السيارات الكهربائية الجديدة NEVs في الصين تحصل على دعم من حلول Huawei للسيارات الذكية

بكين, 18 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- في عام 2024، تم الكشف عن العديد من السيارات الكهربائية الذكية NEVs في الصين، وكان الكثير منها مُزودًا بحلول Huawei للسيارات الذكية. تُعتبر سيارة Voyah Dream MPV من علامة Voyah التابعة لشركة Dongfeng، هي أول سيارة تَستخدِم نظام القيادة الذكي ADS 3.0 من Huawei، وتَستخدم Deepal L07 من Chang'an Auto حلول القيادة الذكية الأساسية لشركة Huawei، وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت علامة AVATR من Chang'an Auto سيارة AVATR 12 الجديدة الشهر الماضي، التي تَستخدِم أيضًا حلول Huawei المتكاملة.

في يوليو، تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة في الصين مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود لأول مرة، مما يُثبت أن المستهلكين الصينيين يهتمون بشكل مُتزايد بالسيارات الكهربائية الذكية، وبالاعتماد على القدرات التقنية القوية لـ Huawei، جذبت الحلول ذات الصلة اهتمامًا كبيرًا في مجال السيارات.

فيما يتعلق بالقيادة الذكية، تم تطوير نظام Huawei للقيادة المُتقدمة إلى الإصدار 3.0، وهو يدمج الآن مُختلَف المُستشعرات، بما في ذلك أجهزة الرادار الضوئي والكاميرات ورادارات الموجات المليمترية. يُعزز هذا النظام المتطور، مع خوارزميات القيادة الذكية المتقدمة، السلامة أثناء القيادة اليدوية، ويجعل القيادة الذكية أكثر راحة، ويعمل على تسهيل تجربة رَكن السيارات.

وفيما يتعلق بكابينة القيادة الذكية، تُمَكن كابينة قيادة HarmonyOS السائقين من استخدام الأوامر الصوتية للتحكُّم في الملاحة والنوافذ والمقاعد والوظائف الأخرى داخل الكابينة. وبالإضافة إلى ذلك، يُركز نظام HUAWEI SOUND على تعزيز الإدراك السمعي مع ميزات مثل "الصوتيات الذكية والمجالات الصوتية الذكية والأجواء الذكية".

البصريات الذكية للسيارات هي حل قائم على السيناريوهات يدمج التكنولوجيا البصرية الأساسية مع صناعة السيارات، مما يدفع ذكاء وترابُط القطاع. حاليًا، تتميز صناعة البصريات الذكية للسيارات بتطبيقات مُبتكَرة مثل شاشات العرض الأمامية الذكية، ووحدات المصابيح الأمامية الذكية، وشاشات العرض الافتراضية داخل السيارة. قد تمتد التطوُّرات المستقبلية إلى سيناريوهات مثل الاتصالات البصرية.

استنادًا إلى مفهوم الهندسة المعمارية الموجهة نحو الخدمات SOA))، فإن منصة المَركَبات الرقمية الذكية من Huawei (IDVP) تفتخر بهندسة أجهزة مركزية للغاية وهندسة برمجيات منفصلة ومُتدرِّجة. ويُمَكّن هذا الأمر شركات صناعة السيارات من تحقيق رؤية السيارات المُعتمِدة على البرمجيات بجدية، مما يوفر للمستخدمين تجارب مخصصة للغاية ومحدثة باستمرار. يُوَفر نظام Huawei XMOTION، المُطَوَّر على منصة IDVP، تعاوُنًا أصليًا عبر المجالات، مما يُتيح التحكُّم الكامل في وضعية جسم السيارة بست درجات من الحُرية لتجربة قيادة أكثر أمانًا وراحة وتفوقًا. يَستخدِم نظام Huawei TMS حلًا مُتكاملًا لنظام المضخة الحرارية مع صمام بتسعة اتجاهات مطور ذاتيًا، يَدعم 18 وضعًا تشغيليًا مُختلفًا.

تُوَفر سحابة Huawei للمركبات الذكية تجربة مستخدم لا مثيل لها مع خدمات مدروسة طوال دورة حياة المَركَبة، تشمل التفاعُل والرعاية والأمان. يتضمن ذلك تفاعُلات ذكية مع المفاتيح الرقمية، والتحكُّم عن بُعد، وسجلات القيادة، وYunkan، وYunxi، إلى جانب خدمات العناية الاستباقية والأمان مثل تحديثات OTA والعناية بمكونات السيارة والتشخيص عن بعد.

تظل Huawei مُلتزمة بالتركيز على العملاء، والتركيز على مكونات السيارات الذكية لجلب الذكاء إلى كل سيارة. مع استمرار استثمار Huawei وابتكارها في مجال المَركبات الذكية، من المُتوقع أن تنضم المزيد من شركات السيارات إلى نظام Huawei البيئي في المستقبل. هيا نخلق مستقبلًا أفضل معًا!

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