الطباعة الآمنة عن بُعد لقطع الغيار في قطاع النفط والغاز: نجحت Assembrix وHP وSparely وKorall Engineering في إتمام إحدى سلاسل التصنيع العالمية

الابتكار والقابلية للتوسُّع: سلسلة الطباعة الآمنة العالمية

على مدار هذه السلسلة، تم إنتاج قطع غيار بوليمر معتمدة في مواقع متعددة لشركاء HP، باستخدام أنظمة HP Multi Jet Fusion (MJF) المُدمجة مع منصَّة برمجيات Assembrix. شملت قطع الغيار المطبوعة سلسلة من مقابض صمامات البوليمر، التي صممتها شركة Korall Engineering لقطاع النفط والغاز، لتوفير إمكانية التشغيل اليدوي للصمامات غير الحرجة على السفن والمنصَّات البحرية. تعمل شركة Korall بالشراكة مع DNV على تأهيل مجموعة من مواد HP 3D High Reusability PA12، لتصبح بذلك أول مواد تصنيع إضافي مؤهلة للاستخدام في التطبيقات البحرية. تقدم التصاميم الناتجة مقاومة ممتازة للتآكل ومتانة طويلة الأمد في البيئات القاسية، مع تقليل استهلاك المواد والوزن ووقت الإنتاج.

تمت عملية تصنيع كل قطعة بتشفير كامل، إضافةً إلى إدارتها عن بُعد، ومراقبتها في الوقت الفعلي، للتحقق من قابلية التكرار، وقابلية التتبُّع، وأمان العملية. توفر منصَّة Assembrix بنية رقمية آمنة تشفر كل مرحلة من مراحل إنتاج الطباعة وتتحكم فيها، مما يضمن حماية شاملة للملفات الحسَّاسة. صرَّح Arvind Rangarajan، المدير العالمي للمنتجات والاستراتيجية في HP Additive Manufacturing Solutions ، بأن هذه الشراكة تُمثل خطوة مهمة نحو مستقبل الإنتاج العالمي المترابط، والقائم على البيانات. يشكِّل هذا التكامل بداية حقبة جديدة في مجال التصنيع الإضافي الآمن عن بُعد، حيث يمكن للعملاء اعتماد الإنتاج عن بُعد بثقة تامة، مع ضمان حماية الملكية الفكرية بشكلٍ كامل.

يُبرهن هذا الإنجاز على قوة وموثوقية الإنتاج الموزع الآمن عبر جميع المواقع، ويؤكد أن تحقيق التناسق العالمي وحماية البيانات يمكن أن يتكاملا بسلاسة ضمن سير عمل متكامل وموحَّد. قال Lior Polak، الرئيس التنفيذي لشركة Assembrix: "أثبتت هذه السلسلة أنه من الممكن إنتاج قطع متطابقة في مختلف المناطق دون المساس بسلامتها، مؤكدة أن التصنيع الموزع الآمن والقابل للتوسع أصبح اليوم واقعًا صناعيًا ملموسًا".

القيمة الاقتصادية: تعزيز الكفاءة، وضمان الاستمرارية، وتحقيق الاستدامة

بالنسبة لمشغِّلي النفط والغاز، تُمثل كل ساعة توقف فرصة ضائعة للإنتاج والإيرادات. يُتيح هذا النموذج الآمن للإنتاج الموزع والقائم على البيانات توريد قطع الغيار المعتمدة في غضون أيام بدلاً من أشهر، مما يقلِّل بشكلٍ كبير من أوقات التسليم، وتكاليف الخدمات اللوجستية، والحاجة إلى الاحتفاظ بمخزونات كبيرة. يُسهم هذا النهج في تعزيز المرونة التشغيلية بربط التصاميم الرقمية مباشرة بالإنتاج المحلي المعتمد، مما يوفّر منظومة توريد آمنة ومرنة. صرَّح Bernhard van Riessen، الرئيس التنفيذيلشركة Sparely: "يؤكد هذا التعاون أن التصنيع الرقمي الآمن ليس فقط قابلاً للتوسع، بل عملي وفعّال أيضًا في دعم احتياجات قطاع النفط والغاز".

يساعد الإنتاج المحلي على تعزيز الاستدامة عبر خفض انبعاثات النقل، وتقليل هدر المواد، وتجنب الإنتاج الزائد. كما يُتيح لشركات النفط والغاز الانتقال إلى نموذج تصنيع عند الطلب منخفض الكربون، مع الحد من الأثر البيئي وتقليل تجميد رأس المال.

وضع معيار صناعي جديد

معًا، يقوم الشركاء بوضع معيار جديد لكيفية ربط التصنيع الإضافي بين التصميم، والشهادات، والإنتاج ضمن شبكة عالمية آمنة. ويتجه التصنيع الإضافي نحو التحول من عملية محلية إلى بنية تحتية عالمية مترابطة. علَّق Bruno Maffei، الرئيس التنفيذي لشركة Korall Engineering: "بتكامل سير العمل الرقمي الآمن لمنصَّة Assembrix، واتساق الإنتاج الذي توفره HP، وشبكة الإنتاج العالمية لشركة Sparely، إلى جانب مجموعتنا المؤهلة من التصاميم المتخصصة، أثبتنا أن المكونات الحيوية يمكن الآن إنتاجها بأمان محليًا وجاهزة للاستخدام الميداني المعتمد بكفاءة عالية". يؤكد التعاون بين Assembrix وHP Additive Manufacturing Solutions وSparely وKorall Engineering أن التصنيع الإضافي (AM) الموزع تجاوز مرحلة التجارب، ليصبح واقعًا صناعيًا آمنًا ومبنيًا على البيانات، قادرًا على تلبية احتياجات الصناعات الحيوية على مستوى العالم.

