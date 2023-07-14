العلامة التجارية الممثلة لأطفال الروضة Goongbe تفوز بجائزة iF Design لعام 2023

تصميم جمالي مع فكرة جرة المشيمة واللوتس، مما يعكس أصل العلامة التجارية كطريقة سرية للعائلة المالكة

سيول، كوريا الجنوبية، 14 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- Goongbe، العلامة التجارية الممثلة للأطفال في كوريا، قد فازت في فئة الجمال والرعاية الصحية للتغليف في جائزة iF Design لعام 2023، وهي جائزة تصميم عالمية.

المنتج الحائز على جوائز، Pri-mmune ، والذي ينتمي إلى خط الأطفال من Goongbe، تم تصميمه مع زخرفة من جرة المشيمة (جرة تستخدم لتخزين الحبال السرية) واللوتس. في سلالة Joseon، كانت جرة المشيمة ترمز إلى صحة وطول عمر الأمير، في حين أن اللوتس تمثل قوة الحياة التي تزهر بشكل صحيح حتى في الظروف الموحلة. حظي التصميم بإشادة كبيرة لأنه ينقل بشكل فعال الطموح لصحة الأطفال.

Representative K-kid brand Goongbe wins at iF Design Award 2023

بدأت Goongbe من طريقة سرية استخدمتها العائلة المالكة في سلالة Joseon، وفيها كان الأطفال يستحمون في اليوم الثالث من الولادة في ماء يخمر مع شجرة الخوخ وشجرة المشمش والتوت. المكون الحاصل على براءة اختراع Royal Oji Complex™[1]، وهو مزيج من السيراميد والأحماض الأمينية والبوليفينول، يوفر الترطيب، ويعزز وظيفة حاجز البشرة، ويقدم فوائد مهدئة.

المنتج مصنوع بدون أي مسببات حساسية حددتها إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والاتحاد الأوروبي (EU). يتميز برائحة مُسجلة لدى FEMA في الولايات المتحدة وقد اجتازت اختبارًا صارمًا لتهيج الجلد.

وقال مسؤولو Goongbe: "مع Pri-mmune، كنا نعتزم تقديم فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في الاعتزاز بجميع الأطفال كتلك الموجودة في العائلة المالكة".

فازت Goongbe بالجائزة الوطنية للعلامة التجارية في كوريا لمدة خمس سنوات متتالية والجائزة الأولي لتطبيق الجمال في كوريا في عام 2022 لثلاث مرات، وتحدثت عن موقعها في سوق العناية بالبشرة للأطفال.

تكتسب صورتها المتميزة وقدرتها الرائعة على الإنتاج شعبية في الأسواق الدولية أيضًا. فازت بجائزة "العلامة التجارية الجديدة[2]" في Tmall Global، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في الصين، وتحتل المرتبة الأولى[3] في فئة واقي الشمس للأطفال في Tmall Brand Zone، متصدرة فئة واقي الشمس للأطفال. في SASA هونغ كونغ، أكبر متجر H&B في آسيا، احتلت المرتبة الأولى[4] في فئة واقي الشمس للأطفال بأكملها. تم تسجيل العناصر الثمانية من منتجات Pri-mmune Baby لدى الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين (NMPA) كمستحضرات تجميل للعناية ببشرة الأطفال، مع خبرة وأمان مثبتين كمنتجات للعناية ببشرة الأطفال.

[1] 2020. 04~2021. 03 [2] 2020. 04~2021. 03 [3] 2020.02~06, 2020.08~09, 2020.11, 2021.03~04, 2021.06, 2021.08, 2021.09~11 [4] 2020.02~06, 2020.08~09, 2020.11, 2021.03~04, 2021.06, 2021.08, 2021.09~11

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