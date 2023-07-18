الفيديو الخاص باللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) للناطقين بالعربية يشرح ما الذي يربط اليهود بإسرائيل.

نيويورك, 18 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أصدر اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) فيديو بعنوان "ما الذي يربط اليهود بإسرائيل؟" وهو الجزءالحادي العاشر في سلسلة أفلام التثقيف باللغة العربية للمنظمة بعنوان "عن اليهود"، والتي حققت أكثر من ٤٥ مليون مشاهدات في جميع أنحاء العالم.

اطلع على البيان الصحفي المتعدد القنوات هنا - https://www.multivu.com/players/English/9113552-american-jewish-committee-video-an-al-yahud-about-the-jews/

يؤكد الفيديو الذي تم إصداره اليوم أن الارتباط الفريد بين اليهود والأرض المقدسة لا ينفي الروابط التي تجمع بين الأديان والشعوب الأخرى معها. يتوفر الفيديو أيضًا باللغة الإنجليزية.

يناقش الفيديو الارتباط الذي لا يتجزأ بين الشعب اليهودي ووطنه الأجدادي، أي إسرائيل. يسلط الضوء على أن اليهود قد تربطهم علاقة فريدة بالأرض لمدة تقارب 4000 عام، وهي جزء لا يتجزأ من هويتهم. على الرغم من فترات النفي، فإن الأرض المقدسة دائما ما تظل ركيزة أساسية في تاريخهم وتطلعاتهم.

يشير الفيديو أيضًا إلى أن إسرائيل هي مجتمع متنوع يستوعب العديد من الأديان. يعترف اليهود بالروابط التاريخية والروحية للأديان الأخرى بإسرائيل ويحترمونها. تضمن إعلان استقلال البلاد حرية الممارسة الدينية، مما يضمن حقوق المسلمين والمسيحيين بجانب المواطنين اليهود.

بالإضافة إلى ذلك، يشرح الفيديو أن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين ليس جذوره في الدين، وأن السلام العادل والآمن والمستدام ضروري لرفاهية كلا الشعبين، ويجب أن تكون حرية العبادة لجميع المجتمعات جزءًا من أي اتفاقات مستقبلية.

قال الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكيةللجنة تيد دويتش: "يرى العديد في العالم العربي دولة إسرائيل تعبيرًا عن القومية اليهودية الحديثة فقط، ولكنلا يزال قصة روابط اليهود الروحية بالأرض التي تعود إلى آلاف السنين والمكان الذي تحتله في هويتنا اليهودية غير مروج لها بشكل كبير باللغة العربية. ومع ذلك، يجب عدم استخدام هذه القصة لنفي روابط الأديان الأخرى والشعوب بالأرض".

سلسلة "عن اليهود " التي تم إطلاقها في عام 2020، تمت مشاهدتها من قبل عشرات الملايين من الناطقين باللغة العربية، بما في ذلك جمهور كبير في مصر والسعودية والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة والأردن والإمارات العربية المتحدة. يمتلك قنوات وسائل التواصل الاجتماعي باللغة العربية للمشروع أكثر من 830,000 متابع، وتصل إلى ما بين 1.5 مليون ومليونين شخص في الشهر.

تركز الأفلام السابقة العشرة على أصول ومعتقدات الشعب اليهودي، وتاريخ العلاقات المسلمة اليهودية، والمحرقة النازية، وروابط اليهود بالقدس، وتزوير معادٍ للسامية في بروتوكولات حكماء صهيون، وتنوع إسرائيل الرائع، وملف عن اليهود الأمريكيين، وأساسيات معاداة السامية، وآراء اليهود حول السلام، وآراء اليهود حول غير اليهود. وتتوفر كل فيلم أيضًا باللغة الإنجليزية.

تعتمد "عن اليهود" على مشاركة اللجنة اليهودية الأمريكية الواسعة والمستمرة مع العالم العربي والإسلامي. خلال العقود الثلاثة الماضية استقبل ممثلو اللجنة اليهودية الأمريكية بانتظام قادة عرب ومسلمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتبادل الآراء في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بمن فيهم مكافحة التطرف وتعزيز العلاقات بين المسلمين واليهود وتعميق الروابط بين إسرائيل والدول العربية. في عام 2021، أنشأت اللجنة اليهودية الأمريكية وجودًا دائمًا في العالم العربي، حيث افتتحت مركز سيدني ليرنر للتفاهم العربي-اليهودي في أبو ظبي.

في الولايات المتحدة، أنشأت اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) مجلس الاستشارة المسلم-اليهودي في عام 2016 بالتعاون مع قادة الجاليات المسلمة واليهودية، وذلك لتوفير منصة للدفاع عن مكافحة جرائم الكراهية والتمييز الديني وغيرها من القضايا السياسية المحلية ذات الاهتمام المشترك.

تعتبر اللجنة اليهودية الأمريكية منظمة الدفاع العالمية للشعب اليهودي. وتتمتع المنظمة بمقر رئيسي في مدينة نيويورك و 25 مكتبًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة و 14 مكتبًا في الخارج، بالإضافة إلى شراكات مع 38 جاليات يهودية حول العالم. تتمثل مهمة المنظمة في تعزيز رفاهية الشعب اليهودي وإسرائيل، وتعزيز حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في الولايات المتحدة وحول العالم.

يظهر هذا البيان باللغة الإنجليزية هنا: https://www.ajc.org/news/american-jewish-committee-video-for-arabic-speakers-explains-what-connects-jews-to-israel

American Jewish Committee SOURCE