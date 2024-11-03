الشركات المصنعة للصحة واللياقة البدنية في طليعة تطوير المنتجات في معرض كانتون في دورته 136

قوانغتشو، الصين، 3 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- عَرَضَ معرض الصين للاستيراد والتصدير (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"معرض كانتون") الـ 136 الجاري حاليا، مجموعة رائعة من منتجات الصحة واللياقة البدنية في مرحلته الثالثة.

بدأ اقتصاد الصحة واللياقة البدنية في الظهور مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستهلكين على التحسين المستمر لجودة الحياة. تشهد هذه الصناعة نموًا سريعًا في قاعدة المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب العافية من خلال منتجات عالية الجودة ومصممة خصيصًا لنمط حياة نابض بالحياة.

يقوم المصنعون بالتطوير لتلبية احتياجات المستهلكين المخصصة

مع تقدم قطاع التصنيع في الصين، عرضت مجموعة متنوعة من العارضين في هذه الدورة ابتكارات في منتجات تتراوح بين لوازم التجول في الهواء الطلق ولوازم الاسترخاء والرياضة في الهواء الطلق وبناء الجسم وتشكيله والسلع الرياضية والرياضات الداخلية وغيرها.

شاركت Shandong Relax Health Industry Co., Ltd، وهي شركة رائدة في مجال تصنيع معدات اللياقة البدنية وإعادة التأهيل المتميزة، في آخر 24 دورة من معرض كانتون. تقدم الشركة أكثر من 600 منتج في أكثر من 50 سلسلة من منتجات اللياقة البدنية والصحية. قال جيري جيانغ من قسم التجارة الدولية بالشركة: "نعتبر معرض كانتون منصة مهمة للترويج لمنتجاتنا. بالإضافة إلى عرض بعض منتجاتنا الشهيرة، قمنا أيضًا بمواءمة جدول إنتاج منتجاتنا الجديدة ليتزامن مع افتتاح المعرض". في هذه الجلسة، تسلط Relax الضوء على منتجاتها المميزة: جهاز المشي PK80 الذي يوفر 30% من المساحة، وجهاز PP790 التجاري البيضاوي، الذي يفور 40 مستوى مقاومة وميل تلقائي لممارسة التمارين الرياضية الآمنة والمتعددة الاستخدامات.

وتشارك أيضًا في معرض كانتون، شركة Zhejiang Rongshun Technology Co., Ltd.، التي تعمل على تحقيق مكانة في سوق اللياقة البدنية الذكية من خلال تقنية جهاز المشي المتقدم. حازت Rongshun على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة Red Dot وجائزة IF Design، وتتميز الشركة بجهاز المشي المتطور المزود بجهاز استشعار المشي بالأشعة تحت الحمراء الذي يمكن أن يحسّن تجربة المستخدم من خلال ضمان الاتصال السلس وردود الفعل التدريبية الفعالة.

يستثمر العارضون في ابتكار معدات اللياقة البدنية الذكية والمبتكرة

صنعت مجموعة Taishan Sports Industry Group Co. Ltd لنفسها اسمًا كمزود رئيسي للمعدات الرياضية التنافسية والعشب الصناعي والدراجات المصنوعة من ألياف الكربون. تتمتع الشركة بتاريخ طويل من الخدمة في الأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتضمن تقنية العشب المتقدمة التي تستخدمها الشركة تصريفاً ممتازاً ومتانةً عالية، مما يضع معياراً جديداً للمعدات الرياضية الصديقة للبيئة.

علاوة على ذلك، وباعتبارها شركة رائدة في هذا المجال، تستثمر الشركة في تطوير معدات اللياقة البدنية الذكية المصممة لمتنزهات المدن الذكية. كما أنها تبتكر أيضا منتجات لياقة بدنية يومية مستوحاة من المعدات الرياضية المستخدمة في الأحداث الكبرى. تهدف الشركة من خلال خبرتها التكنولوجية القوية وإبداعها إلى جعل اللياقة البدنية جزءاً يسهل الوصول إليه في الحياة اليومية، مما يتيح للناس البدء في ممارسة الرياضة في أي وقت وفي أي مكان.

يعرض معرض كانتون باستمرار أحدث الاتجاهات، مع التركيز على المنتجات التي تعزز جودة الحياة. تتاح الفرصة للمشترين لاكتشاف عروض فريدة من نوعها من الشركات المصنعة الرائدة واستكشاف فرص العمل مع المبتكرين في مجال تقنيات الصحة واللياقة البدنية. تَعِد هذه التطورات بآفاق مثيرة لكل من المتحمسين والمستخدمين العاديين.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/en-US

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2546791/Canton_Fair.jpg