الشركة الناشئة لاستثمار التجزئة Midas تجمع 45 مليون دولار لتقديم منتجات العملات المشفرة والصناديق المشتركة وحسابات التوفير

تم قيادة جمع التمويل بقيمة 45 مليون دولار من قبل Portage وهو واحد من أكبر جولات السلسلة A في تركيا على الإطلاق.

سيساعد رأس المال الجديد Midas على إطلاق مجموعة من خطوط المنتجات الجديدة بما في ذلك تداول العملات المشفرة وصناديق الاستثمار المشترك ومنتج للتوفير، مع خطط لمضاعفة عدد موظفيها إلى أكثر من 400، والتوسع إلى الأسواق الناشئة.

حققت Midas الربحية خلال العام الماضي، ومع وجود مليوني مستخدم منذ إطلاقها في عام 2021، فإن الشركة في طريقها لإحداث ثورة في سوق الاستثمار في تركيا، والتوسع إلى أسواق جديدة.

إسطنبول, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Midas، وهي شركة تكنولوجيا مالية ناشئة قامت بجلب استثمار التجزئة لملايين الأشخاص في تركيا، اليوم أنها قامت بجمع 45 مليون دولار في التمويل مقابل الأسهم. سيسمح رأس المال الجديد لـ Midas بالتوسع وإطلاق ثلاثة منتجات جديدة: تداول العملات المشفرة، وصناديق الاستثمار المشترك، وحسابات التوفير.

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إنه أكبر جمع تمويلي من السلسلة A على الإطلاق من قبل شركة تكنولوجيا مالية في تركيا، ويأتي بعد أقل من ثلاث سنوات منذ إطلاق Midas. قادت جمع التمويل شركة Portage، بمشاركة من International Finance Corporation وشركة Spark Capital وصندوق Earlybird Digital East Fund وشركة Revo Capital، معززين استثمارهم السابق في جولة التمويل الأولي للشركة التي بلغت قيمتها 11 مليون دولار في عام 2022.

منذ إطلاق Midas في 2021، فقد قامت بفتح سوق استثمار التجزئة في تركيا أمام أكثر من مليوني مستخدم. سابقًا، واجه المستخدمون رسوم معاملات مرهقة ومتطلبات عالية للحد الادنى للرصيد، وصلت في بعض الأحيان إلى 25 ألف دولار، للوصول إلى الأسهم الأمريكية. من خلال تطبيقها، Midas هي أول شركة تقدم وصول سريع وسلس إلى الأسهم التركية والأمريكية برسوم عمولة منخفضة.

قامت Midas بالاستثمار أيضًا بشكل كبير في تثقيف السوق من خلال إنتاج محتوى مالي سهل الفهم ومتاح بشكل مجاني. يشمل ذلك بيانات السوق في الوقت الحقيقي والأخبار، وملفات شركات مفصلة، ووثائقيات مفصلة، وبودكاست يومي، ونشرة أسبوعية لمساعدة المستثمرين على التحرك في الأسواق. وبفعلها لذلك، فإنها تقدم بريادة المحتوى المالي الموطن الأكثر شمولًا المقدم في تركيا للمستثمرين.

سيسمح التمويل الجديد لـ Midas بتوسيع عرضها ليشمل الوصول إلى صناديق الاستثمار المشترك، ومنتج إدخار يولد فوائد، وتداول العملات المشفرة. في السنتين إلى الخمس سنوات القادمة، تتوقع Midas أيضًا أن توسع نطاق عملها إلى خارج تركيا، مع خطط لاستهداف البلدان في الأسواق الناشئة. مع منتجاتها الجديدة وخطط التوسع، ستقوم الشركة بالتقدم الآن في مهمتها لتغيير علاقة الشعب التركي بالمال – ليس فقط الاستثمار – وأن تصبح مؤسسة مالية رائدة في المنطقة.

يأتي جمع التمويل أيضًا وسط توقف عالمي في الاستثمارات في التكنولوجيا المالية في السنتين الاثنتين الأخيرتين، مشيرًا إلى استمرار ثقة المستثمرين في استراتيجية Midas لإحداث ثورة في السوق من خلال إعطاء الأولوية لتجربة العميل فوق كل شيء، وتحسين سهولة الاستخدام وتحقيق تكلفة منخفضة لمنتجها الاستثماري بشكل مستمر.

قال Egem Eraslan، الرئيس التنفيذي ومؤسس Midas: "نحن سعداء للغاية بالإعلان عن جمع التمويل الخاص بالسلسلة A، وهو الأكبر على الإطلاق من قبل شركة تكنولوجيا مالية تركية. قبل بضع سنوات فقط، لم يكن لدى تركيا ثقافة استثمارية قوية وكانت السوق راكدة - ولكن بفضل Midas، يتغير ذلك. لقد جلبنا بالفعل وصول ميسور التكلفة وسريع إلى الأسهم التركية والأمريكية إلى ملايين الأشخاص في تركيا. سيتيح لنا جمع التمويل هذا توسيع مجموعة منتجاتنا بشكل أكبر، مع تواجد صناديق الاستثمار المشترك، ومنتجات التوفير، وتداول العملات المشفرة بشكل قوي في أفقنا. على المدى الأطول، نريد توسيع آفاقنا وتوسيع بصمتنا الجغرافية إلى خارج تركيا لنصبح لاعبًا بارزًا في المنطقة.".

قال Paul Desmarais III، المؤسس المشارك لشركة Portage والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Sagard: "تقود Midas موجة من التحول داخل المشهد المالي في تركيا. على مستوى العالم، تستثمر Portage في التكنولوجيا المالية التحولية و Midas مستعدة لقيادة تلك المبادرة في منطقة من المجربين الأوليين. نحن سعداء للغاية بالمشاركة في تطوير Midas ودعم هذا الفريق الطموح في جلب الشمول المالي والوصول إلى أدوات بناء الثروات للشعب التركي.".

سيساعد جمع التمويل Midas أيضًا على مضاعفة عدد موظفيها. لدى الشركة حاليًا فريق يضم 210 شخص يعملون من مكتبها في إسطنبول، وهو بالفعل ثلاث أضعاف عدد موظفي الشركة في 2022.

واستكمل Eraslan: "لدينا رؤية طويلة الأمد لهذه الشركة، ولم تعرقل الظروف السوقية قصيرة الأجل ذلك. يأتي جمع التمويل هذا كتصويت ثقة مهم لصالح مهمتنا لتحويل الاستثمار في المنطقة.".

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حول Midas

تأسست Midas في 2020، وتسهل عملية الاستثمار للمستثمرين للمرة الأولى في تركيا من خلال تطبيقها الرقمي السريع وسهل الاستخدام للوساطة في تداول الأسهم.

هذه العوامل كانت تعني وجود فجوة في السوق لتطبيق يتيح للأشخاص الاستثمار بسهولة في الأسهم التركية والأمريكية، والتي قامت Midas بسدها. تقدم Midas رسوم معاملات منخفضة للاستثمارات في الأسهم الأمريكية، والاستثمار الجزئي، وبيانات حية للسوق بشكل مجاني. يقدم منتج بورصة إسطنبول (سوق الأسهم التركية) تداول بدون عمولة للأسهم التركية.

حتى الآن، تمتلك Midas أكثر من إجمالي مليوني مستخدم، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى خمسة ملايين بحلول نهاية 2024. في العام الماضي فقط، تمكنت من توفير 70 مليون دولار من العمولات لعملائها.

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