العلامة التجارية Rockit™ المتخصصة في التفاح تعلن عن استعدادها لاطلاق حملة اجهزوا. استعدوا. روكيت. للموسم الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 10 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ --

تستعد شركة Rockit، العلامة التجارية المبتكرة للتفاح بحجم الوجبة الخفيفة، لأكبر موسم لها حتى الآن، حيث من المقرر أن تقوم الشركة بتصدير أكثر من 200 مليون تفاحة؛ أي ضعف كمية العام الماضي تقريبًا.

Rockit™ Apple fired up to Ready. Set. Rockit. into record season Rockit™ Apple fired up to Ready. Set. Rockit. into record season

وستقوم الشركة التي يقع مقرها في نيوزيلندا بالتصدير على مدار العام للمرة الأولى إلى شبكة عملائها التي تتوسع باستمرار في الأسواق الدولية، وستطلق حملة تسويقية جديدة في الشرق الأوسط للمساعدة في زيادة الطلب من قبل المستهلكين.

يقول زياد الشوا، مدير سوق الشرق الأوسط، إن عام 2024 سيكون عامًا قياسيًا لشركة Rockit في الشرق الأوسط، وذلك بفضل النمو القوي بنسبة 31 بالمائة في عام 2023 (مقارنة بعام 2022).

يقول زياد: "لزيادة طلب المستهلكين على شراء كميات أكبر من تفاح Rockit™ الذي يصل إلى الأسواق، فإننا نركز على نشاط التسويق التفاعلي للتواصل مع ملايين المستهلكين الجدد من خلال نقطة الاختلاف الفريدة لدينا وأسلوب التسويق الجذاب".

ومع وصول موسم التفاح الجديد إلى الشرق الأوسط، تطلق شركة Rockit منتجاتها تحت شعار اجهزوا. استعدوا. روكيت. حيث تضم الحملة ألعاب اللياقة البدنية والألعاب الذهنية التي تتحدى المستهلكين لإكمال التحديات في المتجر للفوز بجوائز ذات طابع رياضي.

تقول مديرة التسويق في الشرق الأوسط، سهى الدسوقي، تتفاعل Rockit مع المستهلكين بطريقة جديدة وحيوية لتحقيق جزء من هدفها في أن تصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية للتفاح في العالم.

"إن حملتنا الأخيرة اجهزوا. استعدوا. روكيت. مستوحاه من عائلة عربية تستمتع بالطاقة التي يقدمها تفاح Rockit بهدف التواصل بشكل أفضل مع المستهلكين في الشرق الأوسط، مع إلهامهم للتكيف مع نمط حياة صحي والاستمتاع بكل لحظة، وينعكس هذا الأمر على الحملة بأكملها، مما يوفر للعائلات تجربة فريدة وممتعة، سواء داخل المتجر أو عبر الإنترنت."

تقول سهى أن Rockit تمنح المستهلكين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي GCC فرصة للفوز بواحدة من 80 جائزة ذات طابع رياضي لمساعدة المستهلكين على تحقيق أهداف اللياقة البدنية لديهم.

وتختتم سهى قائلة: "لا يمكننا الانتظار لمواصلة إحداث تغيير جذري في فئة التفاح من خلال تقديم تجربة فريدة للمستهلك والقيام بالأشياء بشكل مختلف من خلال علامتنا التجارية القوية وموقعنا التسويقي والابتكار بينما نخوض أقوى موسم لدينا حتى الآن".

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2428230/Rockit_1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2428231/Rockit_2.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2428232/Rockit_Logo.jpg