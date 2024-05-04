الفنان أحمد حلمي سفيراً لعلامة مجموعة QNB التجارية

الدوحة, 4 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن تعيين الفنان أحمد حلمي سفيراً جديداً لعلامتها التجارية، كخطوة هامة ستشهد المزيد من الفرص والمبادرات الواعدة لتعزيز العلامة التجارية للبنك مستقبلاً.

ويأتي هذا الإعلان تماشياً مع رؤية المجموعة وما تعكسه علامتها التجارية من قيم الابتكار والتميز، نظراً لما يمتاز به الفنان الشهير من التزام على المستويين الإنساني والفني جعله من أكثر الفنانين المؤثرين من أبناء جيله في العالم العربي، وهو ما يجعله السفير المثالي لترسيخ قيم العلامة التجارية والمساهمة في جهود المجموعة لبناء مستقبل أفضل للجميع.

QNB Group appoints prominent actor Ahmed Helmy as Brand Ambassador

وسيقوم أحمد حلمي من خلال دوره الجديد بالعمل على تعزيز صورة البنك كمؤسسة مالية رائدة تلتزم بتقديم أفضل تجربة مصرفية للعملاء كما سيساهم في جذب قاعدة جديدة من العملاء، فضلاً عن دعم رؤية المجموعة وعلامتها التجارية وبناء علاقات مميزة مع العملاء.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – إدارة الاتصالات في مجموعة QNB: "يسعدنا أن نرحب بالفنان أحمد حلمي كسفير لعلامتنا التجارية. إن مسيرته الاستثنائية تجعله الشخص الأنسب لتمثيل علامتنا التجارية. ونأمل أن يدعم هذا التعاون التزام مجموعة QNB بتقديم أفضل الحلول والخدمات المبتكرة، بما يعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة وإحداث تأثير دائم في المجتمعات التي نعمل فيها وتعزيز مكانة البنك كشريك مالي موثوق به في المنطقة."

وتعكس هذه الشراكة ما يتقاسمه النجم العربي من قيم مشتركة مع QNB بوصفه أيقونة مصرفية تلتزم بأعلى معايير الابتكار والتميز والنجاح.

تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. تتواجد مجموعة QNB من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة 30,000 موظفا من حوالي 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5000 جهازا.

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