2019 على نطاق واسع، خلال العام القادم، بالإضافة لتأثير قطاع السياحة المتزايد عالمياً في مد جسور التواصل بين الثقافات، وتوفير فرص العمل والأعمال.

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حول وزارة السياحة السعودية

تأسست وزارة السياحة عام 2020م، بعد أن فتحت المملكة العربية السعودية أبوابها للسياح الدوليين في عام 2019م. وتتولى وزارة السياحة دورًا كبيرًا يُركز على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لجعل السياحة السعودية في الصدارة عالميًا، وتتوافق أهداف السياحة مع الأهداف الطموحة للرؤية، فهي تستهدف توفير مليون فرصة عمل للمواطنين السعوديين، وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع السياحي بالاعتماد على البيانات والسياسات المستقبلية والاستثمارات وتطوير المواهب، واستقبال 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3% إلى 10%. ولتحقيق ذلك، تتولى وزارة السياحة إصدار التراخيص والتصنيفات لأنشطة السياحة وإصدار واعتماد قوانين ولوائح التأشيرات السياحية.

حول منظمة السياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية هي أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تطوير ونمو السياحة كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، على تعزيز السفر الآمن والسلس للجميع، كما تعمل على ترسيخ مكانة السياحة كأساس للثقة والتعاون الدولي وركيزة أساسية لفرص التطور والنمو.

وباعتبارها جزءًا من منظومة الأمم المتحدة الأشمل، تقود منظمة السياحة العالمية الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، من خلال قدرتها على تعزيز المساواة وخلق فرص العمل والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، كما أنه من المتوقع أن تصل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5 تريليون دولار في العام الجاري 2023، وذلك بحسب تقرير الأثر الاقتصادي الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة في العام 2023. -

Ministry of Tourism of Saudi Arabia SOURCE