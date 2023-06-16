العاكس الكهروضوئي الذكي SUN2000-330KTL من FusionSolar يفوز بجائزة Intersolar

ميونيخ، 16 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - بفضل ابتكاراتها المستمرة وتوفير حلول الطاقة الكهروضوئية الذكية عالية الجودة وتجارب المنتجات، حصل العاكس الكهروضوئي الذكي SUN2000-330KTL الذي تقدمه شركة FusionSolar على جائزة Intersolar في معرض Intersolar Europe لعام 2023.

باعتباره أحدث منتج رائد تقدمه FusionSolar، تلقى العاكس الكهروضوئي الذكي SUN2000-330KTL تقديرًا واسعًا من العاملين بالقطاع خلال ظهوره لأول مرة في معرض Intersolar Europe لعام 2023. فهو يبرز كواحد من أكثر عاكسات السلسلة عالية الطاقة (330 كيلو وات) المتوفرة في السوق. وقد حقق عاكس SUN2000-330KTL إنجازات صناعية عديدة:

1) وظائف الحماية الثلاثية الرائدة في الصناعة، بداية من الفصل الذكي على مستوى السلسلة (SSLD-TECH) واكتشاف مستوى الموصل الذكي (SCLD-TECH) وتشخيص العزل الذكي للتيار المستمر. يمكنه تحديد المشكلات بدقة مثل الاتصال العكسي للموصل والتدفق العكسي للتيار والدوائر القصيرة، وما إلى ذلك، وتنفيذ الحماية الذاتية مثل الإغلاق التلقائي في غضون مللي ثانية.

2) شهادة L5 الموثقة لاتصالات الخطوط الناقلة للطاقة من CGC. تبلغ أقصى مسافة نقل له 1,000 متر ويمكنه دعم المصفوفات الفرعية بسعة قصوى تبلغ 9 ميجاوات، مما يضمن اتصالاً مستقرًا

3) تقنية التنظيف الذاتي الذكية الرائدة في الصناعة، مما يحسن بشكل كبير كفاءة إزالة الغبار ويقلل من تكاليف الصيانة.

4) التوافق مع جميع الوحدات الكهروضوئية الرئيسية (166/182/210)، مما يسمح "باستبدال الوحدة بدون استبدال العاكس". وهذا من شأنه الحد من التعقيدات وتكلفة الشراء وقطع الغيار والصيانة.

معرض Intersolar Europe هو أحد أكبر معارض صناعة الطاقة الكهروضوئية الذكية في العالم. لقد حظى باعتراف وتقدير على الصعيد الدولي نظرًا لتأثيره وجوائزه الموثوقة التي يمنحها والتي تشيد بالقوى المبتكرة التي تدفع تطوير الصناعة.

تلتزم FusionSolar بتحقيق رؤيتها المتمثلة في "تحقيق أقصى استفادة من كل شعاع ضوئي" من خلال البحث والتطوير المستمر والتكامل المبتكر للإلكترونيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة وتقنيات تخزين الطاقة والتشجيع على استخدام الطاقة الكهروضوئية الذكية كمصدر أساسي للطاقة. يتيح هذا الالتزام الانتشار الواسع للكهرباء الخضراء مما يعود بالنفع على كل من الأسر والقطاعات المختلفة.

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