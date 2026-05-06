السيد Manoj Kohli ينضم إلى المجلس الاستشاري لشركة Alt DRX، لقد أصبح ترميز الأصول في الهند والشرق الأوسط عملًا جادًا

مع انتقال تقنية الترميز من مرحلة التجارب إلى واقع تجاري فعلي، يدخل أحد أبرز قادة الأعمال في الهند للمساعدة في توسّع Alt DRX

بنغالورو، الهند، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Alt DRX، وهي منصة هندية رائدة لسوق العقارات الرقمية المُرمَّزة، اليوم عن انضمام السيد Manoj Kohli — أحد أبرز رجال الأعمال في الهند — إلى مجلسها الاستشاري كمستشار غير تنفيذي. يشير هذا التعيين إلى أن أبرز العقول المؤسسية ذات الخبرة العميقة في البلاد باتت ترى هذا المجال ليس مجرد مضاربة، بل هو تحوّل هيكلي كبير في كيفية امتلاك الأصول الحقيقية وتداولها وإتاحتها للجميع.

Mr. Manoj Kohli | Global Business Advisor | Ex-MD & CEO, Bharti Airtel | Ex-Country Head, SoftBank India

بصفته الرئيس التنفيذي والمدير الإداري السابق لشركة Bharti Airtel — حيث قاد توسع العمليات عبر 20 دولة وزاد قاعدة المشتركين من مليوني مستخدم إلى أكثر من 400 مليون، ولاحقًا عمل كرئيس لشركة SoftBank India، حيث أشرف على استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار أمريكي في شركات مثل Ola، وOYO، وZomato، وFlipkart، وSwiggy، وMeesho — كان السيد Kohli في صميم التحول الرقمي في الهند.

مع انضمام السيد Manoj Kohli إلى مجلس استشاري يضم بالفعل كلًا من السيد GN Bajpai، الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI)؛ والسيد Richard Rekhy، الرئيس التنفيذي السابق لـ KPMG India؛ والسيد Jitender Balakrishnan، نائب المدير الإداري سابقًا في بنك التنمية الصناعية في الهند (IDBI)؛ والسيد Ganesh Balasubramanian، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة HSBC Technologies India؛ والسيد Ananth Ravi من شركة Reliance Industries — تعمل Alt DRX بهدوء على بناء واحدة من أقوى منظومات الحوكمة الذاتية في قطاع التكنولوجيا المالية في الهند.

"تم تشكيل المجلس الاستشاري لشركة Alt DRX على مبدأ واحد — جمع العقول التي قامت فعليًا ببناء مؤسسات، وتوسيع أسواق، وصياغة سياسات، وليس مجرد مراقبتها. يجسّد Manoj Kohli هذا المزيج النادر من العمق الإستراتيجي والتشغيلي الذي تحتاج إليه شركتنا الناشئة، لكنها رائدة، بشدة في مرحلتها القادمة من النمو. وبصفتي رئيس المجلس الاستشاري لـ Alt DRX، أرحب به بحرارة وأتطلع إلى الحكمة التي سيضيفها لهذه الرحلة المثيرة".

— السيد GN Bajpai | الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات في الهند (SEBI) ومؤسسة التأمين على الحياة في الهند (LIC)

"يُعد قطاع الإسكان فئة الأصول الأكثر طموحًا في الهند، ومع ذلك ظل بعيد المنال بالنسبة للكثير من الهنود. يبدو أن تقنية ترميز الأصول تمتلك القدرة على تغيير هذه المعادلة بشكل دائم — ليس كأداة مضاربة، بل كوسيلة وصول قائمة على الأصول إلى عقارات مؤهلة. ما بنته Alt DRX خلال فترة قصيرة، مع مصداقية قوية في العمليات الأساسية، هو أمر مثير للإعجاب حقًا. يسعدني أن أساهم بخبرتي لدعم توسع هذه المهمة عبر الهند وعلى مستوى العالم".

— السيد Manoj Kohli | مستشار الأعمال العالمي | الرئيس التنفيذي والمدير الإداري السابق لشركة Bharti Airtel | الرئيس السابق لشركة SoftBank India

"نحن أكبر منصة مباشرة للمستهلك (D2C) لترميز الأصول في غرب آسيا، مدعومة بالتسعير الخوارزمي، والتسويات الفورية، وسجلات البلوكتشين — كما أننا أول شركة تكنولوجيا مالية تحصل على ترخيص مزود خدمات التوكن من مركز قطر للمال (QFC). كما أننا بصدد الحصول على موافقات من الجهات التنظيمية الهندية في GIFT City لترميز الأصول الخارجية المقومة بالدولار الأمريكي. تعمل المنصة بمعدل إيرادات سنوي (ARR) يقارب 3.9 مليون دولار أمريكي، مع نحو 425,000 معاملة سنويًا، وقد جمعت الشركة تمويلًا يقارب 5 ملايين دولار أمريكي". — Anand Narayanan، المؤسس المشارك لشركة Alt DRX

