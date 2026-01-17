الظهور الأول لوحدات ABC في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026: AIKO تقود حقبة جديدة لقيمة "%25" Middle East - Arabic USA - English Aiko 17 يناير, 2026, 05:21 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يناير 2026 /PRNewswire/ -- عُقدت الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل ومعرضها (WFES 2026) بشكل مهيب في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC). وفي هذا الحدث الرائد لصناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV)، كشفت AIKO عن محفظة منتجاتها الشاملة من وحدات ABC، مما أطلق زخمًا جديدًا للقطاع وقاد حقبة جديدة من قيمة الطاقة الشمسية بفضل تقنياتها المبتكرة. Continue Reading

Booth scene at WFES 2026
Product display at the booth
High-temperature suppression test at the booth
On-site signing ceremony

تتميز منطقة الشرق الأوسط بمناخ صحراوي نموذجي يتسم بالحد الأدنى من الأمطار السنوية، والوفرة الدائمة من أشعة الشمس على مدار العام، وأعلى مستويات الإشعاع الشمسي عالميًا، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية. تخلق هذه الظروف الطبيعية الفريدة مجالًا واسعًا لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وفي الوقت ذاته تفرض متطلبات أداء صارمة على الوحدات في ظل التظليل بالرمال والحرارة الشديدة. تُظهر وحدات ABC معامل درجة الحرارة الفائق البالغ ‎-0.26%‎ لكل درجة مئوية، مما يقلل من تدهور الطاقة الناتج عن التشغيل في درجات الحرارة العالية. كما أن وظائف تحسين الأداء تحت التظليل الجزئي والحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة تقلل بشكل كبير من فقدان الطاقة ومخاطر ظاهرة النقاط الساخنة الناتجة عن التظليل، مما يضمن تشغيلًا آمنًا ومستقرًا.

في هذا المعرض، عرضت AIKO تشكيلتها الكاملة من وحدات ABC Infinite بتنسيقات 54 و60 و72 خلية. تتيح تقنية Infinite هذه تغطية شاملة لمختلف السيناريوهات التطبيقية، مما يسمح لمجموعة أوسع من العملاء بالاستمتاع بالقيمة الفريدة التي تقدمها وحدات ABC من AIKO بفضل تقنياتها المتقدمة.

من خلال توظيف اللحام المتداخل الدقيق لإزالة الفجوات بين الخلايا وإخفاء قضبان التوصيل، تعظّم وحدات ABC Infinite من AIKO تغطية الخلايا عبر سطح الوحدة إلى أقصى حد، مما يحقق سطحًا أماميًا أسود نقيًا يلبي المتطلبات الجمالية بشكل مثالي، وفي الوقت ذاته يقود كفاءة الإنتاج الضخم لتتجاوز %25. وبأخذ تنسيق 72 خلية كمثال، تحقق وحدات ABC Infinite من AIKO زيادة بنسبة ‎1.6%‎ في مساحة توليد الطاقة الفعّالة، مع وصول قدرة الخرج إلى ما بين 680 و‎685‎ واط، أي أعلى بـ ‎30–50‎ واط من وحدات TOPCon. من حيث السلامة، تم زيادة سماكة الزجاج بنسبة ‎60%‎ مقارنة بوحدات TOPCon ذات الزجاج المزدوج، مما يوفر مقاومة محسّنة للشقوق الدقيقة. وبالاقتران مع الأداء الممتاز في الحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، يقلل ذلك بشكل كبير من مخاطر ظاهرة النقاط الساخنة الناتجة عن التظليل الجزئي، مما يضمن تشغيلًا آمنًا ومستقرًا طويل الأمد في ظل الظروف القاسية. وبفضل الأداء المتميز في مقاومة الحريق، حصلت وحدات ABC من AIKO على أول شهادة عالمية لـ"الوقاية من مخاطر الحريق على مستوى الوحدة" صادرة عن TÜV Rheinland.

وبينما تواصل AIKO دفع كفاءة الوحدات نحو حدودها القصوى، يمتد سعيها لتعظيم قيمة منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى تحسين عمليات التشغيل والصيانة لمحطات الطاقة. كما قدمت الشركة منتجها المضاد للغبار (Anti-dust)، المصمم خصيصًا لمعالجة تحديات الاتساخ التي تواجهها المؤسسات ذات الانبعاثات العالية والمستخدمون التجاريون والصناعيون، بالإضافة إلى السيناريوهات المغلقة والمباني الوظيفية. من خلال تصميم إطار قصير حاصل على براءة اختراع، خالٍ من أسطح تراكم الغبار على الجانب A، توفر وحدات ABC المضادة للغبار قيمة مضافة من خلال قدرة التنظيف الذاتي القوية والتوافق مع الأحمال العالية ومزايا الميل المنخفض. يتيح ذلك للمستخدمين تحقيق انخفاض حقيقي في متطلبات التشغيل والصيانة (تراكم أقل للغبار وتيرة تنظيف أقل)، وموثوقية عالية (عدم وجود مخاطر ارتفاع درجات الحرارة بسبب التظليل)، وزيادة في العائد (تظليل أقل وتوليد طاقة يزيد بأكثر من ‎(2%‎، مع دمج خمس ميزات أداء استثنائية: تحسين الأداء تحت التظليل الجزئي، وتدهور طاقة أقل، ومعامل درجة حرارة أفضل، والحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة، ومقاومة الشقوق الدقيقة.

