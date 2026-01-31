العلامة التجارية الصينية BanmeGo تُطلق حل توصيل ذكي بدون سائق بأسلوب LEGO لإحداث ثورة في كفاءة الصناعة

شانغهاي, 31 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- ظهرت BanmeGo، العلامة الصينية المتخصصة في التوصيل بدون سائق، لأول مرة في شانغهاي بإطلاق أول روبوت توصيل ذكي لها، BanmeGo T6، المُصمم خصيصًا لعصر الذكاء المُتجسّد. انطلاقًا من فلسفة "المنظومة المفتوحة، والنشر الفعّال، والتعاون المربح للجميع"، فإن شركة BanmeGo ملتزمةٌ بتزويد الشركاء حول العالم بمجموعة متكاملة من حلول المنتجات والتقنيات المعيارية القابلة للتكيّف مع مختلف السيناريوهات ("بأسلوب LEGO")، والعمل المشترك على خفض عوائق التحول الذكي عبر مختلف الصناعات.

BanmeGo T6

صُمّم الروبوت T6 لسيناريوهات التوصيل المُعقدة داخل المدن، حيث يتميز بحجرة شحن بسعة 6 أمتار مكعبة مع تخطيطٍ مُحسّنٍ يُعزز بشكلٍ كبير كفاءة نقل الحمولة في الرحلة الواحدة. كما يستوفي هيكل الروبوت معايير صناعة السيارات، لضمان تشغيلٍ آمنٍ وموثوقٍ في ظل ظروف الطُرق المتنوعة. بالاعتماد على بروتوكولات واجهة موحّدة، يستطيع T6 التكيّف بمرونة مع بيئات التشغيل المختلفة، مثل: مناطق الخدمات اللوجستية، والطرق العامة، وأرضيات المصانع. من ناحية الذكاء، تم تزويد الروبوت ببرنامج وسيط مُطوّر ذاتيًا "Smartware 2.0" ومنصة حوسبة بقوة 550 تريليون عملية في الثانية (TOPS). تم تجهيز النظام بحساسات احتياطية لضمان دقة البيانات وموثوقية الإدراك، مع دعم التحديثات عبر الهواء (OTA) لتطوير القدرات.

انطلاقًا من نهج التصميم العملي والمُنفتح، يركز فريق BanmeGo على تطوير روبوتات توصيل تتمتع بقدرة عالية على التكيّف. وذلك يعني ضَمان الجاهزية للاستخدام الفوري، والالتزام بالمعايير المفتوحة، إلى جانب خوارزميات مُتقدمة للذكاء المُتجسّد تتيح التطور المتدرج للقدرات عبر تحديثات البرامج.

بالتوازي مع إطلاق المنتج، كشفت الشركة عن خارطة طريق إستراتيجية لمنظومة التكنولوجيا. تبدأ الخطة المرحلية ببناء أساس هندسي جوهري من الروبوتات والبنية التحتية السحابية. ثم تَنتقِلُ إلى تسريع الذكاء الخوارزمي من خلال إطار متكامل "من نموذجٍ كبيرٍ شاملٍ قائمٍ على المركبة + وكيل قائم على الحوسبة السحابية"، لتمكين تنفيذ العمليات المُتقدمة في السيناريوهات المُعقدة. أما المرحلة النهائية، فتركّز على التوسع متعدد الأبعاد — عبر الأشكال الفيزيائية للذكاء المتجسّد، والسيناريوهات، والأسواق — لتحفيز خلق قيمة صناعية بمعدل متسارع.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2873310/1.jpg