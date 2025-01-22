العودة إلى الوطن بواسطة شركة FIFCO: كوستاريكا تُعيد أكثر من 36,000 صدَفَة بحرية إلى مَوطنها لاستعادة النظام البيئي، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

كل عام، تُصادِر مطارات كوستاريكا ما يُعادِل ستة أطنان من الأصداف البحرية التي يأخذها السُّياح؛ مما يُسَبب أضرارًا جسيمةً لسواحلها.

هذه الأداة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي ُتَقدمها الدولة للمُجتمع العلمي، يُمكن تدريبها لتصنيف الأنواع بشكل صحيح على مُستوى العالم، وبالتالي إعادتها إلى مَواطنها الأصلية.

بوغوتا، كولومبيا، 22 يناير 2025 /PRNewswire/ -- إن مُمارَسة هواية جَمع الأصداف البحرية كتذكارات، والتي تبدو غير ضارة، تُؤدي إلى أزمة بيئية مُقلقة، وقد وجَدت دراسة أجرتها جامعة فلوريدا وبرشلونة أن هذا الاستخراج يُؤدي إلى تدهوُر النُّظم البيئية الساحلية، ويُهدد التنوُّع البيولوجي، ويُغَير استقرار الرواسب، ويُضعِف قُدرة السواحل على تحمُّل آثار تغيُّر المناخ.

يتم ضبط عدد كبير من الأَصداف البحرية في مطارات كوستاريكا لمنع نقلها إلى الخارج. لعقود من الزمن، كانت هذه الأصداف تُدفَن لأن أصلها - سواء كان من المحيط الهادئ أو الكاريبي - كان مجهولًا؛ مما يجعل من المُستحيل إعادتها بأمان إلى المحيط. قد تؤدي إعادة الأصداف، دون تصنيف مُناسِب، إلى مَخاطر، مثل إدخال أنواع غير مَحَلية، أو طفيليات، أو كائنات دقيقة قد تُحدث اضطرابًا في التنوع البيولوجي المحلي.

لمعالجة هذه المُشكلة، قام مشروع "العودة إلى الوطن"، الذي تقوده شركة FIFCO بالتعاوُن مع جامعة Imperial، ووزارة البيئة والطاقة، وشركة AERIS، وجامعة كوستاريكا، بتطوير حل قابل للتطبيق عالميًّا. يهدف هذا المشروع إلى إعادة دَمج الأصداف في مواطنها البحرية المُناسِبة من خلال إنشاء أداة لتحديد مصدرها، ووضع بروتوكول يضمن عودتها بأمان، بالإضافة إلى ذلك، ولإِبطاء عملية الاستخراج، تم إطلاق منصة للتوعية العامة، تَضُم فيلمًا وثائقيًّا ومحتوًى تعليميًّا.

يُمكن لأداة الذكاء الاصطناعي التي طوَّرتها FIFCO تصنيف المحار وَفْق النظام البيئي باستخدام صورة فوتوغرافية، وتَحقيق مُعَدلات دقة تصل إلى 90٪ في ثوانٍ معدودة. تم تدريب النموذج باستخدام أكثر من 18,500 صورة لـ 525 نوعًا مختلفًا؛ مما يُمَكنه من التمييز بفعالية بين الأصداف البحرية من الكاريبي والمحيط الهادئ، لضمان إعادة دَمجها بشكل صحيح في بيئاتها المُناسِبة.

في عام 2024، تمت إعادة أكثر من 36,000 صدَفة إلى بيئاتها الطبيعية؛ مما أعاد دورها الحيوي في النُّظم البيئية البحرية، وقد أدى هذا الإنجاز إلى إفراغ حاويات التخزين في أحد المطارات، وشكَّل تحوُّلًا في كيفية تعامُل كوستاريكا مع هذه المشكلة.

أتاحت الشركة كود المصدر المفتوح الخاص بالنموذج للمجتمع العلمي؛ مما يسمح للدول الأخرى بتدريب أنظمة التصنيف الخاصة بها.

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة: https://imperial.cr/devueltaacasa/

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