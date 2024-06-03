الطريق إلى النجاح: كيف هيمنت شركة Newborn Town على سوق الشبكات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA

هونغ كونغ, 3 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- حظت شركة Newborn Town، وهي شركة ناشئة في مجال الشبكات الاجتماعية، باهتمام كبير في سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). وقد اكتسبت الشركة، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، شهرة واسعة بفضل ابتكاراتها في مجال منصات الدردشة الصوتية المباشرة ومنتجات الترفيه الاجتماعي، مُحققة نجاحاً ملحوظاً. تستكشف هذه المقالة الأسرار الكامنة وراء نجاح شركة Newborn Town في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

جنون وسائل التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA يثير الإمكانات السوقية

باتت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA بمثابة واحة خصبة لشركات التواصل الاجتماعي والترفيه، وذلك بفضل معدل الخصوبة المرتفع والبنية السكانية الشابة التي تَخلق طلباً كبيراً على التواصل والتنشئة الاجتماعية. تشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى أن متوسط الأعمار في دول مثل السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة يبلغ حوالي 31 عاماً، وهو ما يوفر قاعدة مستخدمين ضخمة للمنتجات الاجتماعية والترفيهية. كما ساهمت القيود الدينية في زيادة إقبال الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي والترفيه عبر الإنترنت، مما خلق فجوة كبيرة في هذه السوق.

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA أعلى معدلات لاستخدام شبكات وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، حيث يمتلك كل فرد في المتوسط 8.4 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي ويقضي ما لا يقل عن 3.5 ساعة يومياً على هذه المنصات. يوفر هذا المستوى المرتفع من التفاعل الاجتماعي والرغبة القوية لدى المستخدمين في استعراض إمكانياتهم المادية فرصاً مربحة لتحقيق الدخل من التطبيقات الاجتماعية.

سد الفجوة التي يعاني منها السوق

استطاعت أغلب شركات التواصل الاجتماعي الأجنبية، بما فيها شركة Newborn Town، سد الفجوة الحاصلة في السوق بنجاح من خلال تلبية احتياجات الفئة العمرية الشابة في المنطقة، ومتطلبات الترفيه العالية، والاهتمام الشديد بالشبكات الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار استعداد هذه الفئة للدفع مقابل الخدمات ذات الصلة. وعلى إثر ذلك قامت هذه الشركات بتصميم منتجاتها الاجتماعية بما يتناسب مع احتياجات السوق، مما أدى إلى تحسين سريع لأدائها وإظهار إمكاناتها العالمية.

ووفقاً للتقرير السنوي الخاص بشركة Newborn Town لعام 2023، فقد حققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت حوالي 3.308 مليار يوان، بزيادة قدرها 18% على أساس سنوي. كما بلغ صافي الربح حوالي 761 مليون يوان، بزيادة قدرها 165% على أساس سنوي. ووصلت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA إلى 675 مليون يوان، بزيادة قدرها 80% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 513 مليون يوان، مما يعكس زيادة قدرها 294% على أساس سنوي.

العوامل الرئيسية المحددة لنجاح شركة NBT

يعتبر الابتكار واستراتيجيات التوطين من أهم عوامل نجاح شركة Newborn Town. فعلى سبيل المثال، قامت شركة Newborn Town بتخصيص واجهة تطبيقها الرئيسي MICO لتعكس الخصائص الثقافية لمنطقة الشرق الأوسط، باستخدام رموز مثل الفلافل والحمص لتعزيز تفاعل المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، صممت Newborn Town ميزات مدفوعة متنوعة داخل تطبيقاتها لتلبية الاحتياجات الخاصة لمستخدمي الشرق الأوسط. على سبيل المثال، تتيح ميزة TopTop للمستخدمين الدردشة ولعب الدومينو واللودو مع الآخرين في غرف افتراضية عبر الإنترنت، مما يلبي احتياجات الترفيه والتواصل الاجتماعي في آنٍ واحد. وقد أدت هذه الميزات المحلية إلى تحسين تفاعل المستخدمين وزيادة ولاء العملاء.

إلى جانب التطبيقات التي تجمع بين شبكات التواصل الاجتماعي و الألعاب التقليدية الشعبية، تحظى منصات الدردشة الصوتية المباشرة بشعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA. فمنذ سبتمبر 2023، جائت ثمانية تطبيقات لغرف الدردشة الصوتية ضمن قائمة أفضل 100 تطبيق ترفيهي في العالم من حيث الإيرادات اليومية.

فقد حقق تطبيق YoHo، المنتج الاجتماعي الصوتي الرئيسي لشركة Newborn Town، شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA بفضل ميزات تم تصميمها خصيصاً للمنطقة. تلبي هذه الميزات تفضيل بعض المستخدمين عدم إظهار وجوههم أثناء التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، مما يوفر لهم منصة للتفاعل دون المساس بالخصوصية.

وإدراكاً للشخصية "المحبة للنقاش" التي يتميز بها مستخدمي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA، قدم تطبيق YoHo ميزة "العائلة"، التي تمكن الأفراد ذوي الاهتمامات المشتركة من تشكيل مجتمعات عبر الإنترنت والتفاعل بشكل أكثر تقارب.

آفاق المستقبل

تتوقع شركة Mordor Intelligence نمو سوق الإعلام والترفيه في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 66.99 مليار دولار في عام 2028، مقارنة بـ 42.72 مليار دولار في عام 2024. فمما لا شك فيه، يفتح هذا الاتجاه آفاقاً جديدة أمام شركات التكنولوجيا الأجنبية مثل Newborn Town لاستكشاف الفرص وزيادة حصتها السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA.

لم يكن نجاح شركة Newborn Town في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ممكنًا دون تقديمها لمنتجات متنوعة ومبتكرة. ومع تطور التكنولوجيا، سيكون على Newborn Town مواصلة الابتكار والتطوير للحفاظ على ريادتها في السوق ومواجهة التحديات المستقبلية.