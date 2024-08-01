الشركة الرائدة في مجال التداول بالذكاء الاصطناعي AlgosOne تُحقق طفرةٍ تكنولوجية هائلة

حلول التداول باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI من شركة AlgosOne تحقق قفزة نوعية إلى الأمام بفضل البنية الجديدة التي تقلل المخاطر وتزيد الأرباح

براغ،

1 أغسطس / آب 2024

/PRNewswire/ -- يَسر شركة AlgosOne.ai أن تُعلن عن إطلاق تحديث لنظامها يهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز أرباح العملاء. يمثل التحديث الجديد لشركة AlgosOne نقلة نوعية في مجال التداول، تماماً كتأثير برنامج ChatGPT4o على مجال النصوص، أو برامج Sora وKling على مجال الفيديو.

تستند خوارزميات شركة AlgosOne المحدثة الآن على مصادر بيانات متعددة الوسائط أكبر وأكثر تنوعاً، وذلك بفضل تقنيات التعلم العميق الجديدة والمتقدمة، التي تم تطويرها داخلياً. ومع وصول أوسع إلى البيانات عالية الجودة في الوقت الفعلي، يتعلم الذكاء الاصطناعي AI الجديد الذي يصحح نفسه تلقائياً من نشاطه السابق، ويمتلك القدرة على اكتشاف التداولات عالية المخاطر والتداولات عالية الاحتمالية بدقة توقع أكبر. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل نجاح التداول الذي لا يُضاهى بالفعل لشركة AlgosOne بنسبة تصل إلى 10%، ليصل إلى 90% لبعض المستخدمين.

هذا وقال Eray Erdogan، مدير قسم العلاقات المجتمعية لدى شركة AlgosOne: "يسعدنا أن نقوم بتسخير قوة الجيل القادم من بنية الشبكات العصبونية والنماذج التنبؤية الرائدة لتحقيق مهمتنا الأساسية، الأمر الذي يجعل أسواق التداول في متناول الجميع، دون الحاجة إلى البرمجة أو إنشاء استراتيجيات أو تنفيذ التداولات".

وفي خطوة مبتكرة أخرى من AlgosOne في 2024، أطلقت الشركة حسابات التداول عالية الأرباح. يتم قفل هذه الحسابات لمدة تتراوح بين 24 و36 شهرًا، ويتم الموافقة تلقائيًا على جميع الصفقات، مما يوفر على العملاء الحاجة إلى تأكيد صفقات معينة خلال فترة زمنية محددة. كما توفر حسابات التداول عالية الأرباح عائدًا سنويًا أعلى من العقود القياسية التي تتراوح مدتها بين 12 و24 شهرًا، حيث يتم توظيف الأرباح لفترة أطول، وتستخدم هذه الحسابات حصريًا نسخة مطورة حديثًا من الذكاء الاصطناعي AIمصممة خصيصًا للتداول طويل الأجل.

يؤكد Eray قائلًا: "نعمل باستمرار على تطوير خوارزمياتنا لتقليل المخاطر على مستخدمينا وتحقيق عوائد استثمارية مذهلة بشكل متزايد. ويمثل الإصدار الجديد للنظام من شركة AlgosOne قمة هذا التطور، حيث يقدم أرباحًا غير مسبوقة في الصناعة، بينما يضمن رصيد الصندوق الاحتياطي، الذي تجاوز رصيده 37 مليون دولار، تغطية كاملة لأموال العملاء".

ولا يتوقف طموح الشركة عند هذا الحد، ففي الربع الأخير من العام، ستُطلق AlgosOne العملة الرقمية AiAO. وسيحصل حاملو العملة الرقمية على ملكية جزئية في نموذج الذكاء الاصطناعي AI بالإضافة إلى حصولهم على الأرباح، كما سيكون لهم رأي في التطوير المستقبلي للنموذج.

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نبذة عن Algosone.ai

تعتبر Algosone.ai منصة رائدة ومنظمة في مجال التداول باستخدام الذكاء الاصطناعي AI. وتجمع المنصة بين خوارزميات خاصة بها والنماذج المتقدمة لمعالجة اللغات الطبيعية من أجل تحليل مجموعات بيانات ضخمة والتنبؤ بحركة الأسعار عبر قطاعات السوق المتنوعة. وبفضل إمكانات التعلم الآلي، تعمل المنصة بشكل آلي بالكامل، وتتولى عملية التداول وإدارة المخاطر نيابة عن العملاء، مع دقة متزايدة باستمرار.

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