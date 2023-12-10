الصندوق العربي للطاقة يطلق برنامجاً "50+" للتدريب الخريجين الجدد لتطوير المواهب في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• يهدف البرنامج التدريبي إلى مساعدة الخريجين الجدد على اكتساب الخبرات في مجال تمويل الطاقة وتعزيز قدراتهم المهنية.

• سيشارك المتدربون عملياً في مختلف التخصصات ذات العلاقة على مدى ستة أشهر.

• يأتي هذا الإعلان بعد أن كشف الصندوق العربي للطاقة عن اسمه التجاري واستراتيجيته الجديدين وخططها لاستثمار بنحو ما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول قطاع الطاقة وإزالة الكربون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلن الصندوق العربي للطاقة، المؤسسة المالية المؤثرة متعددة الأطراف التي تعمل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن برنامجه التدريبي "50+" والذي يستهدف الخريجين الجدد الذين يتطلعون إلى اكتساب خبرات متخصصة وتعزيز قدراتهم المهنية في مجال تمويل الطاقة.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أشهر، يتم خلاله دمج المتدربين في مختلف التخصصات داخل المؤسسة، وتكليفهم بمهام ومشاريع عملية في الأقسام ذات الصلة بمجال دراستهم لضمان حصولهم على الخبرات العملية.

The Arab Energy Fund

ويشير اسم البرنامج "50+" إلى إرث المؤسسة الممتد لخمسة عقود في الاستثمار في قطاع الطاقة العربية، والتزامها بمواصلة هذا الإرث للخمسين سنة القادمة من خلال تمكين جيل جديد من الطاقات الشبابية وتعزيز استدامة منظومة الطاقة بشكل عام. ويستهدف البرنامج " الخريجين الجدد المهتمين بتطوير مهاراتهم في قطاعي الطاقة والمال، مع التركيز على مواطني الدول الأعضاء للمؤسسة والمنطقة العربية بشكل عام.

وسيجري المتدربين زيارات منتظمة مع مشرفي البرنامج لفهم مسؤولياتهم وتعزيز تجربة التعلم الخاصة بهم، وذلك لتسهيل اكتساب المهارات الخاصة بالقطاع، وإعدادهم لمسيراتهم المهنية المستقبلية من خلال تعريضهم لسيناريوهات عمل حقيقية. كما سيتم إقرانهم بأحد أعضاء الفريق من ذوي الخبرة لمساعدتهم في التغلب على التحديات التي قد يواجهونها أثناء فترة التدريب.

وقال خالد بن علي الرويغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصندوق العربي للطاقة: "يجسد برنامج "50+ لتدريب الخريجين التزامنا بتمكين الجيل القادم من قادة قطاع الطاقة العرب. فمن خلال فرص التطوير المهني والتجارب المتخصصة والدعم المستمر، نهدف إلى وضع الأسس التي تمكنهم من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة. ويعمل هذا البرنامج كمحفز للابتكار، وسد الفجوة بين المكتسبات الأكاديمية والتطبيق العملي، ودفع المنظومة الشاملة لقطاع الطاقة نحو مستقبلها المستدام."

وسيتم عقد جلسات إفادة منتظمة لتسريع تقدم المتدربين وتحديد أوجه التطوير وتقديم التوجيه لهم لتنمية مهاراتهم، وذلك لضمان حصولهم على الدعم والتشجيع المستمرين وإثراء تجربتهم التدريبية.

هذا ويأتي إطلاق البرنامج بعد أن كشف الصندوق العربي للطاقة عن استراتيجيته للأعوام 2023-2028 واسمه الجديد خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي بدولة الإمارات، والذي يشمل عزمه لاستثمار ما يصل إلى 1 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم تحول الطاقة وإزالة الكربون.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز نمو المؤسسة وتأثيرها على المدى الطويل وتمثل التقدم المستمر الذي تحرزه كمستثمر رائد ومؤثر يعمل في أنشطة تركز على الاستثمار في قطاع الطاقة سعيًا لتعزيز أمن الطاقة واستدامته.

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نبذة عن الصندوق العربي للطاقة:

الصندوق العربي للطاقة هي مؤسسة مالية مؤثرة متعددة الأطراف تعمل في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأسست عام 1974 بموجب اتفاقية بين الدول العربية العشر المصدّرة للنفط. يهدف الصندوق العربي للطاقة من خلال رسالته إلى دعم مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطاقة في المنطقة، وذلك من خلال تقديمه مجموعة متكاملة من حلول التمويل والاستثمار المباشر والاستشارات على امتداد سلسلة القيمة. تشمل قاعدة عملاء الصندوق العربي للطاقة شركاء مميزين من القطاعين العام والخاص من أكثر من 25 دولة، وهو يطبق أعلى معايير السياسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في جميع عملياته، حيث تشكل المشاريع المرتبطة بهذه المعايير 18% من إجمالي المحفظة التمويلية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار. كما يعدّ الصندوق العربي للطاقة المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (Aa2) من وكالة موديز وتصنيف (AA) من وكالة فيتش وتصنيف (AA-) من "ستاندرد آند بورز".

يمكنكم الاطلاع على الإطار العام للسياسات البيئية والاجتماعي والحوكمة لـ لصندوق العربي للطاقة عبر هذا الرابط

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