العملة المصنوعة من الفضة الخالصة لعام 2023 برمز السلام من دار سكّ العملة الملكية الكندية فازت بجائزة عملة العام في أكثر الفئات ابتكارًا

أوتاوا، أونتاريو، 9 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- يسعد دار سكّ العملة الملكية الكندية أن عملتها المصنوعة من الفضة الخالصة لعام 2023 – وهي عملة برمز السلام قد فازت بجائزة "عملة العام" في أكثر الفئات ابتكارًا. في إطار برنامج الجوائز السنوي هذا، تتنافس دار سكّ العملة مع نظرائها في الصناعة العالمية للحصول على أرقى تقدير في العالم للتميز في تصميم وتصنيع العملات. يُضاف هذا التكريم الأخير لإبداع دار سكّ العملة وموهبة فنانيها إلى قائمة متزايدة من جوائز العملات السابقة.

The Royal Canadian Mint’s 2023 Fine Silver Coin - Allegory of Peace

قالت Marie Lemay، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة النقدية الكندية الملكية "تلتزم دار سكّ العملة الملكية الكندية بصناعة المقتنيات التي تتميز بجودتها وابتكارها ورؤيتها الفنية. ومن المكافأة أن يتم تكريم عملنا في صناعة عملة معدنية مصممة لخطف اللب والأنظار بجائزة عملة العام الجديدة، وتبين هذه الجائزة قوة تحفيزنا للابتكار- وهو الهدف الذي يدفعنا إلى إيجاد طرق جديدة لإلهام الناس للاستمتاع بعملاتنا المعدنية وتقدير القصص المهمة التي يجب أن تحكيها".

في تصميم الفنانة Rebecca Yanovskaya، يُمثل الشكل الرمزي للسلام التزام كندا الطويل الأمد بالسلام. ويتميز الوجه الخلفي للعملة -رمز السلام- المصنوعة من الفضة الخالصة لعام 2023، بمنحوتة ثلاثية الأبعاد لشخصية السلام المجنحة، معلقة داخل الحلقة الخارجية للعملة.

وقد أتاح عدم وجود مجال يحيط بصورة السلام مشاهدة التمثال المصغر من كلا جانبي العملة. تم صبها من الفضة الخالصة وطُليت بالذهب، وتحيط رمز السلام أغصان الزيتون وتقف على قمة العالم مع أجنحتها الملتوية قليلًا لحمايتها. وترتدي تاجًا من أوراق القيقب، وتحمل كرة أرضية في يد واحدة، وإكليل زيتون في اليد الأخرى. كما تحيط بالرمز حلقة خارجية مصنوعة من الفضة الخالصة بلمسة نهائية عتيقة، وتتميز بزخارف تتألف من حمام يحمل مجموعة من أغصان الزيتون وأوراق القيقب. يتكرر النموذج على الوجه الأمامي، الذي يتميز بمنظر خلفي للشخصية المصبوبة.

تتلقى مسابقة "عملة العام" السنوية ترشيحات من اتحاد دولي لممثلي دور سك العملة وجامعي العملة. يتم إجراء التحكيم من قبل لجنة دولية من كبار مسؤولي دار سكّ العملة في العالم، وحائزي الميداليات، والصحفيين، ومسؤولي البنك المركزي والمتاحف. تم اختيار الفائزين من بين 100 متسابق نهائي يشملون عشر فئات.

يمكن العثور على صور العملة المصنوعة من الفضة الخالصة لعام 2023 من دار سكّ العملة -عملة رمز السلام- من هنا

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. تُعد دار سكّ العملة واحدة من أكبر شركات دار سكّ العملة وأكثرها تنوعًا في العالم؛ حيث تنتج عملات معدنية حائزة للجوائز، ومنتجات سبائك رائدة في السوق، إضافة إلى الأوسمة العسكرية والمدنية المرموقة في كندا.

وباعتبارها شركة راسخة لتكرير الذهب ونقل البضائع في لندن وCOMEX، تقدم دار سكّ العملة أيضًا مجموعة كاملة من أفضل خدمات تكرير الذهب والفضة في فئتها. فهي منظمة تسعى جاهدة لرعاية البيئة بشكل أفضل وتنمية أماكن عمل آمنة وشاملة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها، تدمج دار سكّ العملة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل جانب من جوانب عملياتها.

لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca‏. تابع دار سكّ العملة على LinkedIn، وFacebook وInstagram.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: Alex Reeves، المدير الأول للشؤون العامة، ، [email protected](613) 884-6370

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