الطاقة الخضراء، الفضاء، الزراعة: الصين والبرازيل تعززان التعاون في مجال التنمية المستدامة

بكين، 19 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- استلمت البرازيل رسميًا رئاسة مجموعة العشرين لمدة عام واحد في ديسمبر 2023، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام". وهذا يتماشى مع التزام كل من البرازيل والصين بتعزيز التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود العالمية نحو التحول لعالم منخفض الكربون.

على مدى السنوات الأخيرة ، عززت الدولتان التعاون في مختلف القطاعات ، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الفضاء والزراعة المستدامة ، من خلال العمل معًا لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

الفرص الخضراء للمجتمعات المحلية

في ولاية "ريو غراندي دو نورتي" في شمال شرق البرازيل ، توفر مزرعة رياح جاميليرا الطاقة المتجددة التي تشتد الحاجة إليها في "جواو كامارا"، وهي مدينة تعاني من ظروف قاحلة.

وكان أول مشروع للرياح في الأراضي غير المستغلة، الذي تم الانتهاء منه في عام 2021 ، قد تم بناؤه من قبل الشركة الفرعية البرازيلية التابعة لشركة شبكة الكهرباء الحكومية لصينية. تولّد المزرعة 360 مليون كيلوواط ساعة سنويًا، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 358,900 طن ويخلق أكثر من 2,000 وظيفة محلية.

التعاون المهم الآخر بين الصين والبرازيل هو مشروع الرياح الذي تبلغ طاقته 180 ميغاوات في تانكي نوفو ، بولاية باهيا في شمال شرق البرازيل ، والذي طورته شركة "سي جي إن برازيل إنيرجي" (CGN Brazil Energy)، وهي شركة تابعة لشركة الطاقة النووية العامة الصينية.

يعمل المشروع منذ عام 2023 ، ويتألف من 40 توربينًا - جميعها مصنوعة في الصين - ولديه طاقة تثبيت إجمالية تبلغ 180 ميغاواط وتولد 720 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويًا ، مما يوفر الطاقة التي تحتاجها 430،000 أسرة مع تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 650،000 طن سنويًا.

سلط أندريه مارتيني ، كبير مسؤولي التنمية في شركة "سي جي إن برازيل إنيرجي" الضوء على فوائد الشراكة ، مشيرًا إلى أنها استفادت من موارد الرياح في البرازيل مع خلق فرص العمل وتوليد إيرادات الضرائب. كما جلب التعاون التقنيات المتقدمة الصينية والمنتجات التنافسية إلى السوق البرازيلية، مما يعزز الفوائد المتبادلة.

قال أنطونيو لويس باولينو ، أستاذ في جامعة ولاية ساو باولو ، إن هذا التعاون في مجال الطاقة المتجددة سيساعد البرازيل على إنشاء شبكة إمدادات كهرباء أكثر توازنًا ذات أهمية عالمية للتنمية المستدامة.

حماية البيئة من الفضاء

وبالإضافة إلى الطاقة ، حافظت الصين والبرازيل أيضًا على شراكة قوية في قطاع الفضاء لمدة 36 عامًا ، بدءًا من برنامج الصين والبرازيل للأقمار الصناعية للموارد الأرضية (CBERS) في عام 1988.

تم تطوير ستة أقمار صناعية ، حيث يلعب القمران الصناعيان CBERS-4 و CBERS-4A دورًا رئيسيًا في إدارة المياه والتخطيط الحضري ومراقبة الكوارث في البرازيل ، كما قال كليزيو ماركوس دي ناردين، مدير المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (INPE) في البرازيل.

وأضاف ناردين أنه خلال الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة في ولاية "ريو غراندي دو سول" بجنوب البرازيل في أبريل ، قدمت هذه الأقمار الصناعية بيانات حاسمة ساعدت السلطات البرازيلية في تقييم الضرر وتوجيه جهود الانتعاش.

كما دعم التعاون مراقبة إزالة الغابات في الأمازون ، وهو مصدر قلق بيئي رئيسي لكل من البرازيل والمجتمع العالمي ، من خلال توفير بيانات حيوية لجهود الحفظ.

وقال: "بمعنى آخر ، تساعد هذه الشراكة الحكومة البرازيلية على اتخاذ قرارات مستنيرة ، وبالتالي ، فإن التعاون بين البلدين في مجال الأقمار الصناعية له دور أساسي في حماية الكوكب الذي نتشاركه جميعًا".

في أبريل 2023، عززت الصين والبرازيل تعاونهما الفضائي بتوقيع وثيقتين؛ هما بروتوكول إضافي بشأن التعاون لتطوير القمر الصناعي CBERS-6 وخطة تعاون فضائي للفترة 2023-2032 بين إدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء البرازيلية.

تم تصميم هذه الاتفاقيات لتسريع تطوير القمر الصناعي CBERS-6 ، وتطوير دراسات القمر الصناعي CBERS-5 وتوسيع التعاون في استكشاف الفضاء القمري والعميق.

رأت وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية لوسيانا سانتوس أن رادار الفتحة الاصطناعية الجديد للقمر الصناعي CBERS-6 سيعزز قدرات المراقبة ، مما يوفر تنبيهات وبيانات أكثر دقة في جميع الظروف الجوية.

وقالت سانتوس إنه سيتتبع الحرائق والموارد المائية والكوارث الطبيعية والتوسع الحضري واستخدام الأراضي ، مع التركيز على حماية النظم الإيكولوجية في البرازيل ، وخاصة الأمازون.

وقالت: "برنامج الصين والبرازيل للأقمار الصناعية للموارد الأرضية حاسم في كبح إزالة الغابات في الأمازون". "التعاون العلمي والتكنولوجي بين الصين والبرازيل لا يفيد فقط تنمية كلا البلدين بل يجلب أيضًا فوائد عالمية".

الزراعة المستدامة

تعزز الصين والبرازيل التعاون في مجال الزراعة المستدامة. أحد الأمثلة هو الترويج لزراعة فول الصويا الخالي من إزالة الغابات والتحويل ، والذي تتم زراعته دون تدمير الغابات أو النباتات الطبيعية.

كانت شركة "سي أو إف سي أو" (COFCO) ، وهي شركة تجارية رائدة في مجال الأغذية الصينية ، في طليعة هذه الجهود.

منذ عام 2019 ، أجرت مراقبة الأراضي في بعض المزارع البرازيلية ، ورسمت خرائط للمخاطر وأنشأت "نظام تتبع فول الصويا" استنادًا إلى المعلومات التي قدمها الموردون. كما قامت بتدريب المزارعين المحليين لضمان ألا يؤدي إنتاج فول الصويا إلى إزالة الغابات.

يشارك المزارعون المحليون الذين يتشاركون مع "سي أو إف سي أو" هذا الالتزام بالاستدامة ، كما يتجلى في ممارساتهم الزراعية وعلاقتهم طويلة الأجل مع الشركة.

وقال جاك هارد ، المدير التنفيذي لتحالف الغابات الاستوائية في المنتدى الاقتصادي العالمي ، إن السوق الصينية تلعب دورًا مهمًا في التجارة الزراعية العالمية ويمكن أن تعزز بقوة التحول الأخضر لسلسلة القيمة الزراعية العالمية.

وأشار إلى أن الاستهلاك المستدام والتنمية عالية الجودة لصناعة الأغذية والزراعة هي اتجاهات لا مفر منها، وأعرب عن أمله في أن تشارك المزيد من الشركات في مبادرات مماثلة.