الصندوق العالميّ Startup Wise Guys يطلق صندوقًا متخصّصًا وبرنامج تسريع في تكنولوجيا البناء في المملكة العربيّة السعوديّة

الرياض، المملكة العربيّة السعوديّة, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يالتعاون مع شركةSEEDRA Ventures ، وتحت رعاية برنامج تطوير التكنولوجيا الوطنيّ (NTDP)، وفي خطوة مهمّة نحو تعزيز الابتكار في قطاعَي البناء والعقارات، تفتخر شركة Startup Wise Guys (SWG) بإعلان إطلاق الصندوق المتخصّص الأوّل وبرنامج التسريع في تكنولوجيا البناء في المملكة العربيّة السعوديّة.

زغنين.. ويقول جوردان يونس، الشريك العامّ : "نحن متحمّسون جدًّا لكوننا رائدين في المشروع التحويليّ هذا في نظام الشركات الناشئة المتزايد في المملكة العربيّة السعوديّة"، مشدّداً على التزام الصندوق بتحقيق تغييراتٍ عظيمة من خلال التكنولوجيا.

SWG Built Asset Fund I General partners along side local partners Seedra Ventures and leading Canadian architecture firm WZMH.

وتضيف السيّدة آية: "تماشياً مع المشاريع الحيويّة الداعمة لرؤية السعوديّة للعام 2030، نحن متمسّكون بالتزامنا بتعزيز بيئة مصمّمة للابتكار والتوسّع داخل قطاع يحتاج إلى تقدم تحويليّ، وتحليل مردوديّ، وقابلية توسّع. هدفنا هو المساهمة الفعّالة في توفير التقنيّات المتطوّرة في صلب القطاع وتعزيز نمّو الأصول المُنشأة وتطويرها في المملكة العربيّة السعوديّة"، مؤكّدة على توافق الصندوق مع الرؤية التي تتطلّع إليها الأمّة في ما يتعلّق بتنويع الاقتصاديّ والتقدّم التكنولوجيّ.

يمثّل التعاون بين صندوق Startup Wise Guys وشركةSEEDRA Ventures تحديثًا جديدًا في نظام الشركات الناشئة المتزايد ليس في المملكة العربيّة السعوديّة وحسب، بل في العالم أجمع. وتجمع تلك الشراكة بين خبرة صندوق Startup Wise Guys الواسعة كواحد من أكثر صناديق التسريع نشاطًا في أوروبا وفهم شركة SEEDRA Ventures العميق لسوق المملكة العربيّة السعوديّة.

يتضاعف تعزيز هذه المبادرة من خلال الشراكة القائمة بين شركتَي Startup Wise Guys وWZMH. وستقوم شركة WZMH بإنشاء مختبر الأبحاث وتطوير تقنيّات البناء الأول في الرياض، والذي سيُطلَق عليه اسم Sparkbird. كما أنّها ستركّز على تطوير تقنيّات التنفيذ الحاليّة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى إطلاق العديد من المفاهيم الجديدة التي تعمل بشكل وثيق مع الحكومة، والقطاع الصناعيّ الخاصّ، والقطاع التعليميّ في المملكة العربيّة السعوديّة.

"يمهّد التعاون مع صندوق SWG الطريق أمام مختبر Sparkbird لجذب ابتكاراته، ولا سيّما تلك المصمّمة لسوق البناء السعوديّ بشكلٍ خاصّ، وتبنّيها في شراكات جديدة مع المؤسسّات المحلّيّة. وتتوافق اختراعاتنا، التي تشمل التطوّرات الأخيرة المستوحاة من رؤية المملكة العربيّة السعوديّة الفريدة للعام 2030، مع طلب المنطقة المتزايد على حلول تكنولوجيا الملكيّة (PropTech) والبناء (ConTech) المتقدّمة. وتجسّد هذه المبادرة مرحلة حاسمة، إذ يلتقي التزامنا بتقنيات البناء الذكيّة ومتطلّبات المملكة العربيّة السعوديّة المحدّدة، ما يَعِدُ بتقدّم حقيقيّ في هذا القطاع". محمّد الآثري وزينون رضويش، من شركة WZMH، متحدّثين عن المبادرة.