إلى جانب محفظة المنتجات المحسّنة، تم تقديم سلسلة من التجارب التوضيحية المصممة ببراعة، من بينها اختبارات المقارنة للحد من تأثير درجات الحرارة المرتفعة واختبارات مقارنة مقاومة الشقوق الدقيقة. تُوضح هذه الاختبارات بشكل علمي وبديهي المزايا الفريدة لوحدات ABC من AIKO في الحفاظ على توليد طاقة فعّال ومستقر في ظل ظروف التشغيل المعقّدة، وحماية مصالح محطات عملاء الشركة.

منذ مارس 2023، احتلت AIKO المرتبة الأولى في كفاءة الإنتاج الضخم في تصنيف TaiyangNews لكفاءة الوحدات لمدة ‎35‎ شهرًا متتاليًا، مما رسّخ مكانتها كـ"ملك الكفاءة". وبفضل التطور التكنولوجي والعائد الفائق والسلامة المضمونة، واصلت وحدات ABC من AIKO تلقي إشادة واسعة وتعزيز الاعتراف السوقي بها بسرعة. في المعرض، وقّعت AIKO اتفاقيات إطارية استراتيجية واتفاقيات توريد مع أكثر من ‎15‎ من شركاء القنوات (Channel Partners) في المنطقة ومع عدد من عملاء المرافق، محققة توقيعات ميدانية على التزامات توريد إجمالية تبلغ ‎1.5‎ جيجاواط لعام 2026. يبرهن ذلك على توسع تأثير تقنية ABC لدى AIKO وسمعتها المتميزة في سوق الشرق الأوسط والسوق الأفريقية. خلال الحدث، دعت AIKO العديد من الشركاء إلى جناحها لتقديم عروض حالات دراسية مميزة، مما يعكس الاعتراف الكامل من جانب القطاع بجهود AIKO في قيادة الابتكار التكنولوجي ودعم التنمية الخضراء.

في حفل العشاء "إضاءة الغد، تمكين الشراكات، ليلة AIKO 2026" الذي أُقيم في اليوم الأول من المعرض، صرّح السيد E. Ulrich DEDO، رئيس تطوير القنوات والقطاع التجاري والصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في AIKO، قائلًا: "في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES)، نعرض جيلنا الجديد من المنتجات المبنيّة على تقنية BC المتقدمة. مقارنة بالجيل السابق، يقدم هذا المنتج ترقيتين رئيسيتين. أولًا، قمنا بإلغاء التباعد بين الخلايا، مما زاد من مساحة السطح الأمامي الفعّال بنسبة ‎0.5%‎. يتيح ذلك التقاط قدر أكبر من أشعة الشمس وينتج عنه زيادة في القدرة بمقدار ‎10‎ واط، مما يعزّز ريادة AIKO في الكفاءة الرائدة في السوق وفي الوقت ذاته يساعد العملاء على تقليل تكاليف توازن النظام (BOS) والنفقات الرأسمالية الإجمالية.

ثانيًا، قمنا بتعزيز معدل ثنائية الوجه بشكل أكبر. بعد ترقيتنا السابقة من ‎40%‎ إلى ‎75%‎، تم الآن زيادة معدل ثنائية الوجه إلى ‎80%‎، مما يحسّن بشكل كبير عائد الطاقة وقيمة المشروع الإجمالية.

نحن واثقون من أن هذه الابتكارات ستدعم بقوة مشاريع العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالتوازي مع ذلك، قدّمنا برنامج شراكة واضحًا وشفافًا لشركاء القنوات، بما يضمن أن شركاءنا يمكنهم التعامل مع AIKO في المنطقة بثقة كاملة. يظل الابتكار والشراكات طويلة الأمد من المزايا الأساسية لـ AIKO، وسيستمران في كونهما من مجالات التركيز الرئيسية لنا في عام 2026. "

يمثّل هذا الظهور المذهل في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026 برهانًا حيًا آخر على روح AIKO المبتكرة ورؤيتها لعالم خالٍ من الانبعاثات الكربونية. وللمضي قدمًا، ستواصل AIKO دعم التنمية المدفوعة بالابتكار، وترجمة تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الرائدة بفعالية إلى عوائد متزايدة تُشارك مع العملاء، مع الاستمرار في الاستفادة من الدور المهم لتقنية ABC باعتبارها قوة إنتاجية نوعية جديدة في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من خلال بناء نظام بيئي تجاري مستدام لتقنية ABC يضخ زخماً جديدًا في قطاع الطاقة الشمسية، ستقود AIKO المجتمع البشري نحو عصر خالٍ من الكربون.

