الشراكة المثالية للسفر: Wizzmoni تتعاون مع كي إل راهول وآثيا شيتي

كوتشي، الهند، 25 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Wizzmoni (المعروفة سابقاً باسم (Unimoni رسمياً عن تعيين لاعب الكريكيت الهندي كي إل راهول (KL Rahul) وممثلة بوليوود آثيا شيتي (Athiya Shetty) كوجهين إعلاميين لبطاقة السفر Wizz Voyager متعددة العملات (Wizz Voyager Multi-Currency Travel Card) المتميزة، وحلول الصرف الأجنبي الشاملة التي تقدمها الشركة. وسيقود الثنائي الشهير حملات وطنية ودولية لصالح Wizzmoni India، التابعة لمجموعة .Wizz Financial

KL Rahul and Athiya Shetty with Amir Nagammy (Founder & Group CEO, Wizz Financial) and Krishnan R (Director & CEO, Wizzmoni) at the partnership announcement.

بصفتها واحدة من المؤسسات الرائدة في الهند ضمن فئة الوكيل المعتمد الثانية ((AD-II)، تهدف Wizzmoni إلى تعزيز مكانتها كمزود موثوق للحلول المالية الدولية الآمنة والمسنودة بالتقنيات الحديثة. وإلى جانب بطاقات السفر، تقدم Wizzmoni خدمات صرف أجنبي متكاملة، بما في ذلك تبادل العملات بسلاسة، والتحويلات الخارجية عبر سويفت (SWIFT) بموجب نظام التحويلات المحرَّرة (LRS)، مما يمكّن الأفراد من إجراء المعاملات العالمية بثقة.

إعادة تعريف السفر العالمي

بطاقة Wizz Voyager متعددة العملات، الصادرة بالتعاون مع فيزا، تدعم 25 عملة عالمية، بما في ذلك سبع عملات حصرية هي: اليوان الصيني، والدونغ الفيتنامي، والرينغيت الماليزي، والبيزو الفلبيني، والروبية الإندونيسية، والمانات الأذربيجاني، واللاري الجورجي، وهي عملات نادراً ما تتوفر في السوق الهندية. ومن خلال تطبيق Wizz Voyager للهاتف المحمول، يمكن للعملاء شحن بطاقة السفر الخاصة بهم وإدارتها والتحكم فيها بسلاسة أثناء تواجدهم في الخارج. كما تعمل المنصة المعززة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تجربة المستخدم من خلال ضوابط مالية ذكية، وتتبع في الوقت الفعلي، وخدمات مساعدة للسفر ذات قيمة مضافة، مما يوفر تجربة رقمية آمنة ومتميزة في مجال الصرف الأجنبي.

كلمة من الوجوه الجديدة لـ Wizz Voyager

صرّح كي إل راهول قائلاً: "يمثل السفر الدولي جزءاً كبيراً من حياتي، ووجود شريك مالي عالمي موثوق يصنع كل الفرق. مع بطاقة السفر Wizz Voyager متعددة العملات وخدمات الصرف والتحويلات الموثوقة من Wizzmoni، يمكنني التركيز على الرحلة بينما يتولون هم الباقي. إنها خدمات آمنة وسلسة وموثوقة، تماماً كما ينبغي أن يكون التمويل المتعلق بالسفر".

ومن جانبها، قالت آثيا شيتي: "بالنسبة لي، السفر يدور حول اكتشاف مدن جديدة، واستكشاف الأزياء العالمية، والتسوق براحة بال تامة. أحب كيف تجعل بطاقة السفر Wizz Voyager متعددة العملات الإنفاق الدولي أمراً سهلاً، بينما تمنحني خدمات Wizzmoni الموثوقة في مجال الصرف الأجنبي ثقة كاملة أينما ذهبت".

رؤية القيادة

قال أمير نجامي (Amir Nagammy)، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في Wizz Financial: "في Wizz Financial، كانت مهمتنا دائماً هي تبسيط التنقل العالمي من خلال الابتكار. نحن نعيد تعريف تجربة السفر، ومن خلال استقطاب كي إل راهول وآثيا شيتي، فإننا نتواصل مع جيل من المسافرين الذين يطالبون بالتميز. إن بطاقة Wizz Voyager ليست مجرد منتج، بل هي التزام باستخدام الذكاء الاصطناعي والمزايا المتميزة لضمان أن يكون السفر العالمي مجزياً بقدر ما هو سهل".

وصرّح سي إيه كريشنان آر (CA Krishnan R)، المدير والرئيس التنفيذي لشركة Wizzmoni في الهند، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بكي إل راهول وآثيا شيتي في عائلة Wizzmoni. وبصفتنا من أوائل حاملي رخصة فئة الوكيل المعتمد الثانية (AD-II) في الهند، نؤمن بأن التميز يبدأ بالدقة والثقة. ومن خلال إعطاء الأولوية لاحتياجات المسافرين، أطلقنا بطاقة Wizz Voyager التي صُمِّمت لتقديم تجربة عملاء سلسة وآمنة أثناء السفر إلى الخارج. ونهدف من خلال انتشارهما الواسع وصلتهما القوية بالجمهور إلى تمكين المسافرين في جميع أنحاء الهند من اختيار حلول الصرف الأجنبي الأكثر أماناً وكفاءة وتطوراً من الناحية التقنية والمتاحة اليوم".

نبذة عن Wizzmoni

برزت Wizzmoni (المعروفة سابقاً باسم Unimoni) بوصفها جهة رائدة وموثوقة في القطاع المالي، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك القروض بضمان الذهب، والصرف الأجنبي، وإرسال الأموال إلى الخارج، وبطاقة السفر متعددة العملات، والسفر والعطلات، والمدفوعات الرقمية وحلول المحافظ الرقمية، والتأمين.

وتُعد Wizzmoni جزءاً من Wizz Financial، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تركز على الهند ولديها عمليات عبر الممرات الدولية الرئيسية. كما تقدم Wizzmoni بطاقة السفر Wizz Voyager، وهي بطاقة سفر ذكية وآمنة ومقبولة عالمياً ومتعددة العملات، مصممة لجعل السفر الدولي سلساً. ومع وجود أكثر من 300 فرع والعديد من مواقع الوكلاء الفرعيين في جميع أنحاء الهند، تلتزم Wizzmoni بتقديم حلول مالية مريحة وموثوقة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2918003/WIZZMONI_Voyager_Launch.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2918002/VOYAGER_Wizzmoni_Logo.jpg