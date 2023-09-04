الفائزون بجوائز WiSE لعام 2023 يقودون التقدم التعليمي العالميً

تعزز المشاريع الستة الفائزة الابتكار عبر تقييم الحساب، وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التعليم، والشمولية، وتنمية الطفولة المبكرة والتعليم البيئي

الدوحة، قطر، 4 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- ستة مشروعات رائدة تتناول التحديات التعليمية العالمية التي اعترفت بها WISE لمُساهمتها الإيجابية في التعليم والمجتمع. تهدف جوائز WISE إلى تسليط الضوء على المشاريع التي أثبتت تأثيرها في مجتمعاتها ولديها القدرة على وضع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم.

يعد الفائزون بجوائز WISE لعام 2023، من جمهورية مولدوفا وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا والهند، نماذج للتميز تمثل مصدر إلهام للابتكار والعمل الإبداعي من أجل التعليم.

قال ستافروس إن يانوكا، الرئيس التنفيذي لـ WISE: «في عالم يمثل فيه التعليم حجر الزاوية في التقدم، لا تحتفل جوائز WISE بالابتكار فحسب، بل أيضًا بروح الوحدة والمرونة والتصميم. يمثل كل فائز هذا العام القوة التحويلية للتعليم، وسد الفجوات وتعزيز الشمولية. وبينما نتعامل مع تعقيدات المشهد العالمي لدينا، تضيء هذه المبادرات الطريق، وتثبت أنه من خلال الابتكار والتفاني، يمكننا تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا وإنصافًا للجميع».

الفائزون بجوائز WISE لهذا العام هم:

تيكويل في كل مدرسة بواسطة ATIC (جمهورية مولدوفا):

برنامج وطني يوفر لـ 60٪ من المدارس الثانوية في مولدوفا منهجًا رقميًا مجانيًا عبر الإنترنت يمكّن الطلاب والمعلمين من الحصول على مهارات جاهزة للمستقبل مدفوعة باحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات.

التقييم الدولي المشترك للحساب (ICAN) بواسطة شبكة PAL (كينيا):

أداة حسابية مشتركة مصممة لمواجهة تحديات التعلم التأسيسية عبر الجنوب العالمي.

NatakAllam: نوع مختلف من تعلم اللغة بواسطة NatakAllam (الولايات المتحدة الأمريكية):

معالجة التحديات التي تواجه السكان النازحين من خلال الشراكة مع مدارس وجامعات K12 لتعزيز تعلم اللغة.

لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) بالشراكة مع ورشة سمسم (الولايات المتحدة الأمريكية والأردن):

مبادرة تحويلية لتنمية الطفولة المبكرة تصل إلى الطلاب ومقدمي الرعاية وأولياء الأمور من خلال برامج التدخل المباشر ومحتوى التعليم الرقمي.

شبكات التعليم القائمة على الطبيعة بواسطة OpEPA (كولومبيا):

تحويل مجتمعات التعلم الحضرية إلى فصول دراسية حية، واحتضان النظم البيئية الطبيعية كمساحات لتجارب التعلم الغامرة.

تحفيز ECE على نطاق واسع من خلال التعلم الصاروخي (الهند):

نظام EdTech للطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي يدعم المعلمين والطلاب ومقدمي الرعاية في أنجانوادي لتعزيز تعلم الطلاب.

Read our full Press Release here: https://www.wise-qatar.org//app/uploads/2023/09/arabic-global-2023-pr_wise-awards-winners-announcement.docx.pdf

لمزيد من المعلومات حول جوائز وايز والفائزين لهذا العام، يرجى زيارة wise-qatar.org.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: ألفا ماكي لي [email protected]

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