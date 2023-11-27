العلامة التجارية الإماراتية PureBorn تبرم اتفاقية توزيع حصرية مع شركة Laboratoire Naturel لتوزيع منتجاتها للأسواق الأوروبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة PureBorn، العلامة التجارية الرائدة المتخصصة في منتجات الأطفال الصديقة للبيئة التي تأسست بدولة الإمارات العربية المتحدة والمعروفة (بحفاضاتها) المضادة للحساسية وفائقة الامتصاص والمصنوعة من نبات الخيزران العضوي، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة Laboratoire Naturel لتوزيع منتجاتها في قارة أوروبا.

PureBorn’s partnership with Laboratoire Naturel makes the much-loved products available to parents across Europe

وتشتهر الشركة المصنعة لمنتجات العناية الشخصية التي تتخذ من سويسرا مقرا لها بإنتاج مناديل مبللة وصابون فعال عالي الجودة وصديق للبيئة.

وستساعد هذه الشراكة شركة PureBorn من اقتحام السوق الأوروبية الشاسعة، بالإضافة إلى تقديم وتوزيع منتجاتها مباشرة للقارة من خلال الموقع الإلكتروني العالمي الجديد لشركة PureBorn. كما تعتبر هذه الشراكة بمثابة أمر مركزي لتأمين عقود منتجات الشركة على منصة Amazon الأوروبية التي تشمل عدة دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا باللغات الخاصة بها، بالإضافة إلى الوجود الحالي لشركة PureBorn على منصة Amazon في المملكة المتحدة.

وتعليقًا على اتفاقية التوزيع هذه، قالت السيدة Hannah Curran، مؤسسة شركة PureBorn ورئيستها التنفيذية CEO: "نحن متحمسون للغاية للتعاون مع شركة Laboratoire Naturel، ليس فقط مع الشركة، ولكن أيضًا مع فريق عملها من الموهوبين. فكل عضو من الفريق يضيف لمسة ديناميكية إلى هذا الشراكة، وستشهد الأشهر القليلة القادمة الكثير من الإثارة. وتنتظر عائلاتنا التي تعيش في أوروبا منذ فترة طويلة الحصول على منتجات PureBorn، ولا يمكننا الانتظار حتى تبدأ الشركة في توزيع منتجاتها بالقارة الأوروبية."

وفي الصدد ذاته، صرح السيد Vahagn Manukyan، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Laboratoire Naturel، قائلا: "نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة الاستراتيجية مع PureBorn. فهذا التعاون يُعد بمثابة علامة فارقة في تاريخ شركتنا، ونحن مستعدون لتوحيد جهودنا لتوفير حلول النظافة المستدامة والمبتكرة للعائلات. وتحرص شركتنا، من خلال خبراتنا الواسعة في مجال التوزيع بجميع أنحاء القارة الأوروبية، على توسيع نطاق توزيع منتجات PureBorn ونقدم للعملاء مجموعة شاملة من الخيارات المستدامة."

ومن جانبه، قال السيد Pavel Verblyudenko، مدير العمليات CCO في شركة Laboratoire Naturel SA: "لقد توقعت هذا التطور المثير منذ أن بدأنا تعاوننا المثمر مع شركة PureBorn في عام 2017. وتعتبر شركة PureBorn شريكًا استثنائيًا لشركتنا، ويرجع ذلك لقدرتها على صياغة علامة تجارية قوية ومحبوبة من قبل المستهلكين، وهو ما يدل على القيادة الاستثنائية للشركة. وعلى نفس القدر من الأهمية، تلتزم الشركة التزامًا راسخًا بالنزاهة والقيم، وهو الأمر الذي يتردد صداه بعمق ويتماشى مع المبادئ التي تتمسك بها شركتنا Laboratoire Naturel".

ستشهد اتفاقية التوزيع هذه طرح المجموعة الكاملة لمنتجات شركة PureBorn المحبوبة والمتاحة للآباء في جميع أنحاء أوروبا، وذلك بدءاً من منتصف نوفمبر الجاري فصاعدًا.

ويمكن للمستهلكين، في دولة الإمارات العربية المتحدة، العثور على منتجات PureBorn في جميع متاجر التجزئة الكبرى على غرار Carrefour وLulu Hypermarket وUnion Co-op، بالإضافة إلى منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بالشركة.

ملاحظات المحررين

نبذة عن PureBorn

تأسست العلامة التجارية الرائدة المتخصصة في منتجات الأطفال الصديقة للبيئة PureBorn في عام 2017 بدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل رائدة الأعمال البريطانية Hannah Curran، وذلك لدعم الأطفال الصغار وأولياء أمورهم وتوفير منتجات صديقة البيئة. وتضع الشركة قضية الاستدامة في قلب فلسفتها، الأمر الذي يجعلها تلتزم بالحفاظ على موقف أخلاقي قوي في كل جانب من جوانب أعمالها، وتركز بشكل خاص على استخدام المكونات الأكثر أمانا في منتجاتها. حاملة شعار "الخير النقي فقط"، تستخدم شركة PureBorn الزجاجات المعاد تدويرها وبدائل البلاستيك الصديقة للبيئة في صناعة جميع منتجاتها والتي تشمل الحفاضات الشهيرة المصنوعة من نبات الخيزران والمناديل والسراويل، وذلك لضمان حماية الرضع في جميع أنحاء العالم.

www.pureborn.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2285362/PureBorn.jpg