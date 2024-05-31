العب مع الأفضل: Haier Stars في باريس كشريك رسمي لبطولة Roland-Garros

قوة وذكاء وأناقة Haier على أرض الملعب في واحد من أهم الأحداث الدولية في عالم التنس

باريس ، 31 مايو 2024 /PRNewswire/ -- هاير ((Haier، العلامة التجارية رقم واحد في قطاع الأجهزة المنزلية * ، تصطف جنبًا إلى جنب مع أعظم أبطال التنس كشريك رسمي في بطولة رولان جاروس (Roland-Garros) ، والمعروفة أيضًا باسم بطولة فرنسا المفتوحة ، والتي تجري من 26 مايو إلى 9 يونيو في باريس.

Play with the Number Ones: Haier Stars in Paris as Official Partner of Roland-Garros

الأناقة، والدقة والأداء المذهل هي الصفات التي يسعى إليها عشاق التنس ، الذين يبلغ عددهم أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم. لقد جعلت هذه الخصائص من هاير اختيارًا منطقيًا كشريك رسمي؛ حيث أسهمت العلامة التجارية دائمًا في خلق التجارب والنظم الإيكولوجية الاستثنائية المصمَّمة لتلبية كافة الرغبات المتنوعة.

بالنسبة إلى عامي 2024 و 2025 ، ستكون هاير شريكًا لأكبر بطولات التنس الدولية المرموقة ، من خلال دعمها لأبطال هذه الرياضة الذين يشاركون قيم العلامة التجارية؛ وهي: التفاني الكلي في تحقيق أعلى مستويات التميز والاهتمام الدقيق بكل التفاصيل. لتكون الأفضل في العالم ، تحتاج إلى الدقة والاهتمام بالتفاصيل والأسلوب المثالي ، وهي الخصائص الموجودة في أعظم الرياضيين وفي حلول هاير ذات الصلة.

وستكون رولان جاروس هي مناسبة تقديم السفير الدولي الجديد لشركة هاير في مجال أنشطة التنس: آنا إيفانوفيتش ، لاعبة التنس رقم 1 في العالم سابقًا؛ حيث ستكون سفيرًا ممثلاً بمثابة وجه العلامة التجارية على امتداد فترة المسابقة بأكملها ، وستساهم في جعلها مناسبة لا تُنسى، وذات أهمية بالغة وتحظى بتفاعل الجمهور. فازت آنا إيفانوفيتش بخمس عشرة بطولة فردية في مسيرتها المهنية ، بما في ذلك بطولة رولان جاروس لعام 2008 ، عندما وصلت إلى المرتبة الأولى في تصنيفات رابطة محترفات التنس (WTA).

قال جيانبيرو موربيلو ، رئيس استراتيجية العلامة التجارية ورئيس قسم إنترنت الأشياء بشركة هاير أوروبا: "من خلال اختيار إحدى لاعبات التنس سفيرةً لنا، سنقوم بتنمية شعور بالصداقة وتعزيز الاتصال مع عشاق التنس". "كي تكون رقم واحد ، يجب أن تصدق موهبتك ، وأن تتفانى في الاهتمام والالتزام ، وأن تسعى دائمًا إلى التميز. بطولة رولاند جاروس هي مسرح رائع لتقديم "آنا" والقيم التي تشاركها مع هاير ، وبالتالي ، مع عالم التنس. هذا هو السبب في أن وجودنا على أرض الملعب وفي مدينة باريس سيكون هائلاً ، مع حملة شاملة تعرض الابتكار، والتصميم وكمال التفاصيل التي تسعى إليها العلامة التجارية".

ستستفيد هاير من ظهور خاص على جوانب الملعب وستكون لديها أيضًا منصة في قرية المشجعين تعرض حلولها عالية التقنية وأسلوبها الفريد في تجربة تم إنشاؤها خصيصًا لهذا الحدث؛ حيث سيتمكن الزوار من خلالها من الاستمتاع بأجواء الضيوف الخاصين، والمؤيدين وأعضاء المجتمع الدولي الذين تجمعوا لمتابعة البطولة. وسيحظى الزوار بفرصة فريدة للتفاعل مع حلول هاير والاستمتاع بالأنشطة الخاصة ذات الموضوعات المتصلة بالرياضة.

وستضع حملة الترويج الشاملة هاير في صدارة المشهد على الإنترنت، من خلال حملة رقمية وأنشطة شبكات اجتماعية مخصصة ، بالإضافة أيضًا إلى دور مركزي في باريس مع إعلان مثير سيكمل المشهد الرائع من جسر بوجرينيل، بالإضافة إلى الهيمنة على المشهد في محطة المترو.

وتتوافق هذه الشراكة مع عالم التنس تمامًا مع استراتيجية هاير للتواصل بشكل متزايد مع الرموز الاستثنائية ومع جمهورها المستهدف؛ وهم المستهلكون من عشاق التصميم الأنيق، والتجربة المخصصة والأداء الفائق.

إلى جانب بطولة رولان جاروس ، ستكون هاير شريكًا لأحداث من الدرجة الأولى لعامي 2024 و 2025 ، بما في ذلك بطولات موتوا مدريد أوبن ((Mutua Madrid Open، ونيتو آيه تي بي فاينالز ((Nitto ATP Finals، و رولكس باريس ماسترز (Rolex Paris Masters). بالإضافة إلى ذلك، تضم محفظة فعاليات هاير للتنس أيضًا بطولة هامبورغ أوبن ((Hamburg Open، وهي إحدى بطولات آيه تي بي 500 (ATP 500)، بالإضافة إلى بطولتيّ بلايا لاجونا كرواتيا أوبن أوماج (Playa Laguna Croatia Open Umag) و يوروبيان أوبن ((European Open (أنتويرب)، من ضمن بطولات آيه تي بي 250 (ATP 250).

حول مجموعة Haier Group

تأسست مجموعة هاير (Haier Group) في عام 1984 ، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي. بناءً على الغرض من شعارنا "المزيد من الإبداع ، المزيد من الاحتمالات" ، كنا دائمًا مركزين على المستخدم ، وملتزمين بالتكنولوجيا الأصلية ، وبنينا مشهدًا من ركيزتين؛ هما "الحياة الذكية" و"الإنترنت الصناعي". لقد بنينا 10 مراكز للبحث والتطوير و 143 مركز تصنيع في جميع أنحاء العالم. نحن العلامة التجارية الوحيدة في عالم منظومة إنترنت الأشياء التي تم إدراجها ضمن قائمة كانتار براندز لأعلى 100 علامة تجارية عالمية من حيث القيمة (Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands) لمدة 5 سنوات متتالية، بالإضافة إلى احتفاظنا بالمركز رقم 1 في قائمة يورومونيتور لأكبر العلامات التجارية العالمية للأجهزة المنزلية (Euromonitor's Global Major Appliances Brand) لمدة 15 سنة متتالية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2425814/Haier.jpg