وبالإضافة إلى الصندوق، تقدم شبكة Startup Wise Guys برنامج تسريع خاصّ بها في المنطقة مع الاستفادة من خبرتها في رعاية الشركات الناشئة في مجال التجارة بين الشركات. ويقول كريستوبال ألونسو، رئيس شركة Startup Wise Guys التنفيذيّ، "نحن على استعداد لتمكين روّاد الأعمال والمبتكرين في مجال تكنولوجيا البناء، وذلك بفضل خبرتنا الواسعة وشبكتنا القويّة"، مؤكّداً على التزام برنامج التسريع بدعم الشركات الناشئة في مسيرة نموّها.

وأضاف هيثم الفريح، الشريك المؤسّس في شركة SEEDRA Ventures، أنّ "السعوديّة تترجم القوّة التحويليّة الكامنة وراء التنمية السريعة. ويعمل قطاع البناء في طليعة التقدّم الاستثنائيّ هذا. مع الاستثمارات البارزة في البنية التحتية والمشاريع الضخمة، بما في ذلك مشروعَي NEOM وتطوير البحر الأحمر، تشهد المملكة نموّاً مستمرًّا في أنشطة البناء. ويقدّم النموّ هذا فرصًا جديدة لشركات البناء المتخصّصة في التقنيّات المتطوّرة التي تزيد من الإنتاجيّة وتحسّن السلامة والتنسيق دعمًا لعصر التحوّل في المملكة."

ستُفتَح الأبواب أمام الشركات الناشئة المشاركة في برنامج التسريع أيضًا للتعاون مع الخبراء والمعلّمين من شبكةStartup Wise Guys الواسعة والحصول على رؤى وتوجيهات قيمة من أجل توسيع نطاق أعمالها على مستوى العالم.

ونظرًا إلى أنّهم يتطلّعون لإطلاق البرنامج في الربع الثالث من العام 2024، سيتمّ الإعلان عن المزيد من المعلومات حول برنامج التسريع وكيفيّة التطبيق من قبل كيانات Startup Wise Guys وSEEDRA Ventures وWZMH على مواقعها الإلكترونيّة قريبًا.

نبذة عن شبكة Startup Wise Guys

Startup Wise Guys هي واحدة من أكثر صناديق التسريع نشاطًا في أوروبا وإفريقيا، وتمتلك أكثر من 400 استثمار في الشركات الناشئة في مجال التجارة بين الشركات في المرحلة المبكّرة في التكنولوجيا الماليّة والبرمجيّات كخدمة (SaaS)، والأمن السيبرانيّ، وXR، والاستدامة، وweb3، والاستثمارات العموديّة في تكنولوجيا التملّك (PropTech) في أكثر من 60 دولة. تدير شركةStartup Wise Guys برامج التسريع المعتمدة على التركيز الرأسيّ من مكاتبها في تالين، وميلانو، وبلباو، ومالاغا، مع تمثيل قويّ في بلدان متعدّدة مثل الدنمارك، ورومانيا، وتركيا، وفي الدول الشماليّة، وإسبانيا، وبولندا، وأوكرانيا، وإفريقيا، والبلقان. وتهدف Startup Wise Guys إلى أن تصبح برنامج التسريع والمستثمر الذي تقصده جميع الشركات الناشئة في مجال التجارة بين الشركات التي تتطلّع للتوسّع على الصعيد العالميّ. حصلت شركة Wise Guys Startupعلى لقب "أكثر برامج التسريع نشاطًا" في جوائز Europas Startup Awards للعام 2021، وعلى جائزة "أفضل برنامج تسريع" في جوائز Global Startup Awards للعام 2023.

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