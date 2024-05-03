العلا تستضيف "كأس العرب" و"بطولة العالم" للهجن

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The Royal Commission for AlUla (RCU)

03 مايو, 2024, 17:55 AST

العلا، المملكة العربية السعودية, 3 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ --  أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن استضافة أول نسختين من كأس العرب للهجن، وبطولة العالم للقدرة الدولية للهجن، بالتعاون مع الاتحادين العربي والدولي للهجن، وذلك ضمن جهودها لترسيخ مكانة العلا وجهة رائدة للرياضات التراثية في المنطقة.

وتشهد النسخة الأولى من كأس العرب للهجن، التي تُقام في 3 مايو بقرية مغيراء للرياضات التراثية، مشاركة نخبة الهجّانة من 16 دولة للمنافسة ضمن 13 جولة على جوائز تتجاوز 3 ملايين ريال سعودي.

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The first Arab Camel Cup and first World Endurance Championship, held on 3rd May and 4th May respectively, each feature a prestigious field of thoroughbred racing camels and multi-million SAR prize pools
The first Arab Camel Cup and first World Endurance Championship, held on 3rd May and 4th May respectively, each feature a prestigious field of thoroughbred racing camels and multi-million SAR prize pools
The first Arab Camel Cup and first World Endurance Championship, held on 3rd May and 4th May respectively, each feature a prestigious field of thoroughbred racing camels and multi-million SAR prize pools
The first Arab Camel Cup and first World Endurance Championship, held on 3rd May and 4th May respectively, each feature a prestigious field of thoroughbred racing camels and multi-million SAR prize pools

في حين، تُقام النسخة الأولى من بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن في 4 مايو، بمشاركة مجموعة من المطايا والهجانة القادمين من مختلف أنحاء العالم للتنافس على جوائز تصل إلى مليوني ريال سعودي.

ويغطي السباق المقسّم إلى مرحلتين مسافة 16 كيلومترًا، يتنافس فيها السيدات والرجال ضمن فئتين منفصلتين، وذلك من خلال فئات المطايا وهي: حيل وثنايا بكار وزمول وثنايا قعدان.

وسيحصل من فاز بالمركز الأول من الفئتين على جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي، فيما توزع بقية الجوائز على الفائزين بالمراتب الأخرى.

وبصفتها وجهة رائدة للرياضات التراثية، ومستضيفة لمجموعة متنوعة من السباقات، يتوقع أن تستقطب العلا خلال البطولتين جماهير غفيرة ومشاهدين من أنحاء العالم، إلى جانب عشاق هذه الرياضة من أهالي المحافظة والمملكة.

انتهى

 Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404382/ALULA_CAMEL_RACE_1.jpg
Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2404383/ALULA_CAMEL_RACE_2.jpg

 

